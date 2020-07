Avec la croissance des villes, les inondations deviennent plus fréquentes, car les infrastructures urbaines ne peuvent pas répondre aux besoins de drainage des terres. Les régions plates et très développées ne permettent pas toujours d’évacuer l’eau lorsqu’elle apparait en forte quantité. La hausse du niveau de la mer augmente le risque d’inondation dans les rues, les bâtiments et les tunnels de métro dans les villes côtières. De plus, les barrages et les digues vieillissantes sont susceptibles de s’effondrer. Il y a cependant de l’espoir. Au Japon, en Angleterre, aux Pays-Bas et dans d’autres pays de basse altitude, les architectes et les ingénieurs civils ont mis au point des technologies prometteuses pour la lutte contre les inondations en ville. Des barrages robustes et rénovés qui limitent le risque d’inondation dans les zones les plus exposées et ferment leurs portes automatiquement en cas de courants marins importants.