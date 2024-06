À peine sorti, l’excellent iPad Pro 11 est déjà en promo

Sorti le 7 mai 2024, l’iPad Pro 11 profite actuellement d’une belle réduction de 219€ sur Rakuten : presque 220€ de moins.

On le sait tous, trouver des promotions sur les produits Apple, c’est compliqué. Alors quand l’iPad Pro 11 M4 de 2024 est en réduction, c’est un moment à ne pas rater. Tout le monde connaît la réputation des produits Apple pour leur qualité et leur design élégant. Ce modèle récent ne fait pas exception.

Que ce soit pour les étudiants, les professionnels ou les créatifs, l’iPad Pro 11 s’adapte à toutes les utilisations. Son processeur M4 de dernière génération est parfait pour une utilisation polyvalente, que ce soit pour prendre des notes, travailler sur des projets graphiques ou se divertir.

Direction Rakuten pour profiter des -17%

Actuellement disponible sur Rakuten, l’iPad Pro 11 , est proposé à un tarif de 999.99€ au lieu de 1219.00€. Soit une belle réduction de 17%, et 219€ d’économies dans votre poche !

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Rakuten.

Ajoutez la tablette à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 1219.00€, mais vous la paierez 999.99€.

iPad Pro 11 : Une bonne affaire ?

Pour celles et ceux qui recherchent une tablette à la fois pour le divertissement et pour le travail, voici ce que l’iPad Pro 11 à offrir.

Affichage

L’iPad Pro 11 est équipé d’un écran OLED de 11 pouces avec une définition de 2420 x 1668 pixels. Cet écran offre des images nettes et des couleurs vives : parfaites pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou travailler sur des projets visuels.

Son taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une navigation fluide et réactive​.

Performances

Doté du processeur Apple M4, l’iPad Pro 11 gère facilement les tâches complexes comme le montage vidéo, le dessin numérique et le multitâche.

Avec ce processeur, les applications lourdes comme Adobe Photoshop et Final Cut Pro fonctionnent sans problème​.

Connectivité

L’iPad Pro 11 propose une connectivité avancée avec des ports USB-C, supportant Thunderbolt 4 pour des transferts de données rapides et la connexion à des périphériques externes. Il est également équipé du Wi-Fi 6E pour une connexion Internet rapide et stable, ainsi que du Bluetooth 5.2 pour connecter divers accessoires sans fil​​.

Accessoires

Ce modèle est compatible avec l’Apple Pencil, idéal pour le dessin et la prise de notes. De plus, il peut être associé au Magic Keyboard, transformant l’iPad en un ordinateur portable avec un clavier et un trackpad.

Autonomie

L’iPad Pro 11 offre jusqu’à 10 heures d’autonomie, suffisant pour une journée de travail ou de divertissement. La recharge via le port USB-C permet de recharger rapidement l’appareil.

Écran OLED 11 pouces, 2420 x 1668 pixels, 120 Hz Processeur Apple M4 Mémoire 8 Go RAM Stockage 256 Go Batterie Jusqu’à 10 heures d’autonomie Dimensions 249.7 x 177.5 x 5.3 mm Système d’exploitation iPadOS 17 Accessoires compatibles Apple Pencil (2ᵉ génération), Magic Keyboard Caméra arrière 12 MP, avec autofocus laser et PDAF Caméra frontale 12 MP, avec Face ID

Les plus Processeur

Écran

Caméra

Système d’exploitation Les moins Stockage

En bref, l’iPad Pro 11 est une tablette polyvalente et performante, parfaite pour les professionnels et les étudiants. Avec la réduction actuelle de -17%, c’est le moment idéal pour investir dans cet appareil de qualité à un prix plus abordable.