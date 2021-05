Le snorkeling ou l’observation du milieu marin depuis la surface de l’eau, devient une activité phare des vacances d’été. Tout comme la plongée sous-marine, ces deux activités bénéficient d’innovations qui améliorent le matériel de ses pratiquants : design, sécurité, ergonomie. Explorer le monde marin dans les profondeurs ou depuis la surface devient un véritable jeu d’enfant grâce à ces innovations uniques comme le masque facial intégral, la bouée d’observation ou bien le drone sous-marin.

meilleures innovations / inventions en snorkeling

Le snorkeling est devenue une activité appréciée de tout adepte du milieu marin. Tout comme la plongée, elle rend possible l’observation des animaux, des coraux et des profondeurs dans le respect de l’environnement. Flotter sur l’eau et en profiter pour regarder sous l’eau, rien de plus facile avec un équipement adéquat. Des accessoires qui, aujourd’hui, deviennent plus techniques et innovants grâce à une connectivité optimale et toujours plus de confort pour le consommateur. De même pour la plongée qui innove afin d’offrir plus de sécurité et une expérience encore plus riche et extrême.

Le masque facial Easybreath, comment mieux voir sous l’eau

Voir le monde sous-marin de façon limpide tout en pouvant respirer à fond, c’est ce que propose Décathlon avec ce nouveau masque deux en un. Un masque facial complet doté d’un tuba intégré qui permet de ne pas angoisser sous l’eau, de découvrir l’univers marin et de respirer normalement. Grâce à son double flux d’air, adieu la buée. Sa vision ultra large à 180° et son tuba haut sans embout désagréable vous permet de respirer à la fois par le nez et par la bouche. Ce masque facial possède plusieurs tailles et peut donc convenir à toute la famille à partir de 10 ans. En 2019, Decathlon propose la version junior adaptée à la morphologie de l’enfant âgé de 6 à 10 ans avec un nouveau tuba breveté équipé du système dry-top-release. D’un point de vue sécurité, lorsque vous pratiquez le snorkeling allongé, vous êtes moins visible pour les bateaux ou jet-ski. C’est la raison pour laquelle l’extrémité haute du tuba est orange afin d’être plus facilement détectable dans l’eau. De plus, il est impossible de boire la tasse car cette même extrémité du tuba s’obstrue lorsque vous êtes sous l’eau ce qui vous donne la possibilité de respirer correctement et de ne jamais avoir d’eau qui rentre dans le tuba.

Palmes tri matières PowerJet, des palmes de snorkeling ergonomiques

La marque Beuchat est le leader mondial dans l’équipement marin et les palmes. Elle vous propose les palmes PowerJet qui sont fixes ou réglables et s’adaptent à toute catégorie de pied. Pour choisir de bonnes palmes, que ce soit pour la plongée ou le snorkeling, il est important d’avoir un bon confort du pied, une bonne propulsion adaptée à notre niveau et au style d’activité pratiqué. Ces palmes tri matières sont disponibles en deux niveaux de rigidité : Regular Flex qui sont destinés aux nageurs / plongeurs réguliers (voilure jaune et bleue) ou Firm Flex pour les plongeurs confirmés avec une meilleure propulsion et un meilleur rendement énergétique (voilure noire). Les deux voilures sont déformables (forme cuillère) afin de s’adapter à la vitesse de palmage, à la courbe de l’eau et à l’optimisation de la poussée grâce à un effet ressort. Cette palme en technopolymère est disponible en trois tailles et s’adapte à vos pieds qu’ils soient nus ou pourvus de bottillons en néoprène.

