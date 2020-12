Amazon Echo Look pour éviter les erreurs de tenue

C’est peut-être la soirée la plus importante de votre vie. Celle durant laquelle vous allez faire votre demande en mariage, à moins que vous ne vouliez simplement charmer l’élu(e) de votre cœur ou plus simplement lui en mettre plein la vue. Mais comment vous y prendre ? Et si les nouvelles technologies pouvaient vous aider ? Tour d’horizon d’une soirée romantique 2.0.

Préparation de la soirée romantique

Avant même que la soirée ne commence, durant la préparation, il y a des outils qui peuvent vous donner un vrai coup de main. Voici une petite sélection d’accessoires que vous pouvez ajouter à votre arsenal pour bien préparer en amont votre soirée romantique.

Amazon Echo Look pour éviter les erreurs de tenue

Que ce soit chez vous ou à l’extérieur, votre tenue est le premier impératif. Avez-vous du style ? Votre look est-il celui qu’il faut pour la soirée ? Dans ce registre, Amazon Echo Look peut devenir votre meilleur allié mode. Ce styliste personnel 2.0 saura trancher pour vous entre cette veste en cuir et la chemise en flanelle.

Des gadgets de beauté connectée

Si la tenue est celle qu’il vous, soigner votre visage, vos ongles ou encore votre coiffure est tout aussi essentiel. Dans ce registre, de nombreux accessoires de beauté connectée peuvent vous aider pour votre soirée romantique. De notre côté, on apprécie particulièrement le miroir connecté HiMirror ou encore le Kérastase Hair Coach de L’Oréal. À vous de choisir parmi les multiples accessoires à votre disposition.

Choisir un éclairage connecté qui propose une ambiance romantique

Votre partenaire va bientôt arriver. Vous réglez les derniers détails, il est temps de penser à ce qui peut-être le plus important : l’éclairage. Pour créer une ambiance romantique, rien ne vaut un éclairage connecté qui vous permettra de donner à la pièce une lueur tamisée, un panel de tons roses très romantique, ou encore un mode disco si vous avez envie de danser ! L’avantage de l’éclairage intelligent est que vous pouvez changer, à loisir, le style lorsque vous le souhaitez.

Un purificateur d’air pour éliminer les mauvaises odeurs

Vous avez des animaux ? Vous fumez dans votre appartement ? Peut-être sent-il tout simplement le renfermé. Ces odeurs peuvent être un véritable tue-l’amour et gâcher votre soirée romantique. Avec un purificateur d’air, la solution devrait pouvoir se régler rapidement. Pour ne rien gâcher, vous y trouverez aussi de nombreux avantages d’un point de vue de la qualité de vie, même quand vous êtes seul.

Utiliser un diffuseur d’arômes pour votre ambiance romantique

Vous êtes un adepte des huiles essentielles ? Un diffuseur d’arômes constitue un accessoire essentiel pour cette soirée romantique. Il diffuse des odeurs subtiles et agréables. De quoi aussi intriguer votre invité(e) !

Le diner romantique

Il est désormais temps de s’asseoir à table, pour manger quelque chose ou prendre un verre en amoureux. Voici comment continuer votre soirée romantique 2.0.

Utiliser un assistant personnel pour impressionner

Vous êtes fan d’Alexa ou de Google Home ? Demandez-lui tout simplement de lancer un brin de musique ou encore de jouer sur l’éclairage. Ultramoderne, votre assistant personnel peut devenir votre meilleur allié et en mettra plein la vue à votre invité(e).

La table basse connectée frigo pour l’apéritif romantique

Et si votre table basse devenait votre meilleur allié ? Plusieurs modèles connectés proposent des fonctionnalités intéressantes. Qu’elle ait un frigo intégré ou devienne une salle d’arcades, le show sera au rendez-vous. Un apéro romantique 2.0 garanti.

Le robot aspirateur pour impressionner après le diner

En fin de soirée, le ménage peut devenir une corvée. Comment ne pas rompre l’ambiance alors que vous balayez le sol ? C’est très simple en fait. Votre robot aspirateur se chargera de faire le sale boulot à votre place pendant que vous poursuivez ce moment romantique.

La suite de la soirée romantique

Si vous avez réussi le sans faute jusque-là, il est temps d’aller un peu plus loin, de faire ce petit pas en avant qui pourrait donner une issue positive à la soirée romantique et peut-être même plus si affinités. Voici quelques idées pour bien vous y prendre avec des accessoires connectés.

Fermer les volets électriques pour créer une ambiance romantique

Vous avez des voisins qui passent régulièrement devant chez vous ? L’éclairage de la rue qui va rompre l’ambiance de ce qui vient ? Alors demandez à votre assistant personnel ou bien grâce à votre smartphone, fermez en quelques secondes vos volets connectés pour vous enfermer à deux, dans une bulle romantique, loin du reste du monde et en toute intimité.

Une Playlist romantique pour l’ambiance

La musique, c’est peut-être l’élément le plus important de votre soirée romantique. Elle ne doit pas être trop invasive, mais aussi rester parfaitement adaptée à l’ambiance que vous souhaitez. Ne prenez pas de risques, construisez votre playlist sur Spotify ou un autre service de streaming musical avant le début de la soirée. Vous pouvez aussi demander à votre assistant personnel de changer de style de musique au cours de votre soirée romantique.

Le canapé connecté pour regarder un film ou une vidéo

Avant d’aller plus loin et de peut-être rejoindre la chambre, un canapé connecté, qui recrée l’expérience d’un cinéma 4D avec des vibrations ou encore des LED semble une méthode tout simplement parfaite ! Attention au budget de la soirée, mais soyons-clair, pour impressionner votre dulcinée, le canapé connecté Miliboo nous semble presque incontournable.

Une session d’initiation à la réalité virtuelle pour un rapprochement

Si vous êtes plutôt action que canapé, alors enfilez vos casques de réalité virtuelle et lancez-vous dans une expérience tactile et onirique. Les larges catalogues des différents fabricants vous offriront sans aucun doute des expériences inoubliables pour cette soirée romantique. Si votre invité n’a jamais testé la réalité virtuelle alors ce sera une excellente occasion pour un rapprochement et quelques moments tactiles…

Un thermostat connecté faire monter la température

Si vous souhaitez faire littéralement grimper la température avant d’aller un peu plus loin, votre thermostat connecté peut vous filer un vrai coup de main. Augmentez de quelques degrés la température de la pièce où vous vous trouvez et surfez sur cette ambiance qui commence à devenir très chaude…

Des sex-toys connectés pour terminer au lit

Vous avez tout réussi jusque-là ? Vous voilà rendu dans la chambre à coucher. Les sex-toys connectés peuvent alors donner un brin de folie à votre soirée. Vous pouvez, par exemple, jouer avec un œuf vibrant contrôlé par Bluetooth pendant le repas pour rendre votre conjointe brûlante de désir…