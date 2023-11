Instagram : vous ne serez plus laissé en « vu » grâce à cette nouvelle fonctionnalité très attendue

L’appli Instagram s’apprête à réaliser l’un des vœux les plus chers de ses utilisateurs : pouvoir lire leurs messages privés sans que l’émetteur ne le sache.

La confirmation de lecture est, pour beaucoup, l’une des pires inventions jamais introduites sur les réseaux sociaux. Et pour cause : depuis qu’elle existe, on craint tous d’être laissés en « vu » après avoir envoyé un message disons… audacieux ou à l’inverse, de créer une situation gênante en n’y répondant pas.

Mais fort heureusement, cette fonctionnalité disparaît peu à peu des applis de messagerie instantanée comme WhatsApp, qui propose à ses utilisateurs de la désactiver via les paramètres. Et Instagram qui pourrait bien être la prochaine à franchir le pas.

La fin des mentions « Vu » sur les messages privés est proche

À l’heure actuelle, cette nouveauté est toujours en phase de test sur le réseau de Meta avant d’être introduite au grand public. Et si l’on en croit les propos d’Adam Mosseri, le CEO d’Instagram, il s’agissait d’une des grandes priorités pour satisfaire la communauté.

« Nous avons entendu vos commentaires et avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de désactiver les confirmations de lecture dans vos DM. Bientôt, les gens pourront choisir quand laisser les autres savoir qu’ils ont lu leurs messages. » Adam Mosseri (CEO d’Instagram)

Il en a également profité pour partager quelques captures d’écran de cette option très attendue. La paramétrer semble être un véritable jeu d’enfant.

Il est là, le bouton magique qui vous sauvera dans bien des situations sur Instagram (© Meta)

En attendant, ce mode « incognito » est toujours réservé aux bêta-testeurs qui ont la chance de l’essayer en avant-première. Il ne nous reste plus qu’à connaître la date de sortie définitive de cette option qui devrait, d’après les premières rumeurs, arriver très bientôt sur Instagram.

Instagram fait le plein de nouveautés pour survivre face à la concurrence

Depuis l’émergence du réseau chinois TikTok, il y a quelques années, les réseaux sociaux plus « traditionnels » que sont Twitter, Facebook et Instagram doivent redoubler d’efforts pour rester attractifs. Et l’on peut dire que chez Meta, ils se sont clairement retroussés les manches pour proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

On pense également à cette nouvelle fonctionnalité très utile pour les influenceurs, qui peuvent désormais vous envoyer des messages privés dans un canal. Une sorte de « salon Discord » version Meta.