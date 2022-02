Apple propose régulièrement des nouvelles versions de son système d’exploitation iOS. La prochaine, devrait être iOS 16. Voici ce que l’on sait à l’heure actuelle sur les nouveautés ou encore sa date de lancement.

Chaque année, avec le lancement de la nouvelle génération d’iPhone, Apple propose aussi une nouvelle grande mise à jour de son système d’exploitation iOS. Si des patchs sont régulièrement proposés, il s’agit à chaque fois d’une refonte plus globale avec de vraies innovations. iOS 16 ne devrait pas faire exception. Tour d’horizon.

C’est quoi iOS 16 ?

iOS, c’est le système d’exploitation développé par Apple pour ses différents appareils. Il permet de faire marcher votre IPhone, iPad etc… Se basant sur Mac OS, des mises à jours régulières de l’iOS peuvent être téléchargées gratuitement sur votre appareils. Une fois la mise à jour lancée, tout se fait automatiquement et sans intervention sur le périphérique.

La première version d’iOS a été lancée en mars 2008 avec l’introduction du kit de développement logiciel de l’iPhone. La dernière, iOS 15, est sortie le 20 septembre 2021. Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées par l’entreprise on trouve SharePlay, des modes concentration ou encore une nouvelle version du navigateur Safari. Dans les grandes lignes, l’accent était mis sur trois axes : confidentialité, bien-être numérique et un écosystème plus ouvert.

A quoi faut-il s’attendre pour iOS 16 ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, on s’appuie surtout sur des petites déclarations, des fuites, des rumeurs et des projections. C’est en effet au mois de juin prochain, à l’occasion de la conférence WWDC, que l’on devrait avoir l’ensemble des informations sur la prochaine version d’iOS.

Que savons-nous du futur système d’exploitation ?

Apple joue souvent sur deux dimensions à la fois : les équipements et le logiciel d’exploitation. Or, on sait désormais que l’iPhone 14 ne devrait pas avoir d’encoche. Une évolution à même d’impacter directement l’iOS 16. Cela laisse en effet plus de place dans le haut de l’iPhone. Des petites évolutions esthétiques d’un point de vue du design de la barre d’état sont donc à attendre.

Les plus passionnés s’en souviennent, avec l’iPhone 13, nous avions eu des rumeurs liées à un système de communication par satellite. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Cela pourrait être au programme pour l’iPhone 14 et là encore c’est un paramètre qui pourrait être intégré à iOS 16.

Apple devrait profondément embrasser la réalité virtuelle et la réalité augmentée à partir de 2022, avec la sortie potentielle des Apple Glass. On sait que l’iOS actuel intègre déjà de nombreux paramètres liées à ce système. Mais, alors que l’entreprise dirigée par Tim Cook accélère dans ce domaine, iOS 16 devrait sans aucun doute voir l’apparition de nouvelles fonctionnalités dans ce domaine.

Vers un boom des widgets interactifs ? Pour l’instant, on parle surtout du design et des fonctionnalités essentielles mais désormais l’IA devrait prendre de l’ampleur, tout comme l’interactivité.

En tout cas, l’expérience iOS devrait connaître une véritable révolution, comme pour Android 13 ou Google et l’intégration de Material You. Un internaute a mis en ligne une vidéo qui laisse voir à quoi cela pourrait ressembler sur iOS 16. Concrètement, l’écran pourrait être scindé à la place de « Always-on-display ». Pour l’instant, cela reste encore de l’hypothétique puisque Apple aime garder un profond contrôle sur le design et une telle innovation donnerait beaucoup de latitude aux internautes.

Quels appareils seront compatibles avec iOS 16 ?

A la différence des équipements Android pour lesquels les mises à jour sont parfois plus difficiles à proposer en raison des équipementiers, les nouvelles versions d’iOS concerne souvent une très large gamme de périphériques. Pour autant, elles peuvent parfois être incompatible avec certains modèles jugés trop anciens. Dans ce domaine, iOS 16 ne devrait pas faire exception.

Les informations finales ne seront encore connues que dans quelques mois, mais plusieurs iPhone et iPad sont déjà exclus de la beta d’iOS 16 qui sera lancée au mois de juin prochain. Les modèles non compatibles pour l’iPhone sont les suivants : iPhone 6S , iPhone 6S Plus et iPhone SE 2016. En clair, la puce A10 devrait donc être le minimum requis. Pour l’iPad, iOS 16 ne sera pas compatible avec iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 6 et iPad Pro 9,7 et 12,9 pouces (2015). Enfin, l’iPod Touch 7 de 2019, seul à être encore compatible avec iOS 15 devrait aussi être compatible avec iOS 16.

En clair, si votre appareil Apple n’est pas dans la liste ci-dessus, il devrait bien être compatible avec iOS 16. Bien entendu, l’iPhone 14 qui devrait être lancé en fin d’année sera lui directement proposé avec iOS 16. Vous n’avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là.

Quand pourrons-nous profiter d’iOS 16 sur nos équipements Apple ? Pour l’instant, les détails ne sont pas encore connus avec précision. On devrait y voir plus clair à l’occasion de la Worldwide Developers Conference, prévue au mois de juin 2022. C’est le grand rendez-vous organisé chaque année pour la marque à la pomme. En théorie, la version beta, pensée pour les développeurs, sera proposée après celle-ci. Puis, c’est la version beta publique qui verra officiellement le jour pour les clients qui veulent la découvrir en avance.

Dans les mois qui suivront, Apple fera, comme à son habitude, évoluer iOS 16, en peaufinant son système d’exploitation. Ensuite, au mois de septembre 2022, comme tous les ans, on devrait avoir le nouveau système d’exploitation proposé en même temps que les nouveaux modèles d’iPhone.