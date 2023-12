Instagram ajoute enfin la vidéo aux Notes, mais quel est l’intérêt par rapport aux Stories ?

Et si Instagram commençait à être à court d’idées, questions nouvelles fonction ? Meta, propriétaire du célèbre réseau social, vient, en effet, de dévoiler une nouvelle fonctionnalité bientôt disponible : ajouter une vidéo à vos Notes. On vous explique.

Meta vient d’annoncer une évolution de sa récente fonctionnalité « Notes », disponible depuis janvier dernier. Jusqu’à aujourd’hui, il était possible d’y écrire un court message de 60 caractères maximum, d’y adjoindre un extrait musical et même un message vocal. Mais Meta a décidé d’aller plus loin pour laisser ses utilisateurs explorer leur créativité.

L’arrivée des vidéos dans les Notes d’Instagram

Il sera, ainsi, désormais possible d’ajouter une courte vidéo sous forme de Loop, et d’une durée de 2 secondes maximum.

En plus de cette évolution, les utilisateurs pourront répondre de plusieurs manières aux Notes de leurs amis. Désormais, les photos, vidéos, messages audio ainsi que les stickers et les Gifs seront acceptées. Ces réponses arriveront directement dans l’espace messagerie.

En somme, pas de réelle différence avec une Story, mais cela devrait permettre de garder les loops pour les notes et de conserver l’espace « Story » pour des vidéos plus longues.

Avec seulement 2 secondes pour filmer, vous pouvez tout de suite laisser tomber le trépied

Vous voulez tout de même essayer la fonction vidéo des Notes ? On comprend, on vous pardonne, et on vous explique même comment faire :

D’abord, filez sur l’écran d’accueil de l’application en cliquant sur l’icône en forme de maison, en bas à gauche,

Cliquez ensuite sur le petit avion en papier , en haut à droite, pour accéder à vos messages privés,

, en haut à droite, pour accéder à vos messages privés, Appuyez sur votre photo de profil pour pouvoir rédiger une nouvelle Note,

pour pouvoir rédiger une nouvelle Note, Appuyez sur l’icône d’appareil photo pour commencer à enregistrer votre extrait vidéo,

pour commencer à enregistrer votre extrait vidéo, Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton bleu au milieu de l’écran pour lancer l’enregistrement,

au milieu de l’écran pour lancer l’enregistrement, Puis à cliquer sur le bouton bleu pour valider l’enregistrement.

C’est dans la boîte ! Bien sûr, vous pourrez continuer à l’agrémenter d’un court texte et d’un extrait musical.