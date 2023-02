iPad Pro (6) 12,9 pouces

Le dernier cri d’Apple et de votre portefeuille

Note 4,7/5 : moyenne globale sur amazon.com

L’iPad Pro (6) est sorti en 2022, il est à ce jour, le plus récent, le plus performant et, bien évidemment, le plus cher de la gamme. Alors avant de débourser une petite fortune dans l’appareil made in Apple, penchons-nous sur les améliorations proposées par ce nouveau modèle.

Le design, l’appareil photo et l’écran n’ont pas ou peu bénéficié d’améliorations. Toutefois, la puce M2 surpuissante fait de cette tablette, un appareil proche d’un Mac ! Autre avantage et non des moindres, l’USB-C fait son apparition et remplace le Lightning.

Les plus Puce M2 puissante,

À jour pour l’OS16,

Charge en USB-C. Les moins Le tarif !

Peu d’évolutions au final.

Acheter l’iPad Pro (6) au meilleur tarif

Faut-il acheter l’iPad Pro (6) ? Achetez si… Vous voulez le dernier exemplaire de la marque.

Vous êtes à la recherche d’un appareil portable puissant pouvant remplacer votre ordinateur.

Vous voulez profiter au mieux de vos photos et vidéos ! N’achetez pas si… Vous n’avez pas un SMIC à lâcher dans une tablette.

Vous possédez la version précédente.

Caractéristiques principales