Comment installer et configurer un VPN sur PS4 et PS5 ?

Les VPN comportent de nombreux intérêts que ce soit pour le streaming, le gaming et la sécurité. Mais si les installer est un vrai jeu d’enfant sur ordinateur, smartphone et tablette, l’opération paraît impossible sur console et en particulier sur PS4 et sur PS5. Dans ce guide, nous vous expliquons comment y arriver et bénéficier de tous les avantages du VPN sur votre console préférée.

Depuis la PS4 et la nécessité d’avoir une bonne connexion internet, l’utilisation d’un VPN est le meilleur moyen d’optimiser nos vitesses de connexion internet tout en protégeant nos données. Mais l’installation d’un VPN sur PS4 ou PS5 est plus complexe que sur un ordinateur ou un smartphone, car les applications de VPN ne sont pas disponibles sur le Playstation store. Pour vous faciliter la tâche et vous accompagner pendant ce processus, voici notre guide pour installer et configurer un VPN sur votre Playstation.

Pourquoi installer un VPN sur PS4 et PS5 ?

Installer un VPN sur votre PS4 et PS5 vous permet de transcender l’utilisation de votre console sur plusieurs aspects.

Un réseau privé virtuel permet de sécuriser et d’anonymiser vos données sur internet en ajoutant un serveur étape entre votre machine et le service que vous souhaitez consulter. Entre votre appareil et ce serveur étape, un tunnel VPN obtenu par le biais de protocoles de chiffrement isole vos données du reste du trafic internet.

Si tous les VPN disposent du même principe de fonctionnement, ils se différencient par les services de sécurité proposés et la qualité des protocoles de chiffrement.

L’accès à des serveurs de jeu étrangers

Grâce à un VPN, vous pouvez simuler votre localisation géographique dans un autre pays. Cela permet notamment d’avoir accès aux Easy Lobbies, ces serveurs de jeu au niveau moins relevés. Cet avantage est particulièrement intéressant pour des jeux en ligne comme MW2 ou Warzone notamment.

Contourner les restrictions des plateformes de streaming

Si vous utilisez votre console pour accéder aux services de streaming comme Netflix, le VPN vous permet d’accéder aux catalogues de pays étrangers. Vous pourrez ainsi voir tous les films et séries qui ne sont pas disponibles en France. Pratique !

Contourner les limitations de votre FAI

Les Fournisseurs d’Accès à Internet peuvent avoir tendance à brider votre connexion internet de manière parfaitement arbitraire. En anonymisant votre connexion, le VPN vous permet de contourner ce problème et d’obtenir une vitesse de connexion optimale.

Sécuriser sa connexion

Le VPN offre une protection indispensable pour tous les appareils connectés, y compris les consoles de salon. Ces dernières ont par exemple besoin de vos identifiants pour l’accès à des serveurs de jeu ou autres applications de streaming.

Pour profiter d’une connexion internet optimale sur votre PS4 ou votre PS5, il est toujours conseillé de privilégier la connexion Ethernet au Wifi. En effet, l’Ethernet permet d’assurer des débits plus importants et est moins sujet aux perturbations.

Installation d’un VPN sur PlayStation avec un ordinateur

Installer un VPN sur votre Playstation par le biais d’un ordinateur PC ou Mac est l’une des solutions les plus simples et les plus pratiques à mettre en place. Elle consiste à installer le VPN sur votre ordinateur et partager la connexion internet de celui-ci avec votre console.

Installer et configurer un VPN grâce à votre PC Windows

Voici la démarche à suivre pour connecter votre PS4 ou PS5 à un VPN via votre ordinateur. Cette installation à l’avantage de rendre très accessible la configuration du VPN. En effet, il vous suffira de vous rendre sur le logiciel VPN de votre ordinateur pour modifier le serveur de connexion par exemple.

