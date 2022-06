Instagram : le contrôle de contenu sensible étendu à toute l’application

Quelques mois après avoir annoncé l’arrivée des NFT sur leur plateforme, Instagram communique maintenant sur l’amélioration d’une de ses fonctionnalités majeures : le contrôle de contenu sensible.

Ce n’est un secret pour personne, il est impossible de contrôler tout ce qui se passe sur internet. L’adage est d’autant plus vrai lorsqu’il concerne les réseaux sociaux. Bien qu’un grand nombre d’entre eux tentent de modérer leurs contenus en punissant sévèrement ceux qui ne respectent pas les règles, il existe encore de nombreux comptes qui parviennent à passer entre les mailles du filet. C’est pourquoi Instagram a décidé de créer en 2021 son contrôle de contenu sensible. Afin de toujours mieux préserver ses plus jeunes utilisateurs, l’application a décidé d’améliorer cette fonctionnalité et nous dévoile aujourd’hui leurs dernières nouveautés.

Le contrôle de contenu sensible déployé sur l’ensemble d’Instagram

Bien que l’idée d’intégrer un contrôle de contenu sensible fut bonne, nous doutions à son lancement de son utilité. Uniquement disponible dans l’onglet « Explorer » et ne proposant comme unique configuration ses trois niveaux de restriction : « Autoriser », « Limiter » et « Limiter encore plus », cette fonctionnalité nous laissait quelque peu sur notre faim. Pourtant, lorsque l’on sait qu’en France pas moins de 69 % des utilisateurs ont entre 15 et 25 ans, on ne comprend que trop bien l’enjeu de ce type de modérateur.

As we continue giving people more choice and control over their experience on Instagram, we’re expanding the Sensitive Content Control to cover the content you see across all the places where we connect people with new things. https://t.co/neie9bruyj — Instagram Comms (@InstagramComms) June 6, 2022

Heureusement, Instagram semble s’être penché sur le problème, puisqu’elle compte déployer dans les semaines à venir la fonctionnalité « contrôle de contenu » sur une grande partie de sa plateforme. Il vous sera possible d’appliquer ces restrictions à l’onglet « Recherche » et « Réels », mais également dans les hashtags et les recommandations de compte. De quoi couvrir une bonne partie du contenu disponible sur l’application tout en permettant une plus grande liberté de personnalisation à ses utilisateurs.

« Avec cette mise à jour, nous appliquons la technologie que nous utilisons pour améliorer notre guide de recommandation sur les pages “recherche” et “hashtag”. » traduit d’une déclaration d’Instagram.

En attendant de voir le contrôle de contenu sensible déployé à plus grande échelle, on vous explique comment y accéder.

Tout d’abord, rendez-vous sur votre profil Instagram et cliquez sur les trois barres qui s’affichent dans le coin supérieur droit. Cliquez ensuite sur « Paramètres » puis « Compte ». Faites défiler l’écran jusqu’à apercevoir « Contrôle du contenu sensible » puis cliquez dessus pour accéder aux réglages de restrictions. Voilà vous saurez maintenant où aller lorsque les nouvelles fonctionnalités seront déployées.

Crédit Instagram

