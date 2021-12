Instagram : 5 astuces pour créer un feed original et personnel

Utilisé pour définir un style, communiquer, ou simplement pour être créatif, le feed Instagram est la première chose que l’on remarque sur un profil. Loin d’être un élément sans importance, nous allons vous expliquer comment le rendre plus attractif.

Vous scrollez inlassablement sur Instagram et vous vous demandez comment avoir un feed harmonieux ? Avec plus de 22 millions d’utilisateurs mensuel en France, Instagram est le réseau social du visuel par excellence. Votre feed, c’est l’ensemble des photos que verra le visiteur en arrivant sur votre profil : il est donc d’une importance capitale ! Dans ce tuto, nous vous donnons 5 astuces pour avoir un feed original et qui vous ressemble.

Misez sur la qualité de vos photos Instagram

Commençons par l’évidence, un contenu de qualité est la clé pour avoir un Instagram digne de ce nom. Alors on oublie les photos floues de mamie Jeannette, et on se met dans la peau d’un pro. Avoir un smartphones dédié à la photo sera un grand plus pour cela.

Les applications de retouche photos seront vos alliées. Nous voyons certains d’entre vous prendre peur, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On en a plusieurs à vous recommander :

VSCO : super simple et parfaite pour les débutants, il vous suffit d’importer la photo que vous souhaitez modifier et retoucher manuellement votre image ou choisir un filtre déjà existant.

: super simple et parfaite pour les débutants, il vous suffit d’importer la photo que vous souhaitez modifier et retoucher manuellement votre image ou choisir un filtre déjà existant. Snapseed : pour retoucher la luminosité, le contraste, la saturation, les ambiances… Vous pouvez retoucher votre image au complet ou seulement par zone.

: pour retoucher la luminosité, le contraste, la saturation, les ambiances… Vous pouvez retoucher votre image au complet ou seulement par zone. Lightroom : très utilisée par les photographes, elle est complète et va vous permettre de peaufiner vos images et d’obtenir un rendu professionnel. Si vous êtes débutant, l’application risque de vous paraître un peu compliquée, mais une fois que vous aurez pris la main, vous pourrez enregistrer vos réglages et gagner du temps!

Définissez le thème de votre feed Instagram

Maintenant il vous faut définir un thème. Il ne s’agit pas seulement de choisir une couleur, ou un filtre à appliquer sur tous vos posts, mais de poster sur des sujets qui vous plaisent et qui vous ressemblent : le thème de votre Instagram doit refléter votre personnalité. Êtes-vous plutôt artiste? Adepte de photos en noir et blanc? Fanatique de chat? Le but n’est pas de faire comme tout le monde mais de choisir un angle différent pour vous démarquer et susciter l’intérêt. Pensez à l’image que vous souhaitez dégager et comment est-ce que vous pouvez apporter votre touche d’originalité : les filtres, les ambiances, les couleurs ne sont là que pour renforcer une identité visuelle déjà existante.

Vous avez maintenant des photos stylées et un thème original qui vous ressemble, passons au choix de la grille.

Choisissez une grille Instagram

Le choix de la grille (ou feed) est une étape cruciale. C’est ce qui va vous aider à maintenir un thème cohérent. Bien sûr rien ne vous empêche de changer de grille de temps en temps pour avoir un compte plus dynamique. Parmi les plus populaires grilles utilisées sur Instagram, vous avez :

Le damier : c’est l’une des grilles les plus simples à réaliser et à planifier, si vous n’avez pas le temps mais que vous voulez quand même avoir une grille harmonieuse, alors le damier est fait pour vous! L’avantage est qu’elle est adaptée à tout type de compte. Elle va vous permettre de mettre l’accent sur certaines publications. Pour que l’impact visuel soit plus fort, nous vous conseillons d’accentuer les contrastes des couleurs ou les contenus des publications. Vous pouvez par exemple publier une photo et alterner ensuite avec un contenu texte.

Feed en damier

Le ligne par ligne : très facile à réaliser, cette grille fonctionne avec la règle de trois. Elle est parfaite aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Il vous suffit de choisir trois images qui ont une cohérence entre elles : ça peut être le même sujet, les mêmes ambiances ou les mêmes couleurs. Le but est d’attirer l’œil tout en racontant une histoire : si vous êtes artiste, ou que vous voulez montrer votre dernier road trip par exemple, le ligne par ligne est simple et efficace.

Feed ligne par ligne

La mosaïque : téléchargez l’application Giant Square et vous pourrez diviser, découper vos photos entre 3 et 9 carrés pour un effet mosaïque super sympa en deux claquements de doigts ! Cependant, nous vous conseillons de ne pas en abuser, le rendu sera beaucoup plus impactant si vous l’utilisez avec parcimonie.

Feed en mosaïque

La croix : alors ce type de grille n’est clairement pas recommandé pour les personnes qui ne souhaitent pas s’éterniser sur Instagram. L’effet est sympa mais peut vite devenir une prise de tête pour la planification de vos posts. Pour ce feed, pensez à bien choisir des images qui sont de la même tonalité afin que votre contenu reste cohérent et harmonieux.

Feed en croix

Le puzzle : c’est la grille la plus complexe car elle demande une planification sans failles. Mais rien n’est impossible si vous avez le temps et l’envie, et nous le verrons un peu plus bas dans l’article, des applications de prévisualisation vous seront très utiles pour vous aider à maintenir votre visuel. Utilisez ce feed si vous souhaitez apporter du dynamisme à votre contenu.

Feed en puzzle

Organisez vos photos

Comme nous l’avons vu précédemment, certains feed plus complexes que d’autres nécessitent une planification si vous souhaitez les maintenir tels quels. Finie l’époque où on devait se créer un deuxième faux compte pour avoir une prévisualisation des posts ! Aujourd’hui, avec des applications prévues à cet effet, rien ne sera plus facile :

Panoly : la plus populaire. Très intuitive, elle peut aussi être utilisée sur votre ordinateur , ce qui est un vrai plus. Elle met aussi à disposition des outils pour gérer vos hashtags , programmer vos stories et connaître les statistiques de performances de votre compte .

: la plus populaire. Très intuitive, elle peut aussi être , ce qui est un vrai plus. Elle met aussi à disposition des outils pour , et . Preview App : très familière à la première application, celle-ci vous permet en plus de télécharger un nombre illimité d’images gratuitement .

: très familière à la première application, celle-ci vous permet en plus de . Unum : pour utiliser cette application, il vous faudra créer un compte pour exploiter l’ensemble des fonctionnalités. Dans la version gratuite, vous pourrez mettre en ligne 500 images par mois et sélectionner 2 images à la fois pour réorganiser votre grille.

Prêtez attention aux détails

Maintenant que vous êtes prêts à poster votre contenu, passez en revue tous les petits détails qui auraient pu vous échapper et qui feront toute la différence. Encore une fois, avec de bonnes pratiques et de bons outils, vous allez vous démarquer et exprimer tout le potentiel de votre créativité.

Pour vos photos, privilégiez toujours la lumière naturelle .

. Si vous êtes en extérieur choisissez de bons spots .

. Mobilisez les hashtags de façon pertinente .

. Privilégiez toujours la qualité à la quantité.

à la quantité. Publiez des images captivantes .

. Gardez en tête votre charte graphique, mais n’ayez pas peur de changer pour explorer de nouvelles possibilités.

Et si vous avez suivi nos conseils, partagez-nous votre feed Instagram en commentaires que nous puissions voir le résultat !