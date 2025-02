Snowboarders et snowboardeuses, quelles actualités en ce quart de siècle ? Les albatros des neiges ont de tout nouveaux équipements disponibles, de plus en plus avancés, de plus en plus délirants !

Vous le savez, chez Meilleure Innovation, nous adorons la neige et les sports de glisse. C’est pourquoi nous sommes toujours à l’affût des innovations de montagne et d’hiver. Ce top-ci concerne exclusivement les amateurs de snow chevronnés qui aiment être à la pointe de la technologie ! On vous présente 6 objets qui vous mettront dans les meilleures dispositions pour affronter toutes les pistes !

Fixations SNB 100 CLICK, pour que les terrains plats ne soient plus un enfer en snowboard

Inventée par la célèbre firme Décathlon, SNB 100 CLICK vous permet de déchausser et de rechausser votre pied sur votre snow en un temps record dès que vous vous retrouvez sur du plat, tout cela en restant debout. Votre pied reste attaché à la fixation, mais cette dernière se détache du snow en un clic afin que vous puissiez pousser directement à même le sol.

Vous garderez les mêmes sensations que des fixations classiques lors de vos descentes. En outre, elles sont adaptées à n’importe quels boots de snow ! Un système à 60 € qui facilite considérablement la vie des snowboarders et snowboardeuses !

Nidecker Supermatic : une fixation automatique universelle à double entrée

Lauréate de l’ISPO 2022, la marque suisse Nidecker a été récompensée pour le développement durant 4 ans d’une fixation de snowboard particulièrement agréable. Baptisée Supermatic, elle associe le confort des straps bien serrés et la praticité du dispositif step-on (on clipse simplement avec le talon sans avoir à s’asseoir). Le mieux dans tout ça, c’est que la fixation est universelle, donc adaptable à tous les types de planches et de boots. Grâce au matériau semi-rigide, vous conservez une sensation de confort quel que soit votre équipement !

Un petit levier de déverrouillage suffit à les retirer, ce qui fait que vous pouvez chausser et déchausser votre board debout en 2 secondes chrono ! Trouvables au Vieux Campeur à Paris (prévoyez tout de même dans les 450 €) !

QuickSett, une fixation de snow connectée pour pousser comme en skate et améliorer le confort de votre genou

Le produit Quicksett a été développé par une société française pour faciliter le déplacement des snowboarders et leur apporter plus de confort au genou lors des phases de repos. Concrètement il s’agit d’un disque facilitant la rotation des fixations du snowboard. Le tout est contrôlable en Bluetooth grâce à une commande au poignet (pour verrouiller/déverrouiller les rotations).

Il s’installe facilement sur votre reliure en remplaçant le disque actuel par celui de Quicksett. Il ne vous restera qu’à vous connecter pour contrôler à distance le système de verrouillage / déverrouillage. Convaincu ? Vous pouvez l’obtenir entre 109 et 189 € selon la bague d’adaptabilité choisie (une seule ou toutes celles disponibles).

Snowboard Doubledeck : une planche OVNI pour sortir des grosses perfs en snow

On trouve dans le nom un indice sur le design de cette planche révolutionnaire. Elle est en effet constituée de deux éléments : la board en tant que telle et une épaisse barre légèrement convexe placée au niveau des fixations. « Ok », allez-vous dire, « un snowboard bossu, et alors, qu’est-ce que ça change ? ». Pas bossu, non ! Arqué !

D’où le nom de Bow-Construction pour désigner un mécanisme tout simple, qui améliore la transmission de la force imprimée par les jambes sur la planche. Une telle modification va jouer sur tous les plans :

la maniabilité dans les virages ;

la hauteur des sauts ;

la prise de vitesse ;

la stabilité générale du rider (ou de la rideuse) ;

Pour vous procurer un Doubledeck, c’est 959 € à mettre de côté. Vous êtes chauds ?

Snowboard électrique Cyrusher : capable d’atteindre les 50 km/h !

Un snowboard qui vous fait remonter la pente, ça vous dit ? C’est ce que propose la marque Cyrusher, spécialiste des vélos électriques (XF800 Mountain Ebike, Ovia Step-through Air Shock Ebike, etc.), qui a carrément conçu une roue motorisée électriquement directement intégrée à la planche ! En fait, le système reprend le principe de la motoneige, mais avec une seule roue électrique capable d’atteindre une vitesse de 50 km/h.

Avec une autonomie de 15 à 20 km, la batterie de 12,6 Ah fait tourner un moteur de 3 000 W. Comment s’en servir sans encombrer la planche ? En la transportant dans un sac à dos. Un long câble avec ports USB permet l’alimentation de la roue cramponnée située à l’arrière de la planche avec système de suspension indépendante réglable. Et pour l’activer ? Une manette portative à une main suffit à avancer.

Ce snowboard mesure 156 cm et d’environ 15 kg supporte jusqu’à 113 kg et vous permet d’avancer sur la neige de manière autonome ! Tout ceci vaut tout de même son pesant d’or, soit 2 499 € en ce début d’année 2025 !

WNDR Alpine Sheperd

Face aux enjeux écologiques qui nous font face, il existe des milliers de façons d’améliorer nos modes de vie. Par exemple, en choisissant un snowboard conçu en microalgues fermentées plutôt qu’en polyéthylène (lequel nécessite du pétrole) ! Mais outre le respect de l’environnement, ce biomatériau a la vertu de réduire les vibrations, en plus de résister aux conditions extrêmes.

La planche est fabriquée avec une ligne latérale profonde, un cône et un cambre directionnel de 5 mm, lesquels permettent de maintenir une bonne vitesse même dans la neige profonde. Son noyau embarque 4 longerons en mousse de polyuréthane algale, de la pointe à la queue, et ses flancs sont conçus pour renforcer l’amortissement et la stabilité.

Elle existe en plusieurs tailles, à savoir 150, 154, 158, 162 ou 166 cm pour environ 3 kg et vous coûtera la modique somme de 699,95 € pour le modèle 2025 le moins cher. La version haut-de-gamme est de 999,95 €. Si c’est trop cher pour vous, le Berger 2024 à 299,95 € pourra largement faire l’affaire !