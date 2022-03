Instagram : le feed chronologique enfin de retour

Après Twitter, c’est maintenant au tour d’Instagram de ravir ses utilisateurs en leur redonnant accès à un feed chronologique. Rendu possible grâce à deux nouvelles fonctionnalités « abonnement » et « favoris », on vous explique comment y avoir accès.

C’est en 2016 qu’Instagram annonçait, peu de temps après l’application à l’oiseau bleu, la fin de son feed chronologique au profit de son algorithme. Loin de ravir ses utilisateurs, cette nouvelle avait déclenché un raz-de-marée de mécontentement qui a culminé au décembre 2021 : Adam Mosseri, le patron d’Instagram, avait alors été auditionné par le Sénat américain sur les dangers que pouvaient porter l’application sur la santé mentale des adolescents.

Se plaignant de l’usage abusif de ces algorithmes et de leurs dérives, les utilisateurs semblent avoir (enfin) obtenu gain de cause auprès des réseaux sociaux. À l’instar de Facebook et maintenant Twitter, Instagram réinstaure à son tour un feed chronologique sur son application.

Comment avoir accès au feed chronologique ?

Tout d’abord, commencez par lancer la mise à jour de votre application Instagram si ce n’est pas déjà fait. Ensuite, rendez vous dans l’onglet accueil (l’icône maison dans la barre de navigation) et cliquez sur « Instagram » en haut à gauche. Deux sous-catégories apparaissent.

L’onglet « abonnement » vous permet d’afficher les publications des comptes que vous suivez de la plus récente à la plus ancienne. L’onglet « Favoris » quant à lui, vous permet de créer un feed personnalisé. Présenté sous forme chronologique, il vous permettra de sélectionner jusqu’à 50 comptes à mettre en favoris, parmi vos amis, vos proches ou vos influenceurs préférés. Modifiable à tout moment, les comptes que vous décidez d’ajouter ou de supprimer à cette liste ne seront jamais notifiés en cas de changement.

Un changement qui passe inaperçu

Malheureusement, cette fonctionnalité n’influera pas sur le feed présent sur votre page d’accueil. L’application s’ouvrant par défaut cette dernière, il vous faudra répéter cette opération à chaque connexion pour accéder à vos feed chronologiques. D’ailleurs, si vous ne suivez pas assidument l’actualité Tech ou que vous ne vous souciez pas du contenu de vos mises à jour, vous avez surement dû passer à coter de cette info. Il faut dire qu’Instagram, en la dissimulant dans son logo, n’a rien fait pour faciliter la tâche de ses utilisateurs.

Ce choix, loin d’être anodin, témoigne de la volonté d’Instagram de garder la main sur la consommation de ses utilisateurs, en privilégiant le format de l’onglet à celui du paramètre permanent. L’algorithme étant voué à perdurer nous ne saurons que trop vous conseiller d’essayer d’en tirer le meilleur parti en créant des contenus originaux et attractifs.