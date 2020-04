Intel vient de présenter son nouveau mini PC, le NUC 9 Extreme. Un kit d’ordinateur de très petite taille mais particulièrement puissant et pouvant accueillir une carte graphique évoluée.

Intel a toujours surpris avec sa ligne de PC extrêmement compacts, la NUC (pour Next Unit of Computing). Le géant américain des composants électronique vient d’ajouter un nouveau modèle à sa gamme de mini PC. Une petite surprise car ce modèle miniaturisé est, cette fois, particulièrement puissant et pensé pour le gaming. Un PC miniature surpuissant et innovant mais cependant pas vraiment abordable pour tout le monde. Découverte de cet ordinateur de poche aux performances exceptionnelles…

Intel NUC 9 Extreme : petit mais costaud !

Les ordinateurs de la gamme NUC d’Intel sont toujours une curiosité tant la miniaturisation de ces produits innovants est impressionnante. Cependant, jusqu’à présent, les configurations proposées étaient assez light. L’entreprise américaine surprend avec un nouveau modèle, certes un petit peu plus grand que ses prédécesseurs, mais offrant une configuration digne d’un PC de gamer. En effet, le NUC 9 Extreme (aussi surnommé « Ghost Canyon ») est, de loin, le mini PC le plus puissant à ce jour et est destiné aux jeux haut de gamme.

C’est aussi un modèle évolutif permettant de changer certaines pièces. Le NUC 9 Extreme est effectivement incroyablement modulaire et permet d’y connecter n’importe quelle carte graphique ayant une longueur maximale de 8 pouces. Le kit est doté d’un processeur Core i9-9980HK (très puissant et peu gourmand en énergie). Le processeur peut être overclocké jusqu’à 5.0 GHz. Le mini PC est doté d’une alimentation compacte de 500 Watts équipée de câbles pré-acheminés. Côté connectique, il offre deux ports USB-C Thunderbolt 3, quatre connexions USB 3.1 Type A, un double Gigabit Ethernet et une connexion HDMI.

Un mini ordinateur à un prix élevé

Le kit Intel NUC 9 Extreme vient seul. L’acheteur devra se procurer les différents composants comme la mémoire, la carte graphique et le système d’opération. Le processeur peut être extrait et remplacé, dans le futur, par un modèle plus puissant. C’est surtout sa compatibilité avec de puissantes cartes graphiques PCIe x16 externes qui rend le kit intéressant (jusqu’à 8 pouces de longueur).

Seul défaut notable du kit NUC 9 Extreme : son prix. En effet, il faut compter 1.700 dollars pour le kit NUC 9 Extreme basé sur le Core i9. Tarif auquel il faut toutefois ajouter aussi le prix de la carte graphique, de la mémoire et du stockage externe. Obtenir un PC de poche avec de telles caractéristiques est effectivement un luxe. Notez toutefois qu’Intel offre 3 ans de garantie pour son produit.

