Instagram : les influenceurs peuvent vous envoyer des messages privés grâce à cette fonctionnalité

Il est désormais possible d’avoir une discussion « privée » avec vos influenceurs préférés sur Instagram. Cette nouvelle fonctionnalité déployée le 15 juin pourrait rapporter gros à la plateforme.

Vous désirez être encore plus proche de vos influenceurs préférés sur Instagram ? Cette nouvelle manière de communiquer avec les stars est faite pour vous. Baptisés « Channels » ou « canaux de diffusion », ces espaces de discussions à mi-chemin entre les messages privés et les stories permettront aux fans de ne manquer aucune info et pourraient également être un moyen de booster l’offre payante d’Instagram. On vous explique tout ici !

Les canaux de diffusion : c’est quoi ?

Les « canaux de diffusion » sont des espaces de discussions privées entre un influenceur et sa communauté. Ils prennent la forme de messages privés dans lesquels seul le « créateur » peut s’exprimer : les autres personnes ne peuvent communiquer leur engouement (ou mécontentement) que via des réactions (des emojis apposés sous un message ciblé).

Les « créateurs » pourront ainsi communiquer des informations à leurs followers sans pour autant en faire une story, créer des sondages pour demander l’avis de la communauté et renforcer la promiscuité avec les abonnés.

Quelle différence avec une story ?

Instagram met en avant que cet espace sert à poser des questions, créer des sondages, partager des photos et des vidéos : exactement ce que fait déjà une story…

Le véritable avantage est que ces messages ne seront pas temporaire – au contraire des stories. On pourrait imaginer qu’un chanteur annonce les dates de ses concerts dans ce canal pour être sûr de toucher tous ses fans.

Les publications photos et vidéos étant soumises à l’algorithme d’Instagram, certains fans pourraient ne pas les voir passer dans leur fil d’actualité. Alors qu’avec cette nouvelle méthode, non seulement le message restera visible dans la discussion, mais en plus les followers recevront une notification à chaque publication.

oups 🤭 https://t.co/9jS5VDTHLa — Lena Situations (@lenasituations) June 6, 2023 En France, c’est Lena Situations qui a inauguré ce service !

Vous ne serez pas obligé d’intégrer ses groupes de discussion et pourrez suivre une célébrité comme avant – sans participer à ses canaux de diffusion.

La promotion de l’offre payante d’Instagram, mais à quel prix ?

L’autre avantage de cet espace est qu’il permettra à l’influenceur de séparer les followers des abonnés payants en cochant une simple case – alors que pour une story, le seul moyen de différencier son audience et d’en basculer certains en « amis proches »…

Instagram espère sûrement booster les ventes de son offre payante en incitant les influenceurs à créer du contenu exclusif, mais notre véritable interrogation réside justement dans ces contenus payants.

On se rappelle qu’à l’origine OnlyFans était supposé accueillir des artistes musicaux et que le « contenu exclusif » s’est vite transformé en contenu érotique ciblé… On voit assez mal pourquoi un chanteur, un streameur, un youtubeur ou même un influenceur au sens large ne souhaiterait pas communiquer avec l’entièreté de sa communauté…

Rien n’est fait pour le moment et peut-être que certains créateurs trouveront des manières originales d’utiliser ces espaces : affaire à suivre.