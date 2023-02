Trois lycéens ardennais ont inventé un astucieux récupérateur d’eau appelé Eco L’Eau. Placé dans la douche, il permet de récupérer l’eau froide qui coule en attendant l’eau chaude. Il pourrait bientôt être commercialisé !

L’été 2022 a été marqué par des épisodes de sécheresse historiques et nous avons été nombreux à chercher des moyens simples pour économiser l’eau – prenant conscience que cette ressource est bel et bien épuisable.

La douche est en première ligne dans le gaspillage d’eau douce : pendant que nous faisons couler les premiers litres dans l’attente d’arrivée d’eau chaude, nous pourrions tout simplement les récupérer pour éviter le gâchis. Mais trop souvent, peu d’entre nous ont pris l’habitude de le faire par manque de facilité, et parfois par manque de motivation, il faut bien l’avouer.

Pour ces trois étudiants du lycée Saint Paul de Charleville-Mézières, laisser couler cette eau sans rien faire leur paraissait inconcevable. Ils ont donc décidé de prendre le problème à bras le corps et ont inventé une solution low tech baptisée « l’Eco L’Eau » !

L’Eco l’eau, une innovation bientôt récompensée ?

Hermine, Eugénie et Timoté ont conçu un dispositif destiné à récupérer facilement l’eau du pommeau de douche pendant qu’elle chauffe. Il s’agit d’un réservoir en forme de goutte disposant d’un support de pommeau de douche. Vous n’avez ainsi qu’à y clipser votre pommeau quelques secondes avant de prendre votre douche.

Le récupérateur intelligent présenté par Hermine et Eugénie (capture d’écran vidéo YouTube)

La simplicité d’installation et la modularité sont les principaux points forts de cette innovation. En se fixant simplement au mur ou sur la paroi de votre douche, ce réservoir ne nécessite aucun travaux d’ampleur. Pourtant, il peut être à la base d’un système plus complexe avec une alimentation du réservoir des WC par exemple. Il est également possible d’y installer une douchette qui permettra de laver la douche, de remplir un seau ou d’arroser les plantes par la seule force de la gravité.

Le récupérateur est également équipé de rangements sur le dessus pour le savon ou le shampoing

L’éco l’eau, un projet présenté au Science Factor et à l’Ardennais

Le projet Eco l’eau a été présenté dans la catégorie Environnement du Science Factor, un concours qui met en avant les créations et innovations de collégiens et lycéens de toute la France… Si les votes se sont arrêtés le 14 janvier, la remise des prix aura lieu en mai 2023. On croise les doigts !

Et la belle histoire ne s’arrête pas là parce que la petite équipe est également nominée au concours de l’Ardennais de l’année dans la catégorie Gardiens de l’environnement. Ça en jette !

L’Ardennais de l’année est un concours organisé par le journal local du même nom situé dans le département des Ardennes, dans l’Est de la France.

Une invention bientôt disponible dans nos magasins ?

Cette invention qui devrait à terme être produite à partir de plastique recyclé pourrait bien se retrouver dans le commerce plus vite qu’on ne le pense. Convaincue du haut potentiel de ce projet, la chargée d’affaires de l’incubateur d’entreprises Rimbaud Tech a sauté le pas et a pris contact avec les trois compères et leur professeur. Ils sont actuellement en train de réaliser une étude de marché en vue d’une future commercialisation.

L’incubateur Rimbaud Tech va accompagner les lycéens dans l’étude de commercialisation de leur projet

La jeunesse prend le pouvoir de la révolution écologique

Si cette invention ne va pas à elle seule inverser la courbe de notre production de carbone ou de notre consommation d’eau, elle illustre parfaitement le fait que de petites innovations low tech peuvent contribuer à limiter notre gaspillage de ressources naturelles.

De manière générale, ce nouveau projet témoigne aussi et surtout de la volonté de notre jeunesse de faire évoluer notre société vers des modes de consommation plus sobres et avec l’envie de trouver des solutions face au dérèglement climatique. Un grand motif d’espoir face aux enjeux qui nous attendent pour les années à venir.