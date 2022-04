Installateur de borne de recharge : bien faire son choix

Installer une borne de recharge à domicile lors de l’achat d’un véhicule électrique paraît presque une évidence. Le coût à l’usage et la simplicité de cette solution n’est plus à prouver. Mais, pour sa pose, la recherche d’un installateur de borne de recharge est une option presque indispensable. Or, c’est peut-être la première fois que vous aurez à effectuer cette démarche et elle peut sembler pleine d’embûches. C’est pourquoi nous vous guidons pour trouver le meilleur intervenant selon vos besoins.

Demande de Devis Borne de Recharge Obtenez 1 à 3 devis gratuits en moins d’une minute.

Vous êtes ? * Un particulier Une entreprise Une collectivité Une copropriété Quel type de véhicule ? * 100% électrique Hybride Les deux Lieu de la borne * Intérieur Extérieur Nombre de bornes * 1 2 à 5 5 à 50 50 et plus Quelle puissance de chargeur ? * 2 à 7kW 8 à 22kW 23kW et plus je ne sais pas Prénom * Nom de famille * Société Rue Ville Code postal * Adresse de messagerie * Numéro de téléphone * Une précision sur votre projet ? Demander un devis

À qui faire appel pour son installation de borne de recharge ?

Il y a plusieurs solutions pour faire appel à un spécialiste de la pose. Chacune a ses avantages comme ses inconvénients. Il convient de bien s’informer pour choisir la solution la plus intéressante.

Les atouts d’un électricien IRVE

Faire appel à un électricien pour installer une borne de recharge semble une évidence, un réflexe. Et c’est normal puisque les bornes d’une puissance de 7,4 kWh et au-dessus doivent, quoi qu’il arrive, être obligatoirement installées par un électricien professionnel. Ce dernier aura d’ailleurs la mention IRVE, Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques.

Même si vous n’installez qu’une prise renforcée, borne que vous pouvez installer seul, il est judicieux de faire appel à un électricien — dont la mention IRVE n’est pas obligatoire. Dans un cas comme dans l’autre, le professionnel vous assure la conformité de l’installation, son fonctionnement et une proximité qui sera nécessaire au moment de choisir le modèle si vous n’avez pas déjà fait votre choix par vous-même.

Les sociétés spécialisées (Proxiserve, Total Energies etc)

Il est possible de faire appel à une société. Cela assure une certaine standardisation de la procédure et donne confiance dans la qualité du travail. C’est aussi la certitude de pouvoir facilement se retourner contre une entreprise lorsque celle-ci est reconnue dans le cas d’une malfaçon par exemple.

Quelques entreprises profitent du développement des voitures électriques et leurs bornes de charge pour se positionner. On pense par exemple à Proxiserve ou Total Énergies qui vont être votre intermédiaire pour les travaux. Ces entreprises ne font que le relais entre vous et un professionnel mais elles peuvent apporter aussi des atouts supplémentaires comme un contrat de maintenance, en particulier pour les entreprises, ou encore des services en cas de dépannage par exemple.

C’est une solution souvent plus onéreuse que passer directement par un électricien IRVE, mais cela rassure aussi le consommateur de se savoir pris en charge par une structure spécialisée.

Le mandat à son concessionnaire automobile pour la pose d’une borne électrique

La dernière solution pour l’installation de sa borne de charge, c’est de s’en remettre à son concessionnaire automobile. Ce dernier a déjà des partenariats avec des artisans locaux. Vous n’avez rien à gérer puisque le concessionnaire s’occupe des démarches, et cette solution, basée sur un contrat de confiance entre le prestataire et le concessionnaire, vous assure un travail irréprochable. Là encore, passer par un intermédiaire, le vendeur, peut augmenter un peu le tarif de base, mais en contrepartie d’un travail sur lequel vous pouvez vous reposer les yeux fermés.

Les démarches pour choisir au mieux son installateur de borne de recharge

Posséder une voiture électrique est un pas en avant vers la limitation de son impact sur les problématiques environnementaux. Mais, cela nécessite de changements importants de ses habitudes. Alors autant faire en sorte que l’installation de la borne se fasse le plus sereinement possible. Il y a quelques conseils à suivre dans ce domaine.

Mention IRVE, tout savoir de cette habilitation pour la pose de borne de recharge

L’électricien intervenant à votre domicile doit impérativement avoir la mention IRVE. C’est la preuve qu’il a suivi une formation l’habilitant à installer une borne de recharge. Cependant, cette habilitation a 3 niveaux, qui correspondent à autant de types de bornes de recharge. Il faut s’assurer que votre professionnel puisse en réaliser l’installation de votre borne.

Comment reconnaître un bon électricien ?

Est-ce que la question de reconnaître un bon électricien d’un mauvais électricien doit faire l’objet d’un sketch ? Peut-être pas si l’on suit ces quelques astuces :

Vérifiez l’habilitation de l’électricien sur le site des organismes formateurs AFNOR et Qualifelec.

Vérifiez les informations du devis. Plus il est incomplet, ou peu cher par rapport à la concurrence, plus cela cache un souci.

Assurez-vous qu’il soit bien couvert par une assurance professionnelle. Certains affichent ce type d’information sur leur site Internet.

Le matériel utilisé, grosses pièces et fournitures, doivent être certifiées NF.

Les garanties apportées par les professionnels

Un professionnel, c’est tout d’abord une obligation légale à partir de 7,4 kW. C’est aussi la possibilité de se faire aider par un crédit d’impôt ou une subvention (demander avant travaux). Vous aurez toutes les informations concernant les aides sur le guide d’achat de la borne de recharge. Enfin, un professionnel, c’est surtout la garantie que le travail sera effectué selon l’ensemble des normes de sécurité relatives aux installations électriques. Vous protégerez ainsi les personnes et les biens même avec l’utilisation d’une puissante borne de recharge.

Le coût de l’intervention d’un installateur professionnel

L’installation d’une borne vient en plus de l’achat d’une voiture électrique, elle-même plus onéreuse qu’une voiture thermique similaire. C’est l’usage du véhicule électrique qui le rend rentable et intéressant. Mais cela n’empêche pas de limiter aussi les coûts de l’installation d’une borne.

Obtenir le bon devis

Pour obtenir le bon devis, il faut en réaliser plusieurs (2 ou 3) qui permettront de vous situer par rapport non seulement au prix mais à la prestation dans sa globalité. Il faut donc faire appel à plusieurs professionnels, ou gagner du temps dans sa recherche avec un comparateur d’offres d’installation de borne de recharge.

Le devis doit être détaillé avec le prix de l’intervention, du déplacement, de la borne, des fournitures (câbles électriques etc).

Le bon devis est celui qui est fait à partir de vos besoins. L’appel à un professionnel doit permettre aussi de choisir la borne la plus adaptée à la charge acceptée par votre véhicule, mais aussi à l’usage quotidien que vous en avez. Ces paramètres peuvent paraître compliqués lorsque l’on commence dans le monde de la voiture électrique. L’électricien IRVE saura vous conseiller, ou il faudra en choisir un autre. Notre guide complet sur les bornes de recharge vous aiguillera aussi sur le bon choix.

Le coût moyen d’une installation

Vous aurez plus de précisions sur notre article concernant les prix d’une borne de recharge mais pour faire simple, la moyenne pour un particulier se situe entre 300€ et 500€. Cela donne déjà un cadre dans lequel vous allez pouvoir situer l’intervention que l’on vous propose.

FAQ/ Question fréquentes sur l’installation d’une borne électrique