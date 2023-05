Il protège sa maison des fissures grâce à l’eau de pluie : l’innovation simple contre la sécheresse

Fernand Petramann, un retraité de 76 ans, a décidé de prendre le sujet des économies d’eau à bras le corps en fabriquant un récupérateur d’eau de pluie dans son sous-sol. Et ce n’est pas tout, cet infatigable bricoleur a également mis au point un système pour protéger sa maison de la sécheresse.

Pour Fernand Petremann, la retraite n’est pas synonyme de vacances. Cet ancien chef d’entreprise a décidé de profiter de sa nouvelle vie pour laisser libre cours à son imagination débordante. Conscient des enjeux climatiques qui se profilent, il a installé un récupérateur de pluie directement dans son sous-sol.

Après quelques mois de recherche et de réflexion, le voilà équipé d’une cuve de 3,20 mètres de long pour 1,80 mètre de large. Celle-ci est raccordée aux descentes d’eau pluviale et munie d’un double filtre qui permet d’éliminer les impuretés. Son système lui permet de collecter « en moyenne 6 m³ par an », ce qui lui permet d’arroser son jardin, mais aussi d’alimenter ses WC. « Quand on sait qu’une chasse d’eau classique consomme entre 9 et 12 litres, mon système est rentable. » indiquait-il à nos confrères du Républicain Lorrain.

A l’entrée de sa cuve de récupération, des filtres permettent d’éliminer toutes les impuretés. L’eau récupérée n’est cependant pas potable.

Entre inflation et restrictions d’eau, nul doute que le pari de Fernand Petremann sera gagnant : son installation devrait lui permettre de réduire grandement sa facture d’eau tout en lui assurant notamment de quoi s’occuper de son potager.

Une installation soumise à une réglementation stricte

Si la récupération de l’eau de pluie est autorisée, elle est néanmoins réglementée pour éviter la contamination des habitants ainsi qu’une éventuelle contamination du réseau d’eau potable – les exigences des autorités portent principalement sur deux points. D’abord, il convient de conserver dans sa maison deux réseaux d’eau distincts : le premier est dédié à l’eau potable, le deuxième à l’eau de pluie.

Ce dernier peut être utilisé pour les usages suivants :

Arrosage dans le potager, nettoyage de la voiture, etc.

Alimentation de la chasse d’eau des WC,

Nettoyage des sols,

Alimentation du lave-linge, à condition que l’eau soit filtrée.

Fernand Petremann a de la suite dans les idées

Notre inventeur émérite ne compte pas s’arrêter là. Il a également mis au point un dispositif destiné à protéger sa maison d’éventuelles fissures que pourraient causer la sécheresse. Il a ainsi enfoncé un tuyau disposant de plusieurs trous à 80 cm de profondeur, non loin des fondations de son habitation. En alimentant le tuyau, il peut ainsi humidifier le sol autour des fondations et donc éviter la rétractation des sols.

Pour l’heure, son dispositif nécessite encore quelques améliorations. En effet, Fernand souhaiterait ajouter 4 tubes supplémentaires – répartis tous les deux mètres – autour de sa maison et relier le réseau d’eau de la ville à sa cuve d’eau de pluie.

Comment la sécheresse peut engendrer des fissures d’une maison ?



Lors d’une importante sécheresse, l’hygrométrie d’un sol peut diminuer, provoquant alors sa rétractation. C’est ce phénomène qui peut générer des contraintes importantes sur la structure du bâtiment.



Lorsque ces contraintes sont trop élevées, la structure du bâti bouge, laissant apparaître des fissures.

Si elles ne sont pas nécessairement le signe d’un problème structurel majeur, il faut être vigilant lorsque ces fissures apparaissent, car elles ont tendance à s’élargir.