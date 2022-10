Les medias de diffusion et de communication sont nombreux et de plus en plus sophistiqués : affichage dynamique, plaques signalétiques, hologrammes, etc. Le plus difficile, c’est de savoir comment les utiliser de manière créative afin de renforcer votre impact sur le public : sensibiliser, guider, émerveiller, tout cela dépend davantage d’une bonne idée que d’avancées technologiques. Cela étant, il est tout à fait possible de combiner les deux, et nous allons vous en donner la preuve avec 5 innovations de signalétique et de communication visuelle au service de campagnes marquantes !

1. Apotek frappe fort dans sa campagne anti-tabac

Là encore, l’idée est très simple, mais forte en créativité. Toujours à Stockholm, les rues se sont vues équipées d’écrans numériques extrêmement sensibles à la fumée.

L’image, fixe et en noir et blanc, représente un acteur qui semble regarder dans le vague. Lorsqu’un fumeur passe à proximité, il se met immédiatement à tousser en faisant la grimace. Sur quoi s’affichent des paquets de médicaments pour aider à arrêter de fumer. On notera que les réactions filmées ont l’air plutôt positives ! Ce qui n’est guère étonnant, à en croire la vidéo sur le tabac de la chaîne YouTube Ami des Lobbies (petite ref au passage si jamais le sujet vous interpelle !).

2. AXA Health et la luminothérapie de rue

Vous connaissez la dépression saisonnière ? Il semblerait que ce soit en partie lié à la baisse de luminosité qui survient pendant l’hiver. C’est de là qu’est née la luminothérapie, qui consiste à s’exposer à des lampes imitant la lumière du jour, afin de ne pas sombrer dans la neurasthénie. Au Royaume-Uni, la célèbre compagnie d’assurance AXA a exploité le phénomène avec des installations urbaines destinées à réchauffer les cœurs !

Ce sont donc des lampes de chevet de près de 5 mètres de haut équipées d’ampoules SAD (pour “Seasonal Affective Disorder”) qui accueillent les passants sous leur halo réconfortant. Le message ? Prenez soin de vous ! On adore l’idée, laquelle pourrait sans difficulté être intégrée à notre quotidien. Ne serait-ce pas excellent si les plaques signalétiques pour les particuliers et les entreprises étaient dotées d’un système d’émission lumineuse ? Cela nous aiderait à retrouver notre bonne humeur lorsqu’on se rend au travail ou qu’on rentre chez soi sans avoir vu la lumière du jour…

3. Heinz Beanz lutte astucieusement contre la faim

Toujours au Royaume-Uni, voici une campagne qui vise l’insécurité alimentaire subie par une partie non négligeable de la population infantile. Afin de lutter symboliquement et concrètement contre ce lourd problème, une ONG connue sous le nom de Magic Breakfast a lancé une campagne OOH (out-of-home) assez audacieuse.

Le message ci-dessus est affiché en grand au-dessus d’un restaurant, et devient flou lorsque les passants le regardent. En effet, des capteurs à reconnaissance faciale sont intégrés au panneau d’affichage, et réagissent dès que les regards se tournent vers l’affiche. L’idée est de rappeler à quel point il est difficile d’apprendre lorsqu’on a le ventre vide. Bien sûr, l’image redevient nette lorsqu’il s’agit de transmettre les informations d’appel au don !

4. Une campagne choc avec l’Abribus meurtrier du Québec

Les abribus ont toujours été des espaces privilégiés pour placer stratégiquement des annonces. Mais là, SAAQ (la Société d’assurance automobile du Québec) a fait monter le niveau d’un cran. En attendant l’arrivée du bus, les passagers peuvent en effet jouer avec une silhouette en forme de squelette qui s’affiche à l’écran et singe tous leurs gestes, grâce à des capteurs de mouvements.

On vous ne spoile pas la suite, mais en matière de prévention à la sécurité routière, ça se pose là !

5. « Drag Him Away » : une campagne du NCDV contre les violences conjugales

Retour au Royaume-Uni, et plus précisément dans la gare d’Euston, dans laquelle plusieurs panneaux horizontaux ont été disposés en hauteur par The National Centre for Domestic Violence. L’écran le plus à gauche met en scène une jeune femme qui se fait hurler dessus par son conjoint. Bien sûr, le film est en mute, mais la violence est palpable.

Les personnes qui attendent leur train et qui assistent à cette boucle vidéo sont invitées à se saisir de leur appareil mobile et de scanner un code QR. Ils ont alors accès à une commande qui leur permet de prendre le contrôle et d’éloigner l’agresseur en le faisant reculer sur la droite, le long des autres écrans. Une manière d’éveiller les consciences et de rappeler qu’un simple geste de la part d’une aide extérieure peut éviter moultes déconvenues.