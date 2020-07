Le jury de l’entreprise My Retail Box a retenu les quatre gagnants de alva, le premier concours européen d’inventions pour le vrac. On vous présente les heureux lauréats.

My Retail Box a déjà essaimé en Europe avec pas moins de 63 magasins, en France et en Belgique. Son porte-étendard, des concepts de corners vrac qui rencontrent un vrai succès. Cependant, avide de nouvelles idées, l’entreprise vient de récompenser quatre groupes d’innovateurs.

Prix Produits vrac pour l’entreprise Piks Design

Dans la catégorie produits, avec la volonté de faire du zéro-déchet, c’est Piks Design, une entreprise de Roubaix qui emporte la mise. Ils ont imaginé une solution compacte et simple baptisée « Pok ». Un contenant propre et durable, mais surtout pratique et réutilisable. L’idée est bien entendu de parvenir à vaincre les réticences qui peuvent encore exister autour du vrac.

Prix Techno pour les silos cartons de SmartVrac

SmartVrac, c’est l’incarnation de l’entrepreneuriat par l’expérience personnelle. Ainsi Oriane Sentis et Guillaume Mariotto ont commencé leur transition vers une consommation plus responsable avant de vouloir inciter les Français à faire de même. Leur idée ? Réinventer la distribution et la logistique du vrac. Un programme plutôt ambitieux, mais qu’ils proposent de déployer avec une logique plus intuitive, ludique et sécurisée. L’entreprise mise notamment sur des silos cartons pré-conditionnés qui évitent les manipulations et simplifient les questions de prix ou de pesée. Les ventes sont aussi plus simples à suivre pour les entreprises.

Prix Méthodo vrac pour le site web de Vrac’Admin

Félix Vonthron est développeur informatique, mais aussi conjoint de la gérante d’une épicerie de vrac. Deux éléments qu’il a voulu réunir avec son outil Vrac’Admin qui vise à simplifier les tracas administratifs et même automatiser la gestion des tâches récurrentes dans une entreprise. Au programme, un site web et une application qui permettent d’avoir des informations sur la traçabilité, la gestion des stocks, les commandes ou encore l’analyse des ventes.

Prix Spécial du Jury pour Projet Minimal

Enfin, la mention spéciale du jury a été décernée à Fanny Lefevre. Motivée par l’arrivée de la crise sanitaire, cette femme de 36 ans était déjà investie dans les questions du vrac, de la consommation responsable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Farouche évangélisatrice auprès de ses proches, son projet est né de leurs retours et de leurs expériences. Le « kit à vrac minimal » est un combo particulièrement ambitieux qui contient un cabas intelligent ou encore des contenants standardisés.