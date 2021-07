Les activités nautiques prennent une place importante dans l’organisation de vos vacances d’été. Il est donc essentiel d’avoir une idée globale de tout ce que la mer et l’océan ont à vous proposer ! Des expériences inédites et incroyables vous attendent afin de profiter pleinement de vos vacances d’été 2021 ! Que ce soit sur l’eau, en l’air ou sous l’eau, ce dossier vous offre un bel aperçu de toutes les innovations récentes !

Le Paddle, une activité qui fait fureur grâce à sa polyvalence

Cela fait peu d’années que vous pratiquez le paddle ? C’est normal c’est tout récent ! Toutefois son succès fait aujourd’hui de lui, une activité estivale incontournable. Vous en voyez sur toutes les plages sous différents modèles, on vous dit tout sur les dernières innovations concernant cette activité nautique équilibriste appelée le Stand Up Paddle (SUP).

Paddle rigide ou démontable, rien de plus facile pour l’emmener avec vous

Vous hésitez peut-être à acheter cette dernière nouveauté à cause de sa taille et de ses longues pagaies ! Vous n’avez plus d’inquiétude à avoir car il en existe des modèles gonflables. Vous en trouverez chez Décathlon, Go Sport et d’autres sites de e-commerces. Un modèle particulier de chez Key West nous a tapé dans l’œil. Ce spécialiste propose des kits tout équipés pour 280€. Le Key West Classic Air 10.2 est idéal tant par son côté gonflable que son ergonomie et sa glisse parfaite ! Entre technique et design, Key West vous propose de nombreux modèles hyper fiables et légers adaptés à tout paddlers !

Paddle à pédales Hobie Mirage Eclispe

Avec des pédales ? Ce n’est donc plus avec vos bras et vos pagaies mais bien avec vos jambes que vous ferez avancer ce Hobie Mirage Eclipse. Vous balader sur les bords de plage sera une partie de plaisir grâce à l’hélice positionnée sous votre paddle. C’est une innovation simple qui vous apporte l’expérience du Paddle avec davantage de stabilité ! Vous aurez presque l’impression de marcher sur l’eau.

Détendez vous avec le Yoga Paddle

Détendez-vous et respirez grâce à cette activité mêlant Stand Up Paddle et Yoga. Apprenez les positions adéquates à la pratique du yoga sur une simple planche de paddle. Vous pourrez vous détendre, vous recentrer sur vous même depuis la mer grâce à ce mélange inattendu. Les bénéfices du Yoga seront encore plus importants grâce à la maîtrise de votre stabilité sur un objet en mouvement. Cette activité sera surement proposée sur votre futur lieu de vacances ! Si vous êtes débutants, commencez par le Paddle classique avant de vous lancer dans des acrobaties.

Wake, toutes les innovations pour surfer sur la vague

Le wakeboard est une activité nautique de surface qui se pratique avec vos pieds fixés à une planche lisse ou à petits ailerons. Tracté par un bateau, vous devez vous tenir au palonnier (corde reliée au bateau) afin de gagner suffisamment de vitesse pour rester en équilibre. Le wakeboard classique connaît aujourd’hui de belles innovations que nous vous présentons ici.

Wakeboard, le sport de glisse pour de belles figures

Le wakeboard fait partie des activités de glisse nautique les plus populaires de notre époque. Il se pratique à l’aide d’une planche fixée à vos deux pieds, comme le snowboard, avec des chaussures intégrées. Vous serez tracté par le bateau et relié à ce dernier grâce à une corde et à un palonnier que vous tenez à deux mains. Après avoir réussi à vous lever grâce à la vitesse du bateau, vous pourrez glisser dans son sillage ou vous éloigner afin de réaliser figures et sauts en tout genre ! Vous pourrez également pratiquer le wakeboard dans des bases nautiques grâce à un câble qui remplace le bateau.

Wakesurf, surfer sur la vague de votre bateau

Les bateaux de sports nautiques innovent afin de vous proposer une vague lisse et puissante pour une pratique du wakesurf en toute sérénité. Le bateau emmagasine de l’eau dans sa cale avant de la libérer et de vous créer une vague impressionnante afin de surfer dessus. Tenez le palonnier jusqu’à trouver votre équilibre sur la vague produite et lâcher quand vous vous sentez prêt à glisser quelques minutes sur la vague produite par votre bateau. Une activité entre le wakeboard et le surf qui plaira aux plus téméraires.

