Instagram : vos photos ont été utilisées pour aider l’IA de Meta à se développer

Meta, la société de Mark Zuckerberg qui chapeaute Instagram, Facebook ou encore WhatsApp cherche à développer une intelligence artificielle et pour l’aider à aller plus vite, ce sont vos photos et vos publications qui ont servi à l’entrainer…

Vous l’avez probablement vu passer au cours des derniers mois : toutes les grandes sociétés de la tech se lancent dans l’intelligence artificielle. Meta ne fait pas exception à la règle et compte bien développer son propre ChatGPT maison. Seulement pour entrainer une IA, il faut lui injecter une grande quantité de données et coup de chance, Meta possède déjà les vôtres…

Photos ? Messages publics ? Messages privés ? Quelles sont les données qui ont été utilisées par Meta pour instruire son intelligence artificielle ?

Meta utilise une grande partie de vos données…

Si vous avez posté des photos sur Instagram/Facebook ou simplement posté un message public : Meta s’en est très probablement servi pour entrainer son modèle de langage et son IA qui génère des images comme Midjourney.

Après tout, Meta est dans son bon droit et ne fait qu’appliquer les termes des conditions de service / politique de confidentialité que vous avez accepté lors de l’inscription… (mais si vous savez, ce gros pavé que personne ne lit jamais qui vous demande votre autorisation).

Toutefois, pas de panique ! Si vous souhaitez demander à Facebook ne plus utiliser vos données pour entrainer son IA, vous pourrez le faire en envoyant ce formulaire à Meta.

« Nous avons essayé d’exclure les ensembles de données qui avaient une forte prépondérance d’informations personnelles » Nick Clegg, vice-président en charge des affaires mondiales et des communications chez Meta

Avant d’ajouter que « la vaste majorité » du contenu utilisé était accessible publiquement… ce qui laisse donc une petite minorité qui ne l’était pas ?

Quand tu découvres ce qu’il y avait réellement dans le long texte que t’as pas lu…

… mais est loin d’être le pire en la matière

Dans sa grande quête d’informations et de données, Meta s’est tout de même fixé des limites. En effet, la société de Mark Zuckerberg n’a pas utilisé :

Vos messages privés : que ce soit sur Facebook, Instagram ou WhatsApp.

: que ce soit sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. LinkedIn : le réseau-social professionnel a été identifié comme potentiellement « à risque en matière de confidentialité » et a donc été exclu du processus.

Une précaution que n’avait, par exemple, pas pris Amazon avant d’utiliser les enregistrements des Alexa pour entrainer son intelligence artificielle… La société américaine s’était alors défendu en affirmant qu’un voyant bleu s’allumait lorsqu’Alexa vous enregistrait, mais soyons honnête : qui regarde son assistant vocal (en dehors du temps d’utilisation) pour savoir s’il vous enregistre ou non ?