La bouée d’observation Olu pour le snorkeling

Une bouée d’observation spécialement conçue pour le snorkeling par Décathlon. Pour certains, mettre la tête sous l’eau s’avère être quelque chose d’angoissant ce qui rend la pratique du snorkeling difficile à appréhender. La bouée d’observation Olu 120 tient son nom de OluOlu qui signifie « facile » et Ka lu’u pour « la plongée« en Hawaien. Elle vous permet donc d’explorer les fonds marins sans avoir à mettre la tête sous l’eau. Le stress d’avoir à mettre la tête sous l’eau, ne pas aimer être enfermé dans un masque, ne pas vouloir se mouiller les cheveux ou bien encore le simple fait de communiquer. Ces besoins ont motivé la création du projet Olu. Partager ses impressions et s’émerveiller, c’est plus facile lorsque l’on peut parler. C’est donc une bouée en forme de U garantie anti buée et anti reflet qui vous donnera la possibilité de regarder sous l’eau depuis le centre transparent de votre bouée. Un double système de gonflage vous garantit l’absence totale de buée malgré l’humidité et lorsque l’un des système se dégonfle l’autre prend le relais afin de vous garantir une sécurité supplémentaire. Trois tailles existent pour cette bouée d’observation et des clips latéraux vous permettent d’accrocher les bouées entre elles afin de pratiquer ce snorkeling adapté en famille ou entre amis. La Olu 100 s’adapte quant à elle aux enfants dès 4 ans grâce à une petite bulle gonflable facilement transportable pour l’emmener partout avec vous.

Ameo PowerBreather Wave, un tuba futuriste

Vous en avez marre de boire la tasse avec votre tuba classique, de son design moyen et son côté peu agréable à conserver dans sa bouche ? Nous avons la solution avec le tuba Ameo PowerBreather Wave, un tuba innovant qui vous permettra d’observer les poissons sans difficulté. Des clapets, appelés “principes modulaires” empêchent la moindre goutte d’eau de pénétrer dans le tuba et vous donne ainsi l’opportunité de respirer sans vous étouffer. Ces clapets sont 100% étanches et rejettent l’eau éclaboussée par vos gestes ou par les vagues. Deux tubes pour inspirer l’eau sont positionnés de chaque côté de votre tête. Pour expirer, cela se fait par une valve située au niveau de la bouche. Ainsi vous inspirez de l’air frais constamment et vous rejetez l’air utilisé par la valve adaptée sans vous essouffler. Cette innovation limite également l’accumulation de dioxyde de carbone fortement présent lorsque vous inspirez l’air déjà expiré ce qui favorise l’essoufflement. Trois modèles sont disponibles selon l’utilisation que vous souhaitez. Ce tuba remporte déjà un franc succès auprès des champions mondiaux comme Thomas Lurz champion du monde eau libre. Comptez une centaine d’euros pour vous procurer ce tuba novateur.

Karbones, la mini bouteille adaptée au snorkeling

C’est une mini bouteille de plongée 100% française parfaitement adaptée à une activité comme le snorkeling. Elle possède une autonomie de 10 minutes pour la version Alu et de 12 minutes pour la version Carbone. Ce qui est suffisant pour une petite session de snorkeling. Grâce à son poids très léger pour une bouteille d’oxygène (0,9/1,2 kg), son transport demeure aisé. Vous pouvez la recharger avec un compresseur de plongée classique en 3 minutes, grâce à une pompe à air manuelle en 15 minutes, ou bien sur batterie à l’aide d’un compresseur de 12V avec des pinces “crocos” conductrices. C’est une bouteille de plongée davantage adaptée au snorkeling qu’à la plongée sous-marine car son utilisation est conseillée jusqu’à trois mètres de profondeur pour les néophytes. Même si celles-çi sont homologuées jusqu’à 50 mètres de profondeur, il peut être difficile d’apprendre à respirer calmement avec une bouteille d’oxygène. Il est préférable de s’entraîner à canaliser sa respiration hors de l’eau avant. Enfin, la pression peut être surveillée grâce au manomètre sur le dessus.

Vaquita, la caméra de plongée 4K

La marque Paralenz lance en été 2020 sa caméra sous-marine, garante de magnifiques souvenirs des fonds marins. La Vaquita est aujourd’hui la caméra de plongée 4K la plus avancée au monde. La Vaquita est parfaitement étanche et ce jusqu’à 350 mètres de profondeur. En aluminium, elle est très légère, facilement manipulable sous l’eau, même avec des gants. Niveau autonomie, comptez trois heures avant qu’elle ne s’éteigne. Un écran OLED True Color qui vous permettra de suivre ce que la caméra enregistre en temps réel. Elle corrige également les couleurs grâce au DCC (Digital Color Correction). Une correction qui s’adapte en fonction de la profondeur afin d’ajuster automatiquement les couleurs grâce à la balance des blancs. Ainsi revivez vos sessions de snorkeling avec des images aux couleurs vives et dynamiques sans filtre. L’application Paralenz est disponible pour conserver gratuitement tous les enregistrements. Des capteurs supplémentaires permettent à cette caméra d’avoir un rôle scientifique. Ces capteurs suivent la température, la profondeur, la position GPS et la conductivité afin de surveiller les fonds marins grâce aux enregistrements des plongeurs qui peuvent les partager sur l’application.