Wakeskate, la pratique du skateboard sur l’eau

La pratique du wakeskate se rapproche de celle du skateboard sur terre notamment au niveau des figures. Une planche lisse permet à vos pieds équipés de chaussures qui accrochent grâce à un grip avec une mousse adhérente. Également tiré par un bateau comme le wakeboard, le wakeskate demande moins de puissance et moins de vitesse. Ce qui fait la différence c’est que vos pieds ne sont pas attachés à la planche mais seulement posés dessus. Le wakeskateur gagne en légèreté et en liberté afin de réaliser des figures détachées de la planche exactement comme en skateboard. C’est donc un mixte intéressant à découvrir !

Découvrez les fonds marins d’une manière innovante

Il n’y a pas que la surface pour vivre des expériences marquantes. Les océans regorgent de décors idyllique et d’animaux impressionnants. Évidemment, chaque zone géographique possèdent ses spécificités à ce propos. À vous de vous renseigner pour savoir si les trois activités présentées ici sont réalisables sur votre lieu de villégiature.

Cage diving, faites face aux plus grand prédateurs

En apnée ou en plongée sous-marine, vous pourrez croiser le regard des plus gros mammifères marins depuis une cage immergée dans l’eau. Claustrophobes s’abstenir ! Plongez dans la cage afin de voir au plus près baleines, requins ou orques. Une expérience à faire seulement pour les plus téméraires car vous serez séparés des plus grands prédateurs que de quelques centimètres d’acier seulement. Toutefois, il est évident que vous ne craignez rien avec cette cage de protection spécialement conçue pour contrer n’importe quelle attaque de requins aux dents acérées. Vous serez en sécurité mais votre instinct et vos sens risquent de vous crier le contraire…

Plongez en snorkeling pour observer de belles baleines

Restez à la surface de l’eau muni d’un tuba et d’un masque pour observer ces impressionnants mammifères totalement inoffensifs. Les baleines comme les requins-baleines sont certes gigantesques mais bien trop gentils pour vous attaquer ! Mettez-vous à l’eau, flottez grâce à votre gilet de sauvetage et vos battements jambes pour suivre un moment ces animaux. Ainsi, vous nagerez à quelques centimètres de ces baleines et vous pourrez apprécier la taille et la beauté de ces géants marins.

La plongée snuba, un moyen de vous initier à la plongée autonome

Hookah Diving ou plongée snuba (diminutif de snorkel et de scuba) est le moyen idéal pour vous familiariser avec le monde de la plongée. Cette forme de plongée d’initiation vous permet de faire l’expérience de la respiration sous l’eau sans difficultés. Vous serez alimenté en air grâce à un un long câble qui vous permettra de descendre plutôt profondément. À la surface des bouteilles de plongée flottantes vous apporteront l’air nécessaire et similaire à celui respiré par de véritables plongeurs. Muni de palmes, d’un masque et d’un détendeur de plongée, vous allez apprendre à respirer sereinement. En somme, c’est un bonne entraînement avant de se diriger vers des expériences plus exigeantes.

Apprenez à surfer autrement

Le surf figure parmi les activités nautique les plus agréables mais s’avère également très commune. Il existe aujourd’hui des moyens pour expérimenter cette activité autrement ! Vous trouverez de nouvelles façons de dompter l’océan et ses vagues grâce à votre cheval, à votre kayak ou même en étant à genoux sur une planche. Des innovations qui sont aujourd’hui reconnues et font l’objet de compétitions impressionnantes tant pour les lieux paradisiaques que pour les figures réalisées !

Pratiquer le surf oui mais à cheval c’est encore mieux

Le cheval permet de pallier l’absence de vent d’habitude nécessaire à une bonne pratique du surf. Positionnez-vous sur votre planche de façon accroupie et attendez que le cheval soit lancé au galop pour vous relever et vous faire tirer sur de courtes distances à grande vitesse par un cheval. Ce dernier est équipé d’une selle spécialisée et monté par un cavalier qui gère à la fois le cheval et vous surveille afin de garantir votre sécurité et celle de l’équidé. C’est donc un nouveau moyen de pratiquer à la fois le surf et l’équitation sur de belles plages cet été !

