Installer seul ma station de recharge : est-ce possible ?

L’achat d’un véhicule électrique s’accompagne de l’installation à domicile d’une borne de recharge. Elle est indispensable pour charger sa voiture et profiter au maximum de son autonomie dans les meilleures conditions. Vient alors naturellement l’idée d’installer sa station de recharge soi-même dans son garage ou son allée. Face aux diverses réglementations concernant les voitures électriques et leurs bornes, ainsi que les avantages et inconvénients de cette méthode, voyons ce qu’il est possible de réaliser.

Quels types de bornes de recharge électrique installer seul ?

En matière d’installation de bornes pour véhicule électrique, on distingue deux catégories. La première est celle des prises renforcées dont la puissance va jusqu’à 3,7 kWh. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide sur le choix de la bonne borne électrique en fonction de vos besoins.

Le choix de la prise renforcée

Une prise renforcée, que l’on appelle aussi une borne de recharge, est une prise qui permet de délivrer un courant électrique plus puissant que les prises installées à l’intérieur de votre domicile. Elle permet de charger jusqu’à 3,7 kWh. A titre de comparaison, une prise standard, celle sur laquelle vous branchez votre smartphone par exemple, fournit une puissance maximale de 2,3 kWh.

Comment se présente une prise renforcée ?

Une prise renforcée ressemble, d’aspect, à une prise électrique classique bien qu’elle soit un peu plus épaisse. La partie dédiée au branchement est équipée d’un cache qui protège l’accès à la prise. Certains modèles permettent de verrouiller ce cache, par exemple pour une utilisation dans un espace commun comme un parking d’immeuble.

En plus de la prise, on retrouve un disjoncteur différentiel, fourni avec que l’on appelle plus simplement un disjoncteur. Il se fixe au tableau électrique et permet de couper le courant automatiquement en cas de court-circuit ou surcharge, mais aussi de vous protéger des différences d’intensité du courant.

Comment installer soi-même une borne de recharge jusqu’à 3,7 kW ?

Vous pouvez installer vous-même une borne de recharge tant qu’elle ne dépasse pas 3,7kW et à la condition de suivre les indications du fabricants et les règles de sécurité élémentaires.

Tout se qu’il faut savoir avant de commencer l’installation

Installer une prise renforcée, ou borne jusqu’à 3,7 kW, est tout à fait réalisable par ses propres soins, même sans connaissances électriques particulières. Néanmoins, avant toute manipulation, il faut couper le courant, s’assurer de l’absence de toute tension puis s’équiper de câbles électriques de section 2,5 mm² et d’un cordon de repiquage de 10 mm².

Les grandes étapes de l’installation

Prévoir un emplacement de moins de 50 mètres d’écart entre la borne et le tableau électrique.

d’écart entre la borne et le tableau électrique. Installer le disjoncteur différentiel dans le tableau en le raccordant avec le cordon de repiquage .

dans le tableau en le raccordant avec le . Relier le tableau électrique à la prise, en branchant le neutre et la phase au tableau, le neutre sur le bornier de terre.

Fixer ensuite la patère de la prise au mur.

Relier le câble électrique provenant du tableau (phase, neutre et terre) sur la prise électrique.

Fixer cette dernière sur la patère.

Dois-je faire appel à un professionnel ?

Même s’il n’y a pas de contraintes légales pour une borne jusqu’à 3,7 kW, vous pouvez aussi déléguer la tâche de l’installation à un électricien.

Un électricien, c’est d’abord l’assurance que votre nouvelle prise sera fonctionnelle et ne mettra pas en danger l’installation électrique de votre maison, ne fera pas disjoncter le tableau électrique et sera aux normes. Il n’est pas nécessaire de choisir un électricien avec une mention dédiée aux recharge de véhicules électriques (IRVE), n’importe lequel peut effectuer le branchement d’une prise renforcée.

De l’importance de l’emplacement de la wallbox ou de la prise

Installer une wallbox à partir de 7,4 kWh, une qualification requise

À partir de 7,4 kWh, on est dans une autre catégorie de bornes domestiques pour la recharge domestique de véhicules électriques. Il y a une réglementation plus stricte les concernant.

Mention IRVE et obligations légales

L’installation d’une borne de recharge à domicile est régie par un décret encadrant la procédure. Ainsi : l’article 22 du décret n°2017-26 dispose que « À l’exclusion des dispositifs d’une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW […], les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités […] ».

C’est pourquoi une prise renforcée peut être installée par soi-même tandis qu’une prise plus puissante, du type « wallbox« , demande l’intervention d’un électricien qualifié. Cette qualification est reprise sous la mention IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques). Plus d’informations sont disponibles sur notre article concernant les installateurs de bornes de recharge.

Aides et subventions à la pose d’une borne de recharge

Il faut savoir qu’il n’y a pas d’aides ou de subventions pour la pose d’une prise renforcée par vos soins. Pour obtenir une aide de l’Etat, sous la forme d’une prime ou d’un crédit d’impôt, l’installation doit se faire nécessairement auprès d’un électricien avec mention IRVE, c’est-à -dire spécialisé dans les bornes de recharge. Les aides ne sont pas conditionnées à la puissance de la borne. N’hésitez pas à en savoir plus en consultant notre guide sur le prix des bornes de recharge.

On retrouve aussi des aides à l’achat d’un véhicule électrique qui viennent s’ajouter à celles pour la pose d’une wallbox. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide complet sur l’achat d’une voiture électrique.

Droit à la prise en logement collectif

Le droit à la prise est une loi datant de 2011, et élargie en 2021, qui permet à un locataire d’un immeuble ou d’une résidence collective d’installer une borne de recharge pour véhicule électrique. Cette dernière doit être reliée au compteur avec une solution permettant la refacturation au propriétaire du courant consommé par le véhicule électrique. Si la disposition n’est pas nouvelle, elle est encore peu adoptée. Tous les coûts sont à la charge du propriétaire, mais le syndic n’a pas de possibilités pour s’y opposer, sauf en passant devant un tribunal.

Installer une station de recharge dans un local professionnel Dans le cas de l’installation d’une station de recharge dans votre entreprise, vous ne pouvez pas le faire vous-même, quel que soit le type de prise installée. Un professionnel doit toujours gérer toutes installations électriques. Ce n’est d’ailleurs pas une disposition propre aux bornes de recharge d’un véhicule électrique, mais à toute intervention dans le milieu professionnel.

Intervention nécessaire sur le tableau électrique

