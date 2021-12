Intel insiste : la pénurie va continuer jusqu’en 2023

Intel continue de nous prévenir : la pénurie de composants n’est pas prête de s’arrêter. Selon le CEO, elle durera bien jusqu’en 2023.

Vous avez eu du mal à trouver le meilleur cadeau de Noël tech pour le ou la petit(e) geek de votre famille ? Ce n’est pas étonnant. À cause de la crise du coronavirus, le secteur de la tech en entier subit une pénurie de composants depuis deux ans maintenant. Et hélas, cette dernière est loin d’être dans notre rétroviseur. C’est Samsung qui le disait récemment : il faudra bien attendre 2022 au mieux pour sortir de cette période aride. Pour Intel, le constat est encore plus difficile.

La pénurie ne s’arrêtera pas avant 2023 selon Intel

C’est dans une interview pour Nikkei Asia que le grand patron d’Intel Pat Gelsinger est revenu sur la situation. Selon lui, la pénurie continuera bien jusqu’à 2023 au plus tôt. Le CEO l’a réitéré alors qu’il était dans l’Asie du Sud-Est pour présenter son plan d’investissement afin de créer une nouvelle fonderie en Malaisie. Les prochains plans sont prévus sur le territoire américain et le territoire européen, sans plus de détails pour le moment.

Naturellement, ne crions pas victoire trop vite : si créer de nouvelles fonderies est une solution pour créer un tampon face à une prochaine crise, un investissement de la sorte met du temps à porter ses fruits. Il faut après tout créer l’usine elle-même, bien régler la chaîne de production par la suite, et trouver la main-d’œuvre qualifiée qui s’en chargera. Elles ne seront donc pas prêtes à temps pour contrer les effets négatifs de la pandémie du COVID 19 sur la production de semi-conducteurs.

Pas d’espoir donc pour ceux qui rêvent de trouver une carte graphique de la série Nvidia GeForce RTX 40 dès leur sortie, ou pour qui a déjà le porte-monnaie qui chauffe en pensant à une future PS5 Slim. Les douces paroles de Samsung ont sûrement mésestimé l’impact qu’aurait Omicron, la nouvelle variante du COVID, qui se propage à vitesse grand V à travers le monde. Il faut dire que dans cette crise générale, rares ont été les personnes à pouvoir vraiment prédire avec précision ce qui allait advenir. Après tout, la pénurie vient en partie du fait que les entreprises s’étaient préparer à vendre beaucoup moins de produits au cours de la pandémie, ce qui s’est avéré totalement faux. Les produits high-tech et de nouveaux services innovants ont au contraire été nos plus grands alliés pour rester sain d’esprit.