Surfez depuis votre kayak : le wave ski

Pagayez pour obtenir de la vitesse et laissez vous transporter par les vagues ! Allier kayak et surf, c’est possible pour les plus audacieux et les amoureux de la glisse. Attendez la vague, pagayez à fond, penchez vous en arrière pour ne pas piquer du nez une fois que la vague se glisse sous votre kayak et surfez ! Surfez et dirigez vous à l’aide de votre pagaie afin de faire durer le plaisir aussi longtemps que possible ! Il est préférable de privilégier un kayak gonflable qui prendra la vague plus légèrement et sera moins dangereux en cas de chute ou choc.

Surfez à genoux grâce au kneeboard

Depuis une position agenouillée sur une planche adaptée à cette position : une kneeboard, vous allez pouvoir surfer les vagues produites par votre bateau en vous appuyant, comme au ski, sur vos carres. Tracté par un bateau puissant, vos jambes pliées sur les genoux seront maintenues par une sangle située sur vos mollets. Vous pourrez avec de l’expérience réaliser des figures comme des 180° avec la force de votre buste et la vitesse du bateau.

Du sport aquatique, vous allez pouvoir mouiller le maillot

Si vous aimez les sensations inédites, les découvertes et la hauteur, cette rubrique est faite pour vous. Pratiquez un sport terrestre peut également se pratiquer sous l’eau comme le rugby subaquatique. Marcher sur le sol de l’océan deviendra une partie de plaisir grâce à une technologie innovante et curieuse. Prenez finalement de la hauteur pour observer la côte des plages, les récifs et les merveilles auxquelles vous n’aurez accès que grâce à une envolée mémorable !

Marche sous-marine, devenez un astronaute marin !

Cette activité célèbre sur l’île Maurice consiste à marcher tout en étant sous le niveau de la mer. Cela semble compliqué car nous sommes supposés flotter ad minima. C’est pour cela que cette activité se pratique à une profondeur de 3 ou 4 mètres où vous pourrez respirer sans bouteille ni tuba mais bel et bien grâce à un scaphandre digne d’un astronaute. Votre tête reste donc parfaitement au sec et vous pourrez vous déplacer sous la mer sans difficulté ni danger grâce à l’oxygène suffisant produit par le scaphandre. Marcher sur le sol de l’océan revient ici à marcher sur la Lune.

Pratiquez le hockey ou le rugby subaquatique

Deux sports qui se pratiquent en général sur un terrain solide ou de l’herbe. Deux sports qui peuvent, aujourd’hui, se pratiquer sous l’eau en apnée. Généralement en piscine afin de ne pas subir de courant trop important, vous pourrez rejouer, avec les mêmes règles, à ces deux sports ! En apnée et au fond de la piscine vous affronterez une équipe adversaire. Toutefois, attention à avoir une bonne capacité physique, un bon souffle et à ne pas souffrir de problèmes auditifs. Les temps de jeu sont écourtés afin de ne pas fatiguer les joueurs à qui l’effort demandé est doublé par rapport à une partie de rugby ou de hockey classique.

Parachute ascensionnel, envolez-vous depuis un bateau

Le parachute ascensionnel est une activité qui se popularise de plus en plus et que vous avez déjà sûrement aperçu depuis les plages. Cette fois-çi vous ne vous jetez pas d’un avion mais vous vous envolerez depuis un bateau spécialement conçu pour cette activité aérienne. Équipé d’un harnais, vous serez rattaché à la voile du parachute avant de vous faire tracter par le bateau qui, avec de la vitesse, vous offrira une belle hauteur. Il ne faut pas avoir le vertige car le parachute ascensionnel vous emmène à plusieurs dizaines de mètres de l’eau. Vous aurez 10 ou 15 minutes pour observer tout votre environnement paisiblement assis dans votre harnais.

Découvrez le monde sous marins grâce à des propulseurs spéciaux

Des engins innovants et complètement inédits qui vous offrent l’opportunité de découvrir le monde marin d’une nouvelle façon. Vous pouvez le faire grâce à la plongée et au snorkeling, voir le dossier meilleures innovations en plongée et snorkeling qui vous donnera un bel aperçu des dernières nouveautés ! Mais ici nous vous présentons des propulseurs sous-marins qui vous donneront la chance de naviguer sous l’eau grâce à un simple petit robot.

