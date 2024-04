Le prix de l’iPad Air 5 s’écroule sur Rakuten grâce à une promo exceptionnelle

Si vous pensiez vous offrir la qualité Apple, c’est le moment ou jamais. Rakuten propose 10% de réduction sur l’iPad Air 5.

C’est pas souvent qu’on trouve des promos sur des produits Apple, mais en ce moment, l’iPad Air 5 est l’exception. C’est la tablette qu’il vous faut si vous aimez à la fois travailler et vous divertir avec style. Elle combine performance et design, le tout dans un appareil léger et puissant.

Direction Rakuten pour profiter des -10%

Actuellement disponible sur Rakuten, la tablette Apple iPad Air 5 est proposé à un tarif de 499.99€ au lieu de 559.99€. Soit une belle réduction de 10%, et 60€ d’économies dans votre poche !

À lire aussi Les meilleures applications pour iPhone, iPad et Mac sont enfin connues.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Rakuten.

Ajoutez l’iPad Air 5 à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 559.99€, mais vous le paierez à 499.99€.

À noter : en plus des -60€ la livraison est offerte

PROMO -10% sur l’iPad Air 5 Voir l’offre

Faut-il craquer pour la tablette Apple iPad Air 5 ?

Pour ceux qui cherchent à allier travail et loisir dans un seul appareil, voici ce que l’iPad Air 5 peut offrir :

Un écran immersif

L’iPad Air 5 vous enveloppe dans vos médias préférés avec son écran Liquid Retina de 10,9 pouces, offrant une résolution de 2360 x 1640 pixels. Cette technologie assure une image éclatante et détaillée, parfaite pour le streaming vidéo, la navigation web ou la lecture de vos livres préférés.

Puissance et rapidité

Sous le capot de l’iPad Air 5 se trouve la puce Apple M1, une bête de performance qui gère sans effort les applications les plus exigeantes. Avec un processeur octa-core et 8 Go de RAM, attendez-vous à une expérience utilisateur fluide, que vous soyez en train de monter une vidéo, de jouer à des jeux gourmands en ressources ou de jongler entre plusieurs applications

PROMO -60€ sur l’iPad Air 5 Voir l’offre

Photographie et vidéo

L’iPad Air 5 est équipé de deux caméras de 12 mégapixels, une à l’avant et une à l’arrière, qui sont efficaces pour améliorer les photos et les appels vidéo.

Créativité sans limites

Que ce soit pour dessiner, prendre des notes ou éditer des vidéos, l’iPad Air 5 est votre toile numérique. Il est compatible avec l’Apple Pencil, vous ouvrant un monde de possibilités créatives.

Résolution 2360 x 1640 (264 ppi) Luminosité de l’image 500 cd/m² Stockage 64 Go RAM 8 Go Autonomie Navigation Web via WiFi: jusqu’à 10 heure(s) – Lecture vidéo: jusqu’à 10 heure(s) Garantie Garantie limitée – 1 an – Support technique – support téléphonique – 90 jours

Les plus Design

Très bonne autonomie

Large choix d’accessoires

Caméras 12MP Les moins Stockage

En bref, avec cette offre, faisant réduire l’addition de 60€, la tablette est encore plus attirante…. Évidemment, celles et ceux qui n’ont pas encore d’iPad à la maison ou qui disposent d’un modèle vieillissant ne doivent pas hésiter bien longtemps.