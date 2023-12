Instagram et Messenger perdent une fonctionnalité très appréciée dans la prochaine MAJ

Meta — la société mère derrière Instagram, Messenger et bien d’autres — vient de mettre un terme à une fonctionnalité majeure de ses applications (et c’est bien dommage).

En 2020, Meta lançait son grand projet d’interopérabilité. Derrière ce nom alambiqué se cachait une fonctionnalité très appréciée qui permettait d’accéder à sa messagerie Instagram sur Messenger et inversement.

Très pratique, cette option qui s’apprêtait à fêter ses 3 ans va prendre fin aux alentours de la mi-décembre…

« Plus d’un milliard de personnes utilisent déjà Messenger pour partager, sortir et s’exprimer avec leur famille et leurs amis. C’est pourquoi nous connectons les expériences Messenger et Instagram pour apporter certaines des meilleures fonctionnalités de Messenger à Instagram »

Meta en 2020