Infinity Seascooter , le scooter sous-marin dernier cri

La marque Jobe propose elle aussi un modèle de propulseur sous-marin dernier cri. Vous pourrez observer les fonds marins pendant 40 minutes jusqu’à 30 mètres de profondeur. Ce modèle disponible depuis le 15 juillet 2021 offre trois vitesses de navigation selon vos envies de flâner ou de vitesse. Une monture GoPro est intégrée afin de capturer vos plus belles découvertes et garder une trace de rencontres sous-marines incroyables.

Navbow le propulseur sous-marin de Sublue

Navbow est un des nombreux modèles de propulseur sous-marin proposés par la marque Sublue. C’est un petit scooter sous-marin ultra puissant et très maniable pour parcourir mers et océans pendant vos vacances. Sa puissance et sa vitesse vous offrent une flexibilité unique sous l’eau afin d’explorer sans difficulté les profondeurs. Ce petit robot adapté aux novices comme aux pro des scooters des mers. C’est le premier scooter sous-marin bimoteur qui vous emmène jusqu’à 40 mètres de profondeur pendant 1 heure. Vous pourrez photographier vos découvertes et bénéficier d’un écran OLED qui vous indique l’autonomie de la batterie, la vitesse et le mode supplémentaire à une main.

Seabob F5, le propulseur sous-marin avec caméras intégrées

Seabob, un propulseur sous-marin doté d’un équipement technique grâce à deux systèmes de caméra intégrées. Deux caméras Full-HD, une à l’avant qui enregistre tout ce que vous voyez et une “Action Selfie Cam” qui vous filme dès lors que vous enclenchez le bouton. L’écran du Seabob vous permet de gérer ce que vous filmez de façon professionnelle. Les Special Colours rendent le Seabob intemporel grâce à un design ultra-brillant et à des coloris super originaux ! Cette option exclusive fera de votre Seabob une œuvre d’art sous-marine ultra puissante qui vous fera découvrir des merveilles.

Seabreacher, le vaisseau de mer digne d’un James Bond

Le Seabreacher quant à lui, mêle innovation unique et futurisme ! Chaque modèle est unique et correspond aux codes fournis par le client tant pour la forme que pour le design. Cet engin situé entre l’avion et le bateau permet de voguer sur l’eau, d’aller voir les fonds marins mais également de réaliser des sauts et figures dans les airs. Un engin ultra polyvalent et très innovant. Pilotable depuis sa cabine individuelle, vous vous comporterez comme un requin ou comme un orque selon vos choix personnels ! Une vision optimale de la mer vue de dessus, de dessous et d’en l’air.

Les meilleurs Jet Ski 2021

Le jet-ski est une activité nautique qui plaît aux plus aventureux comme aux débutants grâce à son éventail de possibilités . Des randonnées accompagnées d’un guide comme des sessions autonomes (permis bateau obligatoire) sont possibles afin de s’adapter à votre niveau et votre rythme. Avec de la vitesse ou non, vous verrez de magnifiques paysages en longeant les côtes des plages de vos lieux de vacances.

Le Sea Doo Espèvre, adapté à tous vos loisirs

Sea Doo est devenue une marque incontournable de scooter des mers. Le modèle Espèvre 2021 est le plus accessible à l’achat et le plus adapté à une utilisation loisir. Vous trouverez chez ce spécialiste toutes les gammes pour tous les niveaux du loisir à la compétition. Ce modèle se distingue par sa grande stabilité, sa capacité sportive et son ergonomie. Vous pourrez y écouter votre musique grâce à des enceintes submersives incroyables ! Enfin pour des sensations optimales, ce modèle est doté d’un moteur Rotax 900 qui est le moteur le plus économe en carburant et qui offre la plus grande puissance sur le marché des jet-ski.

Kawasaki Ultra 310X, le jet ski qui s’adapte à son pilote

Kawasaki connu pour ses belles motos, réalise également des prouesses sur les scooters des mers. La gamme Ultra fait parler d’elle grâce à sa grande adaptabilité. Grâce à l’interface Ergo Fit, il est possible de régler le guidon, la selle ou les repose pieds, de plusieurs positions afin de ne faire qu’un avec sa machine. Cette fusée dotée de 300 cv avec une coque allégée conviendra à tout pilote et à toute pratique du jet ski. Un mode assistance directionnelle, un mode vitesse réduite et un mode apprentissage vous prouve encore une fois sa polyvalence.

