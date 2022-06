iOS 16 vous permet d’éviter les CAPTCHAs

En début de mois, on vous annonçait l’arrivée du prochain iOS 16 sur vos iPhone. Aujourd’hui, on en apprend encore plus sur cette nouvelle mise à jour qui devrait vous éviter les CAPTCHAS sur certains sites internet.

« Merci de cliquer sur tous les bus qui sont présents sur l’image avant de poursuivre la lecture de cet article ». Si cette phrase vous dit quelque chose, c’est que vous avez déjà été face à un CAPTCHA. Ces tests, souvent utilisés lorsque vous souhaitez créer un compte ou procéder à un paiement, servent aux entreprises de s’assurer que vous n’êtes pas un robot. Sous forme de texte ou d’image, cette vérification peut vite agacer lorsque l’on y est confronté. Un détail auquel Apple a pensé lors du développement de l’iOS 16.

Avec iOS 16, dite adieu aux CAPTCHAs

Cette nouvelle fonctionnalité disponible sur la version bêta de l’iOS 16 se nomme « Vérification automatique ». Son principe de fonctionnement est simple puisqu’il s’appuie sur l’iCloud pour vérifier votre appareil et votre identifiant Apple ID. Si vos informations sont en règle, un jeton est matérialisé et présenté au site ou à l’application en question pour vous éviter d’être soumis au test CAPTCHA. Bien évidemment, Apple assure que ces vérifications automatiques ne divulgueront aucune information personnelle vous concernant. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans vos paramètres puis dans l’onglet « Mot de passe et sécurité ».

Cette fonctionnalité de vérification est également prise en charge par CloudFrare et Fastly, ce qui nous laisse penser qu’elle sera être disponible sur Google. Si nos supposons s’avèrent véridiques, alors il ne serait pas étonnant de voir débarquer dans un futur proche ce système antiCAPTCHA sur Android. En s’attaquant aux petits désagréments du quotidien, iOS compte bien continuer de se différencier des autres systèmes d’exploitation en devant toujours plus « Userfriendly ».