White Shark Mix, le scooter sous-marin

C’est l’un des plus petits scooters sous-marin jamais imaginés. Ce scooter qui ne se pilote qu’avec les mains est conçu par Sublue Tech. Une start up chinoise qui vient concurrencer des scooters sous-marin très chers et très convoités. Ainsi le White Shark Mix demeure bien plus abordable avec 699€ sur Amazon par rapport au Seabob qui coûte entre 8 000 et 14 000 €. Une bonne affaire qui ne correspond pas à toutes les bourses non plus pour la pratique du snorkeling. Ce scooter possède un double système à hélice à enclencher pour commencer votre circuit sous-marin. C’est un produit pensé pour toute la famille, avec une heure d’autonomie et pouvant aller jusqu’à 40 mètres de profondeur avec une vitesse de 5,5 km/h. Ce gadget innovant ne sera donc pas gage de vitesse mais plutôt d’une aide pour se déplacer sans fatiguer pour explorer plus longtemps le milieu marin. Sa vitesse reste inférieure aux 20 km/h du Seabob sur l’eau. Le White Shark se place comme plus accessible et plus facile à utiliser.

Seabike, le vélo sous marin

Se promener sous la mer en masque, tuba et surtout à vélo. C’est possible avec cet engin innovant qui fonctionne avec un propulseur à pédalier. Un nouveau jouet pour vos vacances de cet été. Démontable et transportable partout, vous pourrez l’assembler en moins de 30 secondes afin de vous offrir une séance de sport sous l’eau tout en pratiquant le snorkeling. Il suffit de pédaler pour actionner l’hélice placée derrière vos pieds. Remplacer les palmes par ce nouvel accessoire innovant se situant entre le vélo et le scooter sous-marin. La taille du Seabike est ajustable en longueur pour convenir au plus grand nombre d’utilisateurs possible. Vous pouvez accompagner cette expérience d’autres accessoires comme des poids afin de plonger plus profond pour observer des poissons cachés. Il existe aussi un gilet sur lequel vous pouvez fixer le guidon du Seabike avec des crochets pour libérer vos mains.

meilleures inventions / innovations en plongée

La plongée sous-marine est une activité qui vous fera aimer la faune et la flore marine et vous sensibilisera à sa protection. Plonger c’est découvrir un monde complètement inconnu, coloré, vivant et varié. Contrairement au snorkeling, la plongée vous emmènera dans les profondeurs de nos mers et océans à la rencontre d’un nouvel univers. Pour améliorer l’expérience des plongeurs, chevronnés comme débutants, diverses innovations technologiques ont vu le jour.

O’Dive, analysez et personnalisez votre décompression en plongée

Lorsqu’un plongeur remonte d’une excursion en profondeur, il doit procéder par palier de décompression. A chacun d’eux, il doit marquer un temps d’arrêt précis à une certaine profondeur pour éviter tout accident. Pour déterminer cela, on passe par ordinateurs de plongée. Bien qu’efficaces, ces derniers ne prennent pas en compte la physiologie de chaque plongeur. La société française Azoth System propose une innovation inédite pour améliorer ce procédé. L’entreprise a conçu un capteur connecté qui mesure les performances de vos procédures de décompression ainsi qu’une application pour en faire le suivi. Il se place à même la peau après une plongée pour détecter les bulles d’azotes qui circulent dans son corps. Cette innovation permet au plongeur d’analyser ses procédures et d’améliorer les prochaines. Cette technologie a été élaborée avec des laboratoires de recherche, des physiologistes, médecins de la plongée et professionnels de la sécurité en plongée sous-marine.

