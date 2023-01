Il n’y a rien de bien compliqué à regarder une Story sur Instagram. Cette fonctionnalité est d’ailleurs rapidement devenue le fer de lance du célèbre réseau social. Mais regarder une story dans la plus grande discrétion, c’est autre chose. Dans cet article, découvrez les meilleures solutions pour consulter des stories incognito.

Pendant longtemps, le réseau social faisant la part belle aux photos et vidéos est resté dans l’ombre de Facebook. Mais avec l’arrivée des stories en 2016, Instagram a pris son envol pour devenir l’un des réseaux les plus dynamiques au monde. On compte aujourd’hui plus d’un milliard et demi d’utilisateurs. Vous voyez ce que ça fait, déjà, un milliard ?

Pourtant, il est difficile de passer inaperçu quand on navigue sur Instagram. Alors si vous voulez consulter des stories sans que personne ne le sache, voici nos meilleurs conseils.

Utiliser un site internet ou une appli pour regarder anonymement une Story Instagram

On trouve sur internet de nombreuses visionneuses Instagram. La visionneuse web est un outil qui permet de consulter des profils publics sans avoir besoin de se connecter avec un compte. Nos sites préférés sont StoriesIG.info et insta-stories-viewer.com. Leur fonctionnement est identique et seule leur interface les différencie réellement. Pour les utiliser, voici la marche à suivre :

Se rendre sur le site en question, Dans la barre de recherche, tapez le nom de l’utilisateur recherché, Dans l’onglet Stories, vous trouverez les dernières histoires de l’utilisateur, Si la story vous plaît, vous pouvez la télécharger en cliquant sur Download.

L’interface de Insta Stories Viewer est facile à utiliser et traduite en français. Thank you !

Chaque story est téléchargée au format JPEG pour les photos et au format MP4 pour les vidéos. Si vous téléchargez le contenu d’un autre utilisateur pour le publier sur votre compte, n’oubliez pas de mentionner son auteur. De toute façon, tout le monde le sait que vous n’êtes pas vraiment astronaute.

Si vous êtes plutôt du genre à tout faire depuis votre smartphone, sachez qu’il existe des applications qui, comme ces sites, permettent de visualiser les publications de comptes publics.

Pour les Community Managers en quête de perfection, on conseille l’outil web Insta Stalker. Plus qu’une simple visionneuse, ce site web nécessite une inscription, mais permet de recevoir un rapport détaillé de l’activité du compte recherché. Vous pourrez ainsi visualiser par exemple le nombre de vues générées pour chacune des publications. Vous saurez ainsi comment faire pour devenir plus populaire que Squeezie (bon, y a du boulot quand même !).

Se mettre en mode avion pour consulter des stories de manière anonyme

Si les visionneuses Instagram sont pratiques pour voir et visionner du contenu, elles ne fonctionnent logiquement qu’avec les comptes publics. Si vous voulez toutefois consulter les stories de l’un de vos amis de manière anonyme, il y a une solution. On ne vous la recommande pas, parce que ce qu’on est contre les cachotteries, mais par professionnalisme, la voici quand même :

Ouvrez Instagram et connectez vous avec vos identifiants, Attendez que les stories se chargent. Le temps d’attente dépend de la qualité de votre connexion internet, Passez en mode Avion, Consultez les stories qui vous intéressent, Une fois que vous avez fini vos cachotteries (on n’a pas oublié), quittez l’application Instagram, Désactivez le mode Avion, Et voilà, ni vu, ni connu.

Rare cliché d’un individu consultant un profil Instagram de manière anonyme

Créer un faux compte pour consulter un profil de manière anonyme

Voici le dernier moyen de consulter anonymement un profil Instagram. Il consiste à vous créer un nouveau compte sur le réseau social. Vous devrez cependant faire preuve d’imagination pour ne laisser transparaître aucune information qui pourrait trahir votre véritable identité. Une fois le profil créé, encore faut-il que la personne accepte votre demande d’abonnement.