Téléchargez et installez votre VPN sur votre PC Windows. Lancez le logiciel VPN et choisissez le serveur du pays qui vous convient. Connectez votre PS4 ou votre PS5 à votre PC grâce à un câble Ethernet Rendez-vous dans le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer Cliquez sur la catégorie Réseau et Internet, puis cliquez sur Afficher l’état et la gestion du réseau Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte réseau Sur l’icône du VPN, faites un clic droit pour accéder aux Propriétés Cliquez sur l’onglet Partage, puis cochez la case Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connecter Dans le menu déroulant, sélectionnez le réseau sur lequel est connectée votre Playstation. Cliquez sur OK

Si vous ne pouvez pas connecter en Ethernet votre Playstation à votre ordinateur, il est possible de réaliser la même opération en créant un partage de connexion Wifi depuis votre PC.

Ensuite, il vous suffit de démarrer votre PS4 ou PS5 et de vous rendre dans les paramètres réseaux pour vous assurer que la connexion est effective. Ca y est, vous avez un VPN sur votre Playstation !

Installer et configurer un VPN sur votre Playstation à l’aide d’un Mac

La configuration d’un VPN sur PS4 ou PS5 via un mac est quasiment identique à la configuration sur Windows. Seuls l’intitulé des menus change.

Téléchargez et installez le VPN de votre choix sur macOS. Lancez et configurez votre VPN en choisissant notamment le serveur qui vous intéresse. Connectez un câble Ethernet entre votre Playstation et votre mac. Rendez-vous dans les Préférences Système, cliquez sur Partage puis Partage Internet. Cliquez sur le menu Partager votre connexion, puis sélectionnez votre connexion internet habituelle Wifi ou Ethernet. Cliquez sur A un ordinateur utilisant, et sélectionnez Ethernet Cochez la case Partage Internet, puis confirmez.

Votre connexion est désormais effective. Il vous suffit ensuite de vous rendre dans les Paramètres Réseaux de votre console pour configurer la connexion internet via le câble Ethernet. Testez votre connexion pour vous assurer que tout fonctionne.

Si vous ne pouvez pas connecter votre console en LAN, il est possible de réaliser la même opération en créant un partage de connexion Wifi.

Installation d’un VPN pour PlayStation sans PC

Vous n’avez pas de PC ? Pas de panique, nous avons tout de même des solutions pour vous permettre d’avoir un VPN sur votre Playstation.

Installation sur routeur

En installant un VPN sur le routeur de votre logement, vous protégerez non seulement votre console, mais aussi tous les appareils connectés à votre réseau internet. Cependant, cette solution a le défaut de rendre moins accessible la configuration des paramètres du VPN.

Souscrivez à un VPN compatible à une installation sur routeur comme Surfshark ou ExpressVPN, Connectez vous à votre routeur via un navigateur web. Il vous faudra l’adresse IP de votre routeur ainsi que vos identifiants. Configurez votre routeur. En fonction des modèles, la procédure peut changer. Pour cette phase, il est judicieux de suivre un tutoriel spécifique à votre modèle. Connectez votre PS4 ou PS5 à votre routeur.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article : Comment installer un VPN sur votre routeur ?

Le Smart DNS, une option intermédiaire

Plus simple à mettre en place, le Smart DNS permet de contourner les restrictions géographiques. Il facilite donc l’accès aux catalogues étrangers de plateformes comme Netflix. Il ne protège cependant pas vos données, et ne vous permet pas de simuler votre localisation géographique.

Ouvrez votre compte VPN pour obtenir les informations de connexion Smart DNS. Démarrez votre console et rendez-vous dans les Paramètres. Cliquez sur Réseau/Configurer la connexion internet. Sélectionnez votre réseau habituel, puis cliquez sur Suivant et Personnaliser Dans les Paramètres de l’adresse IP, choisir Automatique, puis dans le Nom d’hôte DHCP, choisir Ne pas spécifier. Dans Paramètres DNS, sélectionnez Manuel et entre les informations obtenues sur votre compte VPN. Entrez les données du DNS Primaire, puis du DNS Secondaire, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez Automatique dans les Paramètres MTU, puis Ne Pas Utiliser dans le menu Serveur Proxy.

Vous n’avez plus qu’à tester votre connexion et à lancer votre application favorite !

