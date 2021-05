Grâce à la technologie, le tourisme d’après pandémie prend forme. Lorsqu’arrivera le jour où nous pourrons tous voyager à nouveau, à quoi ressemblera notre voyage ? Les contraintes sanitaires imposent certains changements dans notre façon de faire du tourisme : avions à moitié pleins, musées qui vous demanderont de passer des tests virologiques avant d’entrer, etc. Ce sont pour toutes ces raisons que des avancées technologiques positives s’imposent afin de rendre les voyages plus faciles et plus agréables. Qu’il s’agisse de concepts technologiques dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme l’intelligence artificielle, d’idées plus originales, comme les vols mystères, ou encore d’options alternatives en matière de destinations de voyage, voici quelques idées qui pourraient susciter votre intérêt.

1. Autorisations de voyage et visas électroniques

L’époque où il fallait prendre rendez-vous dans les ambassades et les consulats pour obtenir des documents de

voyage est enfin révolue. Il est désormais possible de demander la plupart des visas et des autorisations

de voyage par voie numérique. La démarche peut être effectuée en ligne, en français, et ne prend

généralement que quelques minutes. Pour certaines autorisations de voyage, comme l’AVE Canada pour le Canada ou l’ESTA États-Unis dont la durée de validité est respectivement de 5 et 2 ans, certaines personnes remplissent déjà des demandes afin d’être prêtes au moment où le voyage sera de nouveau autorisé.

2. Les bains japonais virtuels

Pour aider les gens à fuir le stress de la quarantaine, Arima Onsen, qui a fermé 90 % de ses auberges, a créé des vidéos de 20 minutes dans cinq de ses trente établissements et les a mises en ligne sur YouTube. L’idée est de donner aux spectateurs l’impression d’être dans un bain de vapeur et, grâce à des casques de réalité virtuelle, de pouvoir vivre une expérience immersive avec le bruit de l’eau qui coule, des pétales de fleurs de cerisier qui tombent et de la brise qui souffle sur les bambous, le tout dans le confort de leur maison où qu’ils soient dans le monde.

3. La valise Bluesmart

Une campagne IndieGogo a donné naissance à Bluesmart, une valise dotée de caractéristiques impressionnantes. La Bluesmart peut être verrouillée et déverrouillée en utilisant votre téléphone, elle peut peser son propre contenu et même charger vos appareils. En se connectant à une application pour smartphone, elle peut également être suivie dans le monde entier. Si vous ne trouvez pas vos bagages à l’aéroport, regardez sur votre téléphone et découvrez où il se trouve. L’application a été approuvée par tous les organismes de réglementation des aéroports du monde entier. Bluesmart fonctionnera avec iOS et Android, et la compatibilité avec d’autres plateformes est à venir.

4. Réalité virtuelle (RV)

La réalité virtuelle est une technologie émergente dans un certain nombre de secteurs différents, mais son rôle dans l’industrie du tourisme est particulièrement important. Après tout, elle offre aux voyageurs la possibilité de découvrir des lieux lointains dans le confort de leur propre maison et peut faire la différence dans le fait qu’ils finissent par effectuer une réservation.

Grâce aux visites virtuelles, les touristes peuvent tout découvrir, des visites d’hôtels et de restaurants virtuels aux sites d’intérêt, en passant par les parcs nationaux et même des activités spécifiques.

5. Chargeur Solaire

Pour les voyageurs endurcis qui sont susceptibles de passer de longues périodes loin de toute prise de courant, comme les randonneurs, les alpinistes et les campeurs de l’arrière-pays, les chargeurs solaires sont un ajout utile à la liste des bagages. Bien sûr, l’intérêt d’aller dans l’arrière-pays est en partie de s’éloigner de la connectivité, mais cela ne signifie pas que les appareils GPS, les appareils photo ou même les smartphones sont totalement interdits.

6. Les vols mystères

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé son intention d’opérer trois vols mystères intérieurs pour explorer le pays alors que les frontières internationales restent fermées.

Les trois expériences mystères en Boeing 737 comprendront non seulement un billet pour le vol, mais aussi une journée entière d’activités dans une destination mystère, toutes situées en dehors des grandes villes. Les vols mystères de Qantas partiront de Sydney, Brisbane et Melbourne vers une destination située dans un délai d’environ deux heures et comprendront des survols panoramiques à basse altitude des principaux points de repère en cours de route. Pour aider les voyageurs à préparer les bagages appropriés, des indices sur la destination leur seront fournis. Depuis cette annonce, d’autres compagnies aériennes auraient prévu de suivre le mouvement.

