La fin d’Internet Explorer crée le chaos au Japon

Alors qu’Internet Explorer tire sa révérence cette semaine dans le monde entier, le Japon va visiblement souffrir pendant « des mois » de ce changement.

Microsoft l’a annoncé il y a plusieurs mois de cela : tout support technique pour son célèbre navigateur Internet Explorer cesse à compter du 15 juin 2022. Si pour une grande majorité des internautes la nouvelle est surtout symbolique, pour d’autres, elle devient un épineux problème à résoudre. Selon le média japonais Nikkei, C’est le cas de nombreuses entreprises et agences gouvernementales japonaises dont les services et sites web sont compatibles uniquement avec le navigateur de Microsoft.

L’étonnant retard du Japon

On sait à quel point les organisations et surtout les gouvernements peuvent accuser un retard technologique important, par l’usage d’ordinateurs vieillissant avec des systèmes d’exploitation qui le sont tout autant. Mais quand les infrastructures mêmes fonctionnent sur des normes techniques obsolètes, alors c’est tout un pan de la population qui en subit les conséquences.

Selon une étude de la société japonaise Keyman’s Net, 49% des employés nippons ont répondu utiliser Internet Explorer quotidiennement dans leur travail. Il faut dire que bon nombre d’outils et services internes de comptabilité et de gestion du personnel sont encore basés sur ce navigateur dans le pays, en particulier les entreprises de logistiques et construction.

Il faudra donc d’une part mettre à jour les infrastructures de tous ces services, qu’ils soit privés ou gouvernementaux, mais aussi éduquer toute une population qui devra du jour au lendemain changer ses habitudes. Toujours selon la même étude, 20% des utilisateurs ne savaient pas comment faire la transition ou même qu’ils auraient à la faire à partir du 15 juin.

À lire aussi : Top des meilleurs logiciels et outils pour télécharger complètement un site web

Mais alors pourquoi un tel retard ? Selon un consultant informatique nippon, « ces organisations étaient au courant depuis bien longtemps, mais elles ont visiblement retardé toute initiative pour y pallier ». La procrastination bureaucratique serait donc la cause d’un tel fiasco, qui pourrait durer un petit moment et poser de sérieux soucis de vulnérabilité aux services gouvernementaux du pays. Mais on fait confiance aux Japonais pour se sortir de ce marasme, tant les alternatives que sont Google Chrome, Mozilla Firefox ou même Microsoft Edge sont un sérieux bond en avant en termes d’usage et de sécurité.