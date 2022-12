Instagram : récupérer un compte piraté, c’est possible !

600 ! C’est le nombre de tentatives de piratage quotidiennes sur Instagram, selon Kaspersky en 2018. Pour se défendre et permettre de retrouver votre accès au réseau-social de Meta, l’application ajoute une fonctionnalité facilitant la récupération de compte.

Vos amis reçoivent des messages contenant des liens suspects de votre part ? Votre compte a surement fait l’objet d’une attaque pirate… Pas de panique à bord ! Instagram vole à votre secours avec sa nouvelle fonctionnalité de récupération de compte. Comment ça marche ?

Récupérer son compte piraté devient un jeu d’enfant !

Si votre compte a été usurpé par un utilisateur malveillant, vous pouvez simplement vous rendre sur cette nouvelle plateforme : instagram.com/hacked. Une fois sur cette page, vous pourrez expliquer que votre compte a été piraté/usurpé/désactivé, que vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n’avez plus accès à votre mobile.

Cette étape passée, il vous sera demandé de choisir 2 amis/personnes de confiance pouvant authentifier votre compte. Ils recevront un message et pourront signaler tout abus ou usurpation d’identité.

Retrouvez : Instagram plus transparent concernant ses pratiques de shadowban pour les influenceurs

Mieux identifier les comptes piratés

Instagram propose également une amélioration de son système d’identification des usurpateurs d’identité. En effet, lorsque vous signalerez un compte, votre alerte n’ira pas juste se perdre dans les limbes de l’application, mais pourra créer un message d’avertissement pour tous les autres utilisateurs.

Ainsi, imaginons qu’un pirate se soit emparé de votre compte et qu’il désire suivre une nouvelle personne. L’utilisateur recevant la demande verra alors une notification lui indiquant que votre compte est suspect et qu’il devrait vérifier l’identité de son possesseur.

De plus, pour les comptes vérifiés, la coche bleue, certifiant l’identité d’un utilisateur populaire, apparaitra plus souvent. Initialement limitée au mur de la personne, la pastille apparaitra désormais à côté du nom lors des messages privés, des stories, etc. Sur le principe, il sera beaucoup plus difficile pour des faux comptes de se faire passer pour Squeezie pour vous promettre le dernier iPhone gratuitement.