7. Centre de villégiature virtuel

Une autre idée pour oublier le fait d’être confiné à la maison, la Casa Plenaire de Child Studio est l’endroit idéal. Visible sur Instagram, ce lieu de villégiature fictif à l’imaginaire rêvé donne vie à la beauté d’une escapade sur une île. Conçue en partenariat avec la marque de soins de la peau Plenaire, Child Studio a créé la maison de vacances par modélisation 3D. Inondée de lumière et contenant tous les accessoires nécessaires aux vacances à la plage, la maison imaginée comprend une baignoire circulaire, une terrasse carrelée, une vue imprenable sur la mer et un saupoudrage de produits Plenaire.

8. Le Pocket Socket

Le Pocket Socket est doté d’un groupe électrogène puissant, d’une électronique améliorée, d’un plastique polycarbonate résistant, récent et plus résistant, de poignées moulées à motifs pour une manipulation sûre, de graphiques jaunes d’urgence et d’un emballage respectueux de l’environnement. Le Pocket Socket est un générateur à manivelle qui peut recharger tout ce qui peut être branché sur une prise standard, des tablettes et téléphones portables aux appareils photo numériques et aux batteries rechargeables. Il peut aussi facilement être adapté à la norme nord-américaine à trois broches.

9. Technologie de reconnaissance

La technologie de reconnaissance est particulièrement intéressante dans cette liste de tendances technologiques clés, en raison de son potentiel pour éliminer les frictions lors des achats et rendre les interactions transparentes. La technologie elle-même comprend la reconnaissance des empreintes digitales, la reconnaissance faciale, le balayage de la rétine et divers autres identifiants biométriques.

Cette technologie est déjà utilisée dans certains hôtels pour permettre l’accès aux chambres par l’intermédiaire des empreintes digitales ou pour permettre le passage à la caisse sans contact. Toutefois, à l’avenir, on espère que cette technologie pourra permettre aux touristes de payer leurs repas au restaurant de l’hôtel simplement en passant par la sortie.

10. Sièges d’avion conçus pour protéger du coronavirus

Une société italienne Aviointeriors a lancé deux nouveaux concepts de sièges conçus pour réduire la propagation des germes et qui pourraient constituer une solution permanente pour les vols après la crise sanitaire. Le premier concept sépare les passagers d’une même rangée en inversant le siège du milieu pour qu’il fasse face à l’arrière de l’avion, avec une protection transparente entourant les côtés et le dos de chaque siège. Le second adapte la conception des sièges existants en installant des protections transparentes sur chaque siège, isolant chaque passager à partir des épaules.

11. Bouteille de purification d’eau

La plupart des problèmes de santé des voyageurs sont causés par une eau potable contaminée, ce qui signifie qu’un système de purification de l’eau est indispensable lors d’un voyage à l’étranger. Cela est particulièrement utile lorsqu’on s’aventure dans des endroits aux conditions environnementales difficiles telles que l’Afrique ou l’Asie qui sont également connues pour leur eau du robinet insalubre. Il existe aujourd’hui de nombreux produits conçus pour vous aider dans de telles circonstances. Les purificateurs ultralégers sont des appareils capables de transformer presque n’importe quel robinet ou source d’eau naturelle claire en eau potable pure en seulement quelques secondes. C’est un excellent moyen d’obtenir de l’eau potable sur le pouce, tout en économisant de l’argent sur les bouteilles d’eau.

12. Chatbots d’IA

Les chatbots alimentés par l’intelligence artificielle (IA) peuvent être l’un des investissements les plus judicieux que vous puissiez faire en matière de technologie du voyage, car ces chatbots sont capables de fournir aux touristes des réponses rapides à leurs questions, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quelle que soit la disponibilité du personnel. Cela peut être essentiel pour répondre aux attentes actuelles en matière de service à la clientèle.

Généralement, ces chatbots sont au sommet de leurs formes lorsqu’ils répondent à des questions courantes, dont les réponses sont standardisées. Cependant, grâce aux progrès de la technologie de l’IA, les chatbots modernes s’améliorent continuellement au fur et à mesure de leurs interactions. Ils peuvent également être particulièrement efficaces pour répondre aux questions sur les politiques et les mesures de sécurité ou d’hygiène de coronavirus.

En somme, même s’il est encore impossible de voyager à nouveau, permettez-vous de rêver. Que ce soit avec des passeports vaccinaux ou exactement comme avant, la technologie peut vous aider à découvrir le monde. Il suffit de s’assurer que toutes les démarches administratives ont été effectuées avant votre départ.

Bon voyage !