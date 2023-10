iPhone 12 : Apple a enfin identifié l’application inconnue qui envoyait trop d’ondes

Apple a officiellement communiqué la raison pour laquelle les iPhone 12 surchauffaient et l’explication dans une application que vous ne connaissez probablement pas.

Vous en avez très probablement entendu parler : depuis le 12 septembre les iPhone 12 sont interdits à la vente en France, car le smartphone dépassait la quantité d’ondes autorisées par l’ANFR (l’Agence Nationale des Fréquences).

Certains expliquaient cette hausse d’ondes par une mauvaise assimilation de l’iOS 17 par l’ancien smartphone… et on n’en est pas loin. Le véritable coupable serait selon Apple : les capteurs de détection du corps. Vous ne savez pas ce que c’est ? On vous explique tout ici.

A quoi servent les capteurs de détection du corps sur un iPhone ?

La marque à la Pomme l’a précisé dans un communiqué, les capteurs de détection du corps sont en réalité un ensemble de composants qui permettent à votre iPhone de savoir s’il se trouve dans votre main, votre poche ou sur une table.

L’objectif est simple, si l’iPhone est proche de vous, les détecteurs envoient l’information correspondante au système qui diminue l’émission d’ondes (pour ne pas nuire à votre santé) et inversement lorsque le smartphone s’éloigne de vous.

Ce paramètre n’est pas pris en compte par l’ANFR qui considère que le flux d’onde doit rester le même que votre smartphone soit à côté ou non. Une position qui peut se comprendre, car ce n’est pas parce que l’iPhone est sur une table qu’il est forcément loin de vous ou d’une autre personne.

« Découvrons qui se cachait derrière ces ondes depuis tout ce temps… »

Rappelons tout de même que le seuil d’ondes tolérées par l’ANFR est bien en dessous de celui auquel les ondes deviendraient effectivement dangereuses et que même avec ce défaut, les utilisateurs de l’iPhone 12 n’ont pas été mis en danger.

Une simple mise à jour pour régler le problème

La solution est donc toute trouvée : pour se conformer à la règlementation française, Apple n’augmentera plus la puissance autorisée lorsque l’iPhone se trouvera sur une table et corrigera ce défaut dans la prochaine mise à jour de l’iOS 17.1.

Maintenant il suffit d’attendre une mise à jour.

La firme de Cupertino précise en fin de communiqué que la conséquence de cette perte est que les iPhone se trouvant dans des zones où la couverture réseau serait initialement faible pourraient voir leur signal cellulaire baisser davantage, mais que la plupart des utilisateurs ne devraient pas voir la différence.