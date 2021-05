La santé du cheval est au cœur des revendications de la marque Akhal fondée en 2016 par Aurélie Martin. Elle utilise les nouvelles technologies afin de créer des accessoires à la fois élégants et techniques. Dans la gamme Capsular, de nouvelles capes (couverture de soin) et guêtres (faites pour les tendons antérieurs des chevaux) fonctionnent grâce à la diffusion d’actifs naturels à travers des matériaux robustes et techniques. Ces principes actifs agissent sur le long terme auprès des muscles et tendons fragilisés d’un cheval après l’effort. Ces accessoires novateurs et inédits anticipent les risques d’engorgement, de contractures musculaires ou de tendinites. Cette jeune entreprise est en partenariat avec le Cadre noir de Saumur et l’un de ses formateurs Matthieu Van Landeghem. Un écuyer du Cadre noir et cavalier de concours complet.

Pour vous les procurer, rendez vous sur le site Akhal. La cape est disponible à 335€ qu’il faut accompagner du baume à 45€ et des patchs à fixer sur la cape à 80€. Les guêtres aux mêmes principes actifs sont à 265€ avec le baume à 45€ et des lingettes lavables ce qui les rend réutilisables et peu polluantes.