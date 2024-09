iOS 18 est sorti : 3 fonctionnalités que vous devez essayer sur votre iPhone

Après des mois de rumeurs et d’attente, Apple sort enfin une première version d’iOS 18 avec certaines fonctionnalités très pratiques.

La dernière mise à jour Apple est enfin sortie et apporte avec son lot de nouveauté pratique dans la vie quotidienne. Si l’on sait déjà que l’IA ne sera pas au rendez-vous avant un (long) moment, d’autres fonctionnalités peuvent, elles, d’ores et déjà être utilisées et nous en avons retenu trois.

Enlever les noms des applications sur l’écran d’accueil

L’une des premières modifications que vous pourrez apporter à votre affichage grâce à la dernière mise à jour d’Apple est la suppression des noms des applications.

Ceux-ci ont tendance à prendre de la place et gâcher l’ergonomie de votre écran d’accueil : alors pour celles et ceux qui le souhaitent ou qui n’ont pas besoin de lire le nom de l’application à chaque utilisation.

En appuyant longuement sur votre écran d’accueil, un sous menu s’ouvrira et vous n’aurez qu’à sélectionner « Large » pour supprimer le nom des applications. C’est également à cet endroit que vous pourrez changer la couleur de l’icône.

Protéger vos applications avec Face ID

Jusqu’à maintenant, l’identification faciale était limitée au verrouillage et au déverrouillage de l’iPhone, mais depuis la mise à jour iOS18, vous pourrez dorénavant imposer une sécurité Face ID à chaque application présente sur votre téléphone.

Pour cela, il suffira d’appuyer longuement sur l’application concernée et de sélectionner « Exiger face ID ».

Un contrôle des mots de passe plus facile

iOS18 apporte également une nouvelle application pour le contrôle de vos mots de passe. Vous pourrez ainsi gérer au même endroit tous les codes, passkeys, mots de passe, etc. que vous utilisez au quotidien.

Une véritable bonne idée pour éviter d’avoir à créer une note peu sécurisée avec tout dedans…