Optima Cagoule, la combinaison de plongée intégrale confortable



Optima Cagoule a été pensé par Beuchat, spécialiste de la plongée et inventeur de la combinaison de plongée isothermique. Une combinaison de haute qualité (EasyWave System) pour une eau froide ou tempérée au design sportif attractif. Protéger du froid, c’est la mission d’Optima Cagoule conçue en néoprène stretch de 7 mm. Une cagoule est intégrée au col de la combinaison pour protéger la tête. C’est une combinaison préformée à la coupe anatomique ce qui la rend ergonomique et adaptée à la morphologie du corps humain. Elle assure également une grande liberté de mouvement. On trouve des renforts au niveau des genoux, fesses et épaules en Supratex 2, pour éviter de perforer la combinaison en cas de choc avec un récif. Sécurité et protection avant tout !

CYANO, l’ordinateur de plongée design et innovant

Cyano a été conçu par la start-up WATOOM. Fait d’un boîtier en acier et composé de métaux et plastiques de haute qualité, il ressemble un peu à une Apple Watch. Ce petit ordinateur sera le meilleur ami du plongeur. Étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur, Cyano utilise le modèle de décompression Bühlmann ZH-L16C, un des algorithmes le plus testé à ce jour. Son écran personnalisable conserve une bonne visibilité même dans une eau sombre. Le Cyano arbore trois modes différents :

Un mode “plongée” : pour surveiller la température, la limite de décompression, votre profil

Un mode “planifier sa plongée” : type de plongée visée (profondeur), votre capacité physique, taux d’oxygène dans la bouteille

Un mode “montre” : classique avec réveil inclus

Air Buddy, le système respiratoire flottant

Plonger sans bouteille est désormais possible grâce à l’AirBuddy, un compresseur portable fixé à une bouée gonflable qui reste à la surface de l’eau. Il est considéré aujourd’hui comme le plus petit compresseur flottant au monde. Il permet donc aux plongeurs de ne pas porter de bouteille d’oxygène en étant tout simplement relié à un tuyau d’alimentation relié à un détendeur à embout buccal. Cela vous donnera la possibilité de réaliser une plongée de 45 minutes à 12 mètres de profondeur avec un air pur sans surcharge de dioxyde de carbone. Très fluide, peu encombrant ce compresseur à air permet de plonger en toute sérénité, même s’il nécessite une bonne connaissance de la plongée avant utilisation.

iBUBBLE, le drone sous-marin pour les plongeurs

Un drone sous-marin autonome français adapté aux plongeurs et à la pratique de la plongée. Les concepteurs Notilo Plus ont conçu ce mini sous-marin afin qu’il capture les moments clefs de votre plongée en 4K et jusqu’à 60 mètres de profondeur. Avec une autonomie d’une heure, vous avez le temps d’explorer les fonds marins comme il se doit. Lorsque iBUBBLE est déchargé, il remonte de lui-même à la surface. iBUBBLE a rencontré un franc succès lors de sa présentation au salon de la Plongée à Paris, au salon ADEX à Singapour ainsi qu’au DEMA Show à Orlando.

Le drone est connecté au poignet du plongeur par un bracelet sans fil ce qui vous octroie une large liberté de mouvement. Ce bracelet connecté permet de changer parmi les modes préenregistrés et options disponibles :

“ Suis moi ” : suivre votre trajectoire

“ Suis cet animal ” : grâce à la reconnaissance d’image, suivre un animal jusqu’à 25 mètres

“ 360° shot ” : faire une prise de vue de 360°

“ Zoom / dézoom ” : agrandit ou rétrécit la prise de vue

En plus de ce mode automatique dirigeable depuis votre bracelet à molette, vous pouvez également prendre le mini sous-marin de façon manuelle afin de filmer ce qui vous plaît directement. De nombreux champions de plongée sont ambassadeurs de l’iBUBBLE comme Guillaume Néry mais également le réalisateur Didier Noirot.

