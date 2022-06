Apple : l’iPad Mini 7 pourrait embarquer un écran ProMotion 120 Hz

Après un rafraîchissement conséquent (et attendu) de la gamme iPad Mini en 2021, Apple pourrait offrir à sa plus petite tablette un écran encore plus fluide.

MISE À JOUR : selon le très réputé analyse Ross Yong, il serait très improbable que l’iPad Mini 7 soit doté d’un écran ProMotion à 120 Hz, argumentant que la technologie actuelle des écrans d’iPad Mini (le a-Si LCD) n’est pas compatible avec un tel taux de rafraîchissement.

I would be surprised since it is currently an a-Si LCD which isn't compatible with ProMotion. Only their Pro models support ProMotion as they use an Oxide LCD. — Ross Young (@DSCCRoss) June 28, 2022

C’est l’année dernière qu’Apple a changé considérablement la formule de son iPad Mini, avec un nouveau design plus carré, un écran encore plus performant et une autonomie en forte hausse. La tablette rattrapait enfin son retard par rapport à ses grandes sœurs, affichant un tarif un poil prohibitif de quasi 600€ à sa sortie. Et cela devrait être aussi le cas pour le futur iPad Mini 7 qui devrait s’inspirer de l’iPad Pro et des derniers iPhone et MacBook Pro en embarquant un écran ProMotion 120 Hz.

iPad Mini 7 : enfin un écran 120 Hz

Des rumeurs d’un écran ProMotion de 120 Hz pour l’iPad Mini se faisaient déjà entendre en novembre dernier et elles semblent maintenant se confirmer. C’est cette fois-ci le leaker LeaksApplePro qui affirme selon ses sources que l’iPad Mini 7 doublera bien sa fréquence de rafraîchissement et utilisera la technologie ProMotion, adaptant cette fréquence en temps réel selon les habitudes de l’utilisateur (lecture, vidéo, gaming). L’écran restera là à une taille de 8,3 pouces.

Les iPad Pro sont pour l’instant les seules tablettes avec écran 120 Hz ProMotion

Ce n’est pas la seule évolution qu’on attend dans cette future tablette petit format, qui devrait passer à la puce 16 Bionic gravée en 4 nm, la même qui sera intégrée aux iPhone 14 Pro. La mémoire vive devrait elle gonfler pour passer à 6 et 8 Go de LPDDR5 selon les modèles (contre 4 Go actuellement). On s’attend donc à un petit concentré de puissance qui on l’espère ne dépassera pas le prix plancher de 600€, mais on a de sérieux doutes. Surtout qu’il faudra encore s’armer de patience…

Une tablette attendue pour 2023

Comme à son habitude désormais, Apple n’annualise toujours pas ses nouvelles itérations d’iPad et devrait dévoiler ce futur iPad Mini 7 au printemps 2023 et non en 2022 comme certains l’espéraient. D’ici là, on s’attend bien sûr à bien d’autres fuites sur ce que beaucoup considèrent comme la meilleure tablette petit format du marché.