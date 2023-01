3 exemples d’innovations qui changent le monde du divertissement

Il ne faut pas être un immense féru de technologie pour comprendre que le numérique a désormais la part belle dans bon nombre de domaines. Le divertissement ne fait évidemment pas exception et plusieurs exemples d’innovation prouvent à quel point il est possible d’allier à la fois plaisir et technologie.

Depuis les années 2000, l’accès aux jeux vidéo et aux plateformes de jeux en ligne s’est massivement démocratisé. Le divertissement 2.0 est devenu une norme et continue encore aujourd’hui de proposer des innovations dans le but de renforcer l’expérience de jeu. Avec l’irruption du Web3 aujourd’hui, les techniques immersives reviennent sur le devant de la scène, tout en faisant fi d’un héritage technologique qui n’est pas nouveau…

La réalité virtuelle

Le 21 juillet 1995, Nintendo annonce la sortie du Virtual Boy, le premier casque de réalité virtuelle sur le marché. Problème : la technique n’est visiblement pas au point, car les joueurs se plaignent de maux de tête et de nausées. C’est un échec cuisant pour la marque nippone et la réalité virtuelle devra attendre quelques décennies avant de revenir à la charge.

En octobre 2021, le géant Facebook annonce devenir Meta tout en annonçant le lancement officiel de son métaverse « Horizon Worlds ». Depuis, la réalité virtuelle s’impose dans les débats et tous les éditeurs de jeux cherchent à explorer le potentiel des technologies immersives.

À savoir : il est important de dissocier réalité virtuelle et réalité augmentée.

● La réalité virtuelle propose une expérience immersive dans un univers en 3D au moyen d’un casque et/ou de capteurs de mouvements.

● La réalité augmentée offre une version améliorée de la réalité. Autrement dit, elle ajoute des éléments virtuels “en surimpression” (comme des objets 3D) afin d’enrichir le réel.

De ce fait, elle a trouvé sur le marché du divertissement en ligne, des opportunités naissantes et ô combien enivrantes pour les joueurs.

Des accessoires d’un nouveau temps

Le marché du divertissement en ligne suit ces innovations technologiques de très près en adaptant son offre quand c’est possible. C’est le cas notamment de la pépite suédoise des paris sportifs Unibet, qui choisit d’offrir des expériences toujours plus immersives à ses joueurs, et qui passera sans doute le cap de la réalité virtuelle un jour prochain.

L’accès à l’industrie vidéoludique sur son téléphone

Autrefois réservée au territoire de l’ordinateur ou de la console de maison, l’expérience vidéoludique a connu un tournant majeur à mesure que les smartphones ont envahi nos vies. Ces objets multifonctions ne servent plus uniquement à passer des coups de fil et nous permettent d’accéder à du divertissement en un simple mouvement de doigt.

Avec le temps, les smartphones sont devenus des mini-PC à part entière : il est possible de faire tourner des jeux de plus en plus gourmands en puissance et en graphisme. Si bien que de nombreux éditeurs se sont investis sur le marché des jeux mobiles.

Nouvelles habitudes

La puissance des réseaux

Qui dit jeux en ligne, dit connexion sans trop de latence. D’une part, la fibre optique se déploie à vitesse grand V dans tous les foyers, ce qui permet aux joueurs d’accéder à un catalogue très riche d’expériences sur le web.

D’autre part, pour les adeptes du divertissement nomade via smartphone, la puissance des réseaux mobiles continue de progresser. Avec l’arrivée récente de la Wifi 6e génération ainsi que la 5G (et bientôt la 6G !), l’accès au divertissement en ligne n’a jamais été aussi simple. Ces avancées technologiques ouvrent la voie vers de nouveaux usages et une expérience vidéoludique sans limites.