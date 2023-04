3 inventions pour se faire un bon café n’importe où : Tinemore, Finalpress, Piccolo…

Parmi les projets culinaires en cours sur les sites de financements participatifs, 3 ont attiré notre attention et concernent le même ingrédient : le café !

2,5 milliards de tasses à café seraient bues par jour dans le monde ! Avec une telle quantité de consommateur, les innovations ne se sont pas fait attendre. Des capsules biodégradables de la machine CoffeeB – que nous avons pu tester – aux tasses qui se remplissent par le dessous des machines à café Starck, les buveurs de caféine possèdent déjà de nombreuses solutions pour préparer leur précieuse boisson : mais ils en existent d’autres ! On vous en a sélectionné 3 et *spoiler*, il n’y a pas de machine à café !

TIMEMORE : le petit torréfacteur aussi puissant que ceux des barista

Les plus férus de café n’utilisent pas une machine à capsule mais un torréfacteur. L’objectif ? Gérer précisément chaque aspect de leur boisson : de la mouture des grains au versement dans la tasse.

Arrive alors les torréfacteurs électriques de TIMEMORE qui permettent de moudre vos grains en 4 tailles différentes pour s’adapter à votre utilisation :

Espresso,

Soluble,

Pour une presse à café,

Pour une cafetière à dépression (ou à siphon).

La marque vend également sur son site tous les accessoires nécessaires à la confection de vos boissons chaudes (cafetières, tasses, bouilloires, balances, carafes, etc.). Les amateurs de café pourront donc contrôler très précisément la qualité de leur café de A à Z.

4 modèles de torréfacteurs différents pour contrôler au mieux la qualité de votre café !

Retrouvez aussi : Nespresso Prodigio, la nouvelle machine à café connectée

FINALPRESS : l’infuseur de café (et de thé) portable

Si certains se contente de la machine à café du bureau, d’autres pourraient être tenté de faire eux-mêmes leur café. Mais emporter sa cafetière ou son torréfacteur est loin d’être une démarche évidente ou pratique : c’est pourquoi FinalPress a créé un infuseur facilement transportable.

Concrètement, l’objet vendu par FinalPress ressemble à une mini presse à café que vous plongeriez directement dans votre tasse. Après avoir laissé un petit temps d’infusion, vous n’auriez qu’à peser sur le bouton poussoir situé sur le dessus du manche et à déguster votre café.

Au-delà du café, l’infuseur de FinalPress peut également servir pour le thé – même si le test réalisé en vidéo sur la page Indiegogo du produit ne semble pas avoir été fait par un buveur d’infusion… (une minute d’infusion et puis quoi encore…).

La presse à café portable pour un café parfait n’importe où !

PICCOLO : le café sans eau à mettre dans sa poche

La dernière invention autour du café n’est pas la plus récente, ni la plus réussie. En effet, le café sans eau proposé par PICCOLO en 2020 fut un échec. Toutes les campagnes de financement ont été annulées et le produit n’est plus en vante, mais le concept reste tout de même intrigant.

Il s’agissait de petits sachets contenant l’équivalent d’une gorgée de café en poudre. L’objectif était alors d’utiliser votre salive comme substitut de l’eau et vous permettre de boire un espresso n’importe où et n’importe quand.

L’invention s’est alors heurté à deux freins majeurs :

L’utilité : peu de gens ont réellement besoin de boire un café sans eau.

: peu de gens ont réellement besoin de boire un café sans eau. Le prix : entre 2 et 2,50 € le sachet… On est bien loin du coût d’une capsule (environ 0,20 €) et même au-dessus d’un café dans un bar (environ 1,90 € hors Paris).