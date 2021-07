Souvenirs, souvenirs… Vacances entre amis, road trip à l’étranger ou encore réunions de famille, on vit tous des moments uniques. Ils sont inscrits dans notre tête, on aime les évoquer, les décrire, mais une image ne vaut elle pas mieux que mille mots pour les faire vivre ? Les photos immortalisent les bons moments et sont autant là pour se les remémorer que pour permettre d’échapper aux longs monologues des repas de famille. Dans tous les cas, partager ses souvenirs est le meilleur moyen de nous faire voyager et de faire voyager les autres. Retrouvez plusieurs innovations qui vous simplifieront la vie pour partager vos souvenirs photo avec votre famille ou vos amis.

Cadre photo numérique : visionner les photos de toute la famille dans un cadre dynamique

Les cadres photos numériques ne datent pas d’hier. Depuis les années 2000, ces objets permettent de visionner un diaporama de photos numériques prises avec son appareil photo numérique. Mais depuis, les portables sont arrivés et le marché des cadres photos numériques y a laissé des plumes. En témoigne l’arrêt des produits Viewsonic qui était pourtant un leader dans le domaine. Mais depuis, les cadres photos ont fait peau neuve et essayent de combler leur retard sur les tablettes en proposant des technologies toujours plus innovantes. Nous avons choisi quelques uns de ces cadres innovants aux caractéristiques intéressantes.

Aura Carver : un produit bien encadré

La marque américaine Aura propose des cadres numériques design qui embarque le wifi et qui, connectés à une application, permettent de gérer la galerie photo à distance en envoyant ou supprimant des photos. Ce qui fait sa force, c’est son allure de véritable cadre photo ou encore son écran FHD de 10,1 pouces. Il s’adapte aussi à la lumière – plus ou moins clair en fonction de la luminosité de la pièce -. Le cadre possède une barre tactile sur le dessus qui permet de :

changer de photo ou supprimer la photo affichée

zoomer sur la photo

aimer la photo avec des cœurs

éteindre le cadre

Trois types de cadres sont proposés par la marque, mais un seul est disponible en France : Carver. C’est le cadre le plus vendu de la marque. Il est affiché à 169€.

Familink : cadre au partage de photos simple et interactif

Présenté au CES 2018, le cadre photo numérique de Familink s’est imposé comme une solution contre l’isolement des seniors pendant l’épidémie du Covid. Ses particularités : sa connectivité et sa simplicité d’utilisation.

Connectivité à toutes épreuves

D’abord, il possède sa propre connexion 3G/4G (offert pendant 3 mois puis 3,99€ par mois) et peut aussi se connecter en Wifi. Autre avantage, le cadre a un mail assigné. Il suffit donc d’envoyer un message ou une photo à l’adresse mail pour qu’ils apparaissent sur le cadre. Il est aussi compatible avec WhatsApp et Messenger, pratique pour envoyer directement des photos à partir de nos applications de messagerie. Enfin, une application dédiée permet de gérer entièrement le cadre à distance.

Simplicité d’utilisation

L’entreprise normande mise également avec ce cadre sur sa simplicité d’utilisation, pour que même les personnes qui ne sont pas à l’aise avec ce type d’appareil puissent s’y retrouver et profiter des photos de famille sans avoir rien à faire. Enfin, toutes les photos sont sauvegardées sur le cloud Familink qui propose de faire des tirages papier des meilleures. Le prix de cet objet, qui sert aussi de lutte contre la maladie d’Alzheimer, est de 169,90€ pour la version 7 pouces et 219,90€ pour la version 10 pouces.

Neveo : partager vos photos avec le journal photo mensuel

Neveo est une startup belge qui a créé en 2015 un service innovant dont l’objectif est de faire le pont entre les générations. Elle propose de partager vos souvenirs avec votre famille en livrant chaque mois un journal photo. Et c’est une réussite, depuis sa création, l’entreprise a déjà imprimé plus de 500 000 journaux.

Comment ça marche ?