Yamaha FX, le jet-ski idéal pour les longues distances

Le dernier modèle proposé par Yamaha, le FX Cruiser SVHO est un bijou de technologie. Il arbore un design ultra stylisé et une coque légère qui offre des performances exceptionnelles ainsi qu’une maniabilité stable et intuitive. Le système de commande RIDE fera de ce modèle un jouet à piloter avec agilité et facilité. De nombreuses fonctionnalités comme Cruise-Assist ou le mode No-Wake vous permettent de passer en mode sport et de rendre cet engin aussi rapide que possible. Suffisamment grand pour 3 personnes, vos étés s’annoncent énergiques !

Jetsurf, une activité mêlant jet-ski et surf

Le jetsurf est une nouvelle activité qui s’inscrit entre le surf classique et le jet-ski. Cette activité fonctionne de façon à l’aide une batterie 100% étanche située à l’avant de votre planche de surf. Relié à un câble et un joystick (booster) pour gérer la vitesse, vous pourrez surfer plus vite que n’importe qui en eau douce ou salée. Adaptez votre position entre latéral droit ou gauche en avant pour une stabilité garantie par les attaches pour les pieds similaires à celles d’une planche de surf classique. Deux ailerons arrière et une ergonomie parfaite vous feront tenir debout aussi longtemps que possible pour profiter de son autonomie de 55 minutes.

Flyboard et Flyride, apprenez à voler grâce à l’hydro propulsion

Le mot fly qui signifie voler en anglais nous fait comprendre que ces deux activités se pratiquent en l’air. Voilà un moyen innovant de pratiquer des sports nautiques, au-delà de la glisse et de la vitesse vous aurez maintenant la hauteur !

Flyboard, un propulseur qui vous emmène au sommet

Le flyboard est une planche turbo propulsée grâce à l’eau fournie par un jet ski. Un engin doté d’une mobilité importante qui vous emmène depuis l’eau jusqu’à plusieurs mètres de hauteur. Relié par un tuyau à un jet ski, ce dernier donnera la puissance nécessaire en hydro propulsion pour s’élever. Vous devrez être stable sur vos appuis pour sortir de l’eau droit et contrôler vos déplacements, et ce seulement en inclinant l’une de vos jambes à la fois. Après plusieurs essais vous serez capables de réaliser de belles figures comme des loopings !

Flyride, la combinaison entre jet ski et flyboard

Cette étonnante machine créée en 2017 par l’inventeur français Francky Zapata, a de quoi plaire aux plus aventureux et fans de sensations nouvelles. Adaptée aux débutants comme aux adeptes de sports nautiques, le flyride vous fera découvrir à la fois le jet ski et le flyboard. Une combinaison parfaite qui fonctionne grâce à l’hydro propulsion. C’est donc tout simplement un scooter des mers volant qui se pratique sur l’eau. Relié à la turbine d’un jet ski, il délivre assez de puissance pour vous faire décoller quelques instants tout en conservant une stabilité parfaite grâce à son système doté de gyroscopes.

Kitesurf, une activité qui mêle vent et mer

Équipé d’une voile reliée à votre bassin grâce à un harnais et d’une planche où fixer vos pieds, vous serez parés pour de nouvelles aventures . Cette activité se pratique sur de longues plages où vent et marée sont de concert. Grâce à la vitesse du vent et à l’ergonomie de votre planche vous glisserez sur les vagues d’est en ouest et vous pourrez même avec de l’expérience, réaliser de magnifiques figures aériennes !

Gaastra est un des leader sur le marché du kitesurf et propose des kits complets comprenant :

Aile de Kite Spark 2021

Barre X6 2021

Planche Kite Duotone Gonzales 2020

Pads straps Duotone Entity Ergo 2021

Ce kit au prix minimal de 2366€ évolue en fonction des tailles que vous choisirez pour chaque élément cité. Ce sport très physique s’adapte donc à tous les gabarits afin de vous satisfaire. Pour le pratiquer il faudra prendre des leçons et être très à l’aise sur l’eau ainsi qu’avec la vitesse !

