Amazon Inspire : une fonctionnalité de shopping interactif façon TikTok pour vendre plus ?

L’arrivée de TikTok parmi les réseaux sociaux a créé une révolution. Le géant américain de l’e-commerce Amazon l’a bien compris. Tout comme la plupart des Gafam, il n’hésite pas à s’inspirer du réseau social chinois : dernièrement, l’entreprise de Jeff Bezos a annoncé apporter une nouvelle expérience de shopping interactif à ses clients baptisée « Inspire ».

Bien que leur accès soit gratuit, les réseaux sociaux nous font dépenser des masses ! Acheter des gadgets vus sur TikTok ou la paire de chaussures à la mode vue sur Instagram, cela fait partie de notre quotidien. Encore une fois, c’est bien Amazon qui est décidé à nous faire dépenser toujours plus. L’entreprise américaine vient de lancer Inspire, une interface s’inspirant fortement de TikTok qui propose une nouvelle manière de chiner des objets sur l’application.

Qu’est-ce qu’Inspire, la nouvelle fonctionnalité Amazon ?

Disponible depuis un onglet sur l’application Amazon Shopping, Inspire a pour but de proposer des produits à tous ses clients à travers des photos et de courtes vidéos. Tout comme sur TikTok, un flux de vidéos et de photos est adapté à vos goûts. Comment ? En choisissant parmi une liste de plus de 20 catégories comme la cuisine ou bien les animaux par exemple. C’est vous qui déterminerez les contenus mis en avant sur votre profil.

Vous pourrez naviguer à travers ce flux en swippant, en likant et en partageant vos produits préférés. L’algorithme devrait s’affiner pour vous proposer des vidéos et des photos répondant à vos attentes et vos envies, tout comme le réseau social chinois. Testée par le personnel de la firme américaine cet été, la fonctionnalité, accessible par une poignée d’utilisateurs aux États-Unis, devrait s’étendre à tous les utilisateurs américains d’ici la fin d’année – encore faut-il que cela soit un succès.

La nouvelle stratégie d’Amazon pour vendre plus

Le pouvoir de TikTok a fait trembler tous les géants déjà en place. En seulement 3 ans, le réseau social a su acquérir le même nombre d’utilisateurs qu’Instagram. L’application la plus téléchargée de 2021 a su donner des idées à Amazon. Depuis quelque temps, nous avons pu découvrir l’apparition de vidéos portant le #amazonfinds ou bien #amazonmusthaves sur TikTok : des contenus ventant les mérites de produits trouvés sur Amazon. L’entreprise américaine compte bien récupérer les nombreux utilisateurs de ces hashtags qui regroupent plus de 35 milliards de vues.

Dans un communiqué, Olivier Messenger, directeur « d’Amazon Shopping », a expliqué à propos de cette nouvelle fonctionnalité : « Inspire est notre nouvelle expérience d’achat qui connecte les clients Amazon avec du contenu achetable créé par d’autres clients, les derniers influenceurs et un large éventail de marques. En quelques clics, les clients peuvent découvrir de nouveaux produits ou trouver de l’inspiration sur ce qu’il faut acheter, tous adaptés à leurs intérêts, puis acheter ces articles sur Amazon ».

D’autres géants de l’e-commerce ont aussi emprunté les codes des réseaux sociaux à l’instar d’AliExpress. L’entreprise chinoise a développé sur son application un flux d’actualité qui permet à ses utilisateurs de jouer les influenceurs. Bien que la firme chinoise ait su tirer son épingle du jeu, ce n’est pas toujours facile de se lancer sur un terrain inconnu. Meta avait par exemple tenté de lancer, à travers Facebook, une fonctionnalité de live shopping qui n’est d’ailleurs plus disponible depuis octobre 2022. TikTok avait également lancé ce même type de commerce, TikTok Shop, mais sans succès.

Inspire, une fausse bonne idée ?

TikTok s’est imposé de manière fulgurante dans le monde des réseaux sociaux et les Gafam n’ont pas tardé à s’inspirer de ses codes. C’est d’ailleurs en ce sens qu’Instagram et Youtube ont lancé dans la foulée leurs formats vidéo courts appelés Reels et Shorts, sans jamais réellement égaler la plateforme chinoise. Avec Inspire, Amazon espère changer la donne et surpasser TikTok – qui avait tenté de lancer une fonctionnalité « TikTok Shop », sans grand succès.

Pour maximiser le nombre de ventes via sa plateforme, le géant de l’e-commerce compte miser sur sa communauté « Amazon Influencer » : une bande d’influenceurs recrutés par Amazon qui ont la possibilité de valoriser leur propre sélection de produits disponibles sur la marketplace et gagner une commission en fonction des ventes. Peut-on se fier à des influenceurs sur la fiabilité des produits quand nous savons que vendre ces objets est leur gagne-pain ?