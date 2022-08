Instagram lance un nouveau format photo et ça risque de ne pas plaire à tout le monde

Dites adieu aux traditionnelles photos 4:5 ! Le réseau social Instagram s’apprête à tester une nouvelle fonctionnalité qui affichera des photos bien plus grandes que celles auxquelles vous étiez habitués. Celles-ci occuperont désormais l’essentiel de votre écran lorsque vous parcourez le flux. Serait-ce encore une vaine tentative pour contrer Tik Tok ?

Décidément, Instagram n’arrête pas le changement et ce n’est clairement pas pour le meilleur. Vous vous rappelez : il y a encore quelques semaines, le célèbre réseau social essuyait de vives critiques concernant la refonte de sa plate-forme, même Kylie Jenner avait posté en story accompagnée d’une pétition afin qu’Instagram redevienne Instagram et cesse d’imiter TikTok.

À la suite de ce message liké par des millions de personnes, Adam Mosseri, le patron d’Instagram s’était finalement ravisé et avait stoppé net le changement d’interface. Celui-ci avait expliqué lors d’une interview pour le Platformer que «si l’on n’échoue pas de temps en temps, c’est que l’on ne pense pas suffisamment gros et que l’on n’est pas suffisamment audacieux. »

Cette fois-ci, le patron s’attaque au format des photos passant de 4:5 à 9:5; une transformation est amenée à modifier profondément l’apparence de la plateforme puisque les photos occuperont tout l’écran. Il s’agit avant tout pour le réseau social d’offrir plus de cohérence suite à l’ajout de Reels exploitant déjà un format plein écran. Mais certains pointent déjà du doigt une énième tentative de contrer son rival chinois qui compte déjà près d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde.

Instagram teste des photos au format 9:16

« Vous pouvez avoir de grandes vidéos, mais pas de grandes photos sur Instagram. Nous avons donc pensé que nous devrions peut-être nous assurer que nous traitons les deux de manière égale », pouvait-on lire sur le compte d’Adam Mosseri.

En effet, à trop vouloir copier Tik Tok, l’application qui appartient à Meta, s’était progressivement orientée vers une utilisation accrue de la vidéo (Reels), au détriment de son contenu premier : la photographie. C’est pourquoi les développeurs espèrent que cette nouvelle fonctionnalité permette à la photographie de reprendre sa place et que celle-ci puisse coexister avec les vidéos sans être relayée au second plan. Ainsi lorsque vous parcourrez votre flux Instagram, c’est toute l’image qui s’affichera sur votre écran tout comme les Reels.

Intagram veut redonner une place de premier choix aux photos, trop longtemps laissées au second plan.

Une fonctionnalité qui hérisse déjà le poil de certains usagers

Le plus ironique dans tout ça, c’est que le patron d’Instagram est bien conscient que l’expérience plein écran n’est pas idéale pour les photos. Les photographes sont aussi les premiers à en avoir conscience : les images s’insèrent dans des cadres eux-mêmes combinés aux informations superposées. Résultat : il sera désormais plus difficile de voir clairement les photos car la bannière vient encombrer l’image et donne un ensemble désordonné. Si vous souhaitez lire une légende complète, vous ne pouvez plus accéder à la page des photos et la voir séparément sous l’image. Maintenant, le texte défilera en couvrant complètement la photo.

Voici un petit aperçu du nouveau format que nous avons pu trouver sur le blog du photographe Thomas Fitzgerald. Celui-ci va même plus loin et accuse la plate-forme de mépriser le travail des photographes et conseille déjà à ses confrères de commencer à réfléchir à d’autres moyens de partager leur contenu, car selon le ressenti de plusieurs usagers, la photographie sur Instagram semble désormais n’être qu’une fonctionnalité secondaire.

Mais rassurez-vous, Instagram ne vous forcera pas à utiliser ce nouveau ratio 9:16. Afin de ne pas s’attirer les foudres de ses usagers, son activation devrait rester facultative. Pour les moins frileux, sachez que la nouvelle fonctionnalité devrait être disponible d’ici une à deux semaines.