Foil, une nouvelle manière de surfer sur la vague

Cette innovation existe déjà depuis quelques années mais reste encore inédite et intrigante. Le foil vous donne l’impression littérale de danser au-dessus de l’eau. Mais comment est-ce possible avec un poids d’homme sur la planche ? C’est possible grâce à la vitesse et aux molécules d’eau qui entraînent une dépression afin de provoquer une force d’aspiration qui permet à la planche de se surélever. Oui c’est plutôt technique, mais la forme particulière de cet engin accompagnée d’une forte vitesse vous permet de vous envoler ! Le foil peut aujourd’hui se greffer à de nombreuses planches et activités nautiques. Nous vous en proposons quatre mais sachez que le Stand Up Paddle (Supfoil) comme le Surf (Surfoil) sont aussi praticables avec un foil pour une sensation de pure liberté !

Le wakefoil, fan du wakeboard vous allez pouvoir décoller !

Le wakefoil c’est tout simplement du wakeboard avec un foil fixé sous votre planche. Cela vous permet, tout en étant tracté par le bateau, d’acquérir assez de vitesse pour faire monter votre wakeboard au-dessus de l’eau. La marque nautique Liquid Force s’y est penché afin de vous proposer les meilleurs wakefoil pour une expérience mémorable. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous pourrez tenter de danser sur l’eau depuis votre planche. Il vous suffira d’avoir un bon équilibre, une stabilité et de la force dans les jambes !

Le kitefoil, nouvelle façon d’appréhender le kitesurf

Vous pouvez pratiquer le kitesurf d’une nouvelle manière en y ajoutant, quand bon vous semble, un foil sous votre planche. Plus de vitesse, plus de sensation, et plus de hauteur grâce à cet outil novateur qui promet une expérience des plus palpitantes. Vous pourrez grâce à votre voile et à la force du vent acquérir de la vitesse pour vous élever et profiter d’une vue à couper le souffle. Le fait que le foil soit modulable et donc détachable vous permet de varier votre approche du kitesurf et d’apprendre à utiliser un foil !

Windfoil, faire de la planche à voile autrement

Le windfoil consiste à ajouter un foil sous votre planche à voile. Des compétitions de windfoil sont aujourd’hui organisées afin de populariser cette activité nautique fun et aérienne. Considéré comme un sport nautique de surface, le windfoil vous offre de nouvelles sensations depuis votre planche à voile classique. Un équipement parfaitement similaire à la planche à voile vous sera nécessaire et vous devrez ajouter un gréement spécialisé (foil) ou acheter une planche avec foil intégré. Votre niveau déterminera le foil -adapté à la pratique de cette activité. Vous aurez une meilleure stabilité qu’en planche à voile classique grâce à la puissance du foil qui vous stabilise en hauteur.

Le Efoil cruising de Takuma

Si d’ordinaire pour « voler » au-dessus de l’eau, il faut une voile ou bien être tracté par un bateau, ce n’est pas le cas pour ce modèle. En effet, le foil immergé arbore un moteur à hélice qui permet de propulser la planche et son utilisateur. Pendant la session, c’est à l’aide d’une télécommande qu’il peut gérer l’accélération ainsi que la puissance de propulsion. Il peut donc profiter de l’expérience du foil avec encore plus de liberté que les autres modèles.

Blueway : Une trottinette des mers pour tous

Si la plupart des appareils pour se déplacer à la surface de l’eau demandent un minimum de connaissances et de pratique, ce n’est pas le cas de cette innovation. Catégorisée comme engin de plage destiné aux professionnels du tourisme, elle peut être utilisée par des enfants comme par leurs parents. En effet, elle brille par sa stabilité, sa maniabilité et sa facilité d’utilisation. D’ailleurs, la Blueway n’excède pas les 7 km/h. Vous pouvez donc explorer les bords du littoral sans risque avec votre famille.

Tiwal 3 : un dériveur gonflable facile à transporter

Un dériveur ? C’est un bateau à voile avec un plan antidérive partiellement rétractable pour gagner davantage de vitesse en limitant les frottements avec l’eau. Dans le cas qui nous concerne, c’est un modèle de 3,20 mètres de long qui accueille une personne voir deux. L’intérêt principal du Tiwal 3 réside dans son aspect gonflable et démontable. Vous n’avez pas besoin d’une remorque pour le transporter, il tient dans deux sacs relativement faciles à loger dans une voiture. Une fois sur la plage, il se monte en seulement 20 minutes ! Il convient à une navigation tranquille comme à une utilisation dynamique qui privilégie la vitesse. Dans les deux cas, il vous amène au contact de la mer et des sensations.