BIKI, la caméra waterproof pour plonger

Une petite caméra blanche en forme de poisson qui se marie parfaitement avec le décor du plongeur et qui l’accompagne dans ces plongées. Ce drôle de poisson pensé par Robosea, l’entreprise chinoise qui l’a designé et fabriqué, est en caoutchouc naturel avec un alliage très élastique. Il peut donc résister à des eaux froides comme très chaudes sans se détériorer. Il vous accompagnera jusqu’à 60 mètres de profondeur. Une expérience qui pourra durer deux bonnes heures en qualité 4K. BIKI peut prendre des photos et des vidéos que vous pouvez transférer sur votre téléphone via le WiFi. Équipé d’un stabilisateur, les enregistrements seront parfaitement nets. Même la nuit BIKI vous suit grâce à ces LEDs latéraux et ces rayons infrarouges qui lui permettent d’éviter les obstacles naturels. Ultra silencieux, c’est un véritable compagnon pour vos plongées.

Buddy Watcher, communiquer sous l’eau

Lorsque l’on plonge, il est toujours difficile de communiquer avec son binôme, élève ou instructeur. C’est pourquoi trois ingénieurs ont proposé cette innovation inédite : le Buddy Watcher. Ce sont des bracelets à ultrasons composés de deux boîtiers un vert et un noir qui doivent être synchronisés avec celui de votre partenaire avant de plonger. Un bouton permet d’envoyer un ultrason à votre coéquipier qui doit se trouver à moins de 20 mètres de vous. Il existe deux tailles : une taille standard et une taille XXL pour pouvoir mettre le bracelet par-dessus une combinaison de plongée. Cette innovation permet de plonger à deux en toute sécurité dans une eau trouble, de signaler la présence d’un danger, de surveiller un partenaire agité ou malentendant. Malheureusement l’étanchéité de ces bracelets ne se maintient pas au-delà de 40 mètres de profondeur. Une alarme se déclenche automatiquement si votre binôme s’éloigne. Cette distance est évidemment paramétrable.

EazyDive, un matériel de plongée pour néophytes

Ce système de plongée basse pression est surtout destiné aux plongées de courte durée. Il a été pensé par d’anciens nageurs de combat du Commando Hubert. EazyDive est composé d’une bouteille d’oxygène, d’un compresseur et d’un narguilé. Il existe différents moyens d’utiliser ce système de plongée sous marine basse pression :

Plonger seulement avec la bouteille remplie par le compresseur avec une autonomie de 5 minutes

Plonger avec le narguilé alimenté en permanence par le compresseur relié par un tuyau d’alimentation avec une autonomie de 60 minutes

Plonger seulement avec le narguilé et sans bouteille

EazyDive peut s’utiliser dès l’âge de 7 ans sous la surveillance d’un adulte. C’est donc un excellent moyen pour initier à la plongée et faire passer des baptêmes de plongée aux enfants.

Fifish V6, un drone sous marin ultra libre

Ce nouveau drone mis sur le marché en 2019 a été pensé par QYSEA. Un drône qui a rencontré un fort succès grâce à sa technologie avancée et son prix attrayant. Observer le milieu marin en restant au sec c’est possible avec le Fifish V6 contrôlable depuis son bateau. Vous pourrez poster les vidéos sur les réseaux sociaux ou partager cette expérience en diffusion directe. Doté de 6 propulseurs, ses mouvements sont illimités : looping, tour panoramique à 360°, marche arrière ou déplacement latéral. Le Fifish V6 peut verrouiller sa position et ainsi la maintenir jusqu’au point souhaité. Étanche jusqu’à 100 mètres, il possède une caméra 4K et une autonomie impressionnante de 4 heures. Toutefois il n’est pas autonome et doit toujours être dirigé par l’homme.

En tant que pilote du Fifish V6 vous possédez trois modes de contrôle divers depuis :

Le mode attitude, adapté pour les débutants, permet de stabiliser la profondeur et la position depuis la manette de direction.

Le mode sport conçu pour les pilotes avancés. Il offre des applications et options de contrôle personnalisées tout comme des fonctions de prise de vues créatives grâce à ces 4 000 lumens.

Le mode de suivi de la tête se traduit par un contrôle du drone à l’aide de VR Goggles. L’utilisation du casque de réalité virtuelle facilitera les manœuvres et vous donnera une sensation d’immersion optimale.