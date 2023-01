Handicap : 5 innovations sur-mesure et qui œuvrent pour plus d’inclusion

M Y OWN VOICE

La sauvegarde vocale en ligne d’Acapela

My Own Voice est un service en ligne qui permet à chacun de sauvegarder sa voix.

L’objectif ? Garder une trace de sa voix en cas de maladie qui lui porterait atteinte afin de toujours bénéficier de son identité vocale unique.

Pour profiter de votre voix en ligne, il suffit d’enregistrer 50 phrases au préalable et ensuite l’intelligence artificielle du site sera en mesure de reconstituer toutes les possibilités de dialogue. Ainsi, en cas de perte de voix, vous pourriez juste écrire sur le site ce que vous souhaitiez dire et My Own Voice recréera le contenu textuel avec votre empreinte vocale personnelle.