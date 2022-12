Entre potentielles coupures d’électricité et vagues de froid précoces, il est plus que jamais temps de se préoccuper de l’isolation de nos logements pour limiter nos besoins en énergie. Heureusement, de nombreuses entreprises françaises innovent chaque année pour proposer des matériaux toujours plus performants.

Cet été, le gouvernement français avait évoqué à demi-mot la possibilité de coupures de courant pour l’hiver 2022 – 2023. C’est désormais une certitude, nous risquons de nous retrouver dans le noir et sans chauffage. Pour préparer ces évènements au maximum, Enedis a même mis en place un site internet permettant d’avoir des informations en temps réel sur les zones les plus à risque.

Compte tenu du contexte géopolitique mondial et de la situation énergétique de la France, ces coupures d’électricité pourraient bien se produire cet hiver mais aussi les hivers suivants. Alors pour éviter d’avoir froid pendant les coupures de chauffage, c’est le moment d’améliorer l’isolation de votre logement. Nous avons sélectionné les dernières innovations en la matière.

Des produits innovants pour améliorer votre isolation

L’isolation est l’une des clés de la transition énergétique. Elle permet de limiter drastiquement notre consommation d’énergie et rendre nos habitations plus confortables. Voici quelques-unes des dernières innovations en matière d’isolation.

La peinture isolante

La peinture thermique est une de choix pour améliorer l’isolation thermique de votre habitation à moindre coût. Ce procédé relativement récent est désormais disponible sur le marché. Il se divise en deux technologies distinctes :

Les peintures dites réfléchissantes . Agissant comme une barrière, elles sont composées de matériaux spécifiques qui renvoient la chaleur vers l’intérieur de la pièce pour limiter les déperditions.

. Agissant comme une barrière, elles sont composées de matériaux spécifiques qui renvoient la chaleur vers l’intérieur de la pièce pour limiter les déperditions. Les peintures à base de particules creuses. Ces peintures créent une sorte de pellicule isolante qui évite l’effet mur froid et améliore la sensation de confort dans la pièce.

Il faut toutefois veiller à choisir des produits de bonne qualité. En effet, l’efficacité de ce produit présente de grandes disparités d’un fabricant à l’autre.

L’ouate de cellulose pour une isolation efficace des combles

Les combles représentent près de 30% des déperditions thermiques d’une habitation. Il s’agit donc d’un des premiers endroits à traiter quand on veut améliorer l’isolation de sa maison. Et quoi de mieux pour cela que l’ouate de cellulose ?

Ce matériau composé principalement de papiers de journaux recyclés est à la fois écologique et très performant. Insufflé dans les combles perdus, il dispose en outre d’une excellente inertie thermique qui le rend efficace l’hiver mais aussi l’été.

L’Isol’ en paille, un isolant pas si nouveau que ça

Les clés de la bonne isolation d’une maison ne se trouvent pas toute dans le développement de nouvelles technologies complexes et coûteuses. Preuve en est : la paille, qui est utilisée depuis plusieurs centaines d’années, est en réalité l’un des matériaux les plus isolants du marché. Et l’un des moins chers !

Pour rendre ce matériau plus facile à utiliser, la société française Isol’ en paille a mis au point un conditionnement standardisé qui facilite les processus d’isolation des bâtiments. On retrouve ainsi des bottes en différentes tailles en fonction des besoins et du niveau d’isolation souhaité.

La botte de paille en épaisseur 22cm permet une résistance thermique de 4,6m².K/W, une performance très satisfaisante

La fibre de bois, un isolant qui se décline dans presque toutes les formes

La fibre de bois fait partie de ces isolants qui gagnent en popularité grâce à ses excellentes caractéristiques techniques mais aussi grâce à ses modes de conditionnement. De nombreuses sociétés comme Steico mettent en effet au point différents types d’isolants à base de fibre de bois pour en multiplier les usages.

On retrouve par exemple des panneaux rigides destinés à l’isolation par l’extérieur qui font office de pare pluie. La société Steico a même développé des panneaux conçus spécifiquement pour une pose entre charpente et toiture.

L’isolation thermique par l’extérieur permet de limiter les ponts thermiques et protège les façades

Des aides de l’État pour encourager les travaux énergétiques

La France a mis en place un certain nombre de dispositifs visant à encourager la rénovation énergétique des bâtiments. Ces dispositifs se divisent en deux accompagnements principaux :

Un accompagnement technique pour vous aider à faire les bons choix

Dans le cadre d’une rénovation, le conseiller France Renov’ viendra chez vous pour étudier vos besoins en rénovation. Il mettra ses compétences à votre service pour aider à faire les meilleurs choix possibles en matière de rénovation énergétique. Cette étude comprend l’isolation du logement mais aussi le choix du type de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

Un accompagnement financier pour la réalisation des travaux

En fonction de votre niveau d’imposition, vous pourrez avoir accès à des aides pour la réalisation de vos travaux. Attention, pour en bénéficier, vous devez faire appel à des artisans RGE (Reconnu Garants de l’Environnement).

Pour savoir à quelles aides vous pouvez prétendre, vous pouvez vous rendre sur le site de France Renov’.