Une application dédiée ou directement le site de Neveo permet à toute la famille d’alimenter chaque mois le journal en photos. C’est très simple d’utilisation : il suffit de transférer les photos sur l’application, d’y ajouter un commentaire et c’est tout. Chaque fin de mois, le journal est imprimé et envoyé directement au(x) destinataire(s). Petit bémol, on regrette ne pas pouvoir personnaliser le journal, tout est déjà prédéfini.

Pour souscrire à l’offre, rien de plus simple. Il faut télécharger l’application Neveo, créer son compte et choisir son abonnement. Les tarifs sont de 9,99€/mois (0,99€ le premier journal) pour 30 photos maximum. La facture descend à 7,49€/mois pour un abonnement annuel.

Outre Neveo, il existe pléthore de sites permettant de créer son album de photos. En vous guidant sur la façon d’agencer les photos ou encore sur le choix du thème pour votre album photo, ces services proposent de véritables livres de souvenirs esthétiques et entièrement personnalisés.

Google Nest Hub : assistant-domestique avec écran aux nombreuses fonctionnalités

Passons maintenant à l’un des produits le plus complet de notre article, le Google Nest Hub. Cet écran tactile de 7 pouces est un véritable assistant domestique connecté. Associé aux appareils connectés de la maison, il permet de tout contrôler. Aussi, sur l’écran, il est notamment possible d’écouter de la musique – Spotify et Apple Music -, de regarder une vidéo – YouTube, Canal+, Netflix – ou encore de voir ses albums photos.

Visionner ses photos avec Google Photos

Le Google Nest Hub intègre Google Photos et synchronise les photos stockées sur votre compte pour les afficher en diaporama. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il fonctionne comme un cadre photo numérique : toutes les photos sélectionnées défilent avec une définition de 1 024×600 pixels. C’est donc un bon moyen de partager ses photos par le biais d’albums communs ou en transférant les plus beaux clichés souvenirs sur son compte. Le Google Nest Hub est l’allié parfait pour partager ses souvenirs tout en intégrant nombre d’autres fonctionnalités.

Le Google Nest Hub 2e génération (sortie en début d’année) est vendu 99,99€ chez Darty. Il existe en deux couleurs : gris ou noir.

Partage de photos en ligne : les meilleurs services

À l’heure du numérique, le meilleur moyen de partager ses photos reste en ligne. Plusieurs services permettent de stocker vos photos et de les partager sans passer par les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez permettre l’accès à un album photo seulement pour les personnes que vous sélectionnez. Plus de problème de taille d’envoi avec des photos trop « lourdes » qu’il faut compresser. Voici une sélection de trois services qui permettent le partage facile de vos souvenirs photos.

Google Photos

Le plus connu est Google Photos. Si vous possédez un téléphone Android, vos clichés sont directement transférés dans votre galerie Google Photos via votre compte Google. Sur IOS, il est nécessaire de télécharger l’application et d’y transférer vos photos. Lorsque vos photos sont stockées sur le service, il ne reste plus qu’à créer un album partagé et envoyer un lien de partage aux heureux élus qui pourront profiter de vos talents de photographe. Seul hic, l’espace de stockage est limité à 15 go et concerne tous vos services Google – Drive, Gmail et Photos -. Il est possible d’augmenter l’espace moyennant finance.

Amazon Prime Photos

Ce service est moins connu, mais tout aussi efficace que les autres. Un avantage : le stockage est illimité pour les abonnés Amazon Prime. De même que Google Photos, la sauvegarde des photos est automatique et vous pourrez créer un album et le partager par mail ou message.

Dropbox

Ce service de stockage en ligne est déjà utilisé pour le partage des documents. Il peut l’être tout autant pour les photos. Vous pouvez stocker et partager vos photos directement synchronisées sur l’application dédiée. Il est possible de créer des albums photos et de les partager avec vos proches, même si ces derniers ne possèdent pas de compte Dropbox.

Ces produits et services qui facilitent le partage de photos sont importants en cette période où les interactions sont de plus en plus complexes. Garder un contact avec ses proches et les faire participer à notre vie ou leur permettre de se remémorer les bons moments n’a pas de prix.