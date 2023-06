4 innovations essentielles pour créer la location rêvée par tous les vacanciers

Les nouvelles technologiques peuvent vous servir à bien des égards. C’est également le cas pour aménager vos locations saisonnières, et ainsi trouver le vacancier ou le saisonnier qui l’occupera une bonne partie de l’été… ou de l’hiver !

Les vacances approchent à grands pas et vous n’avez toujours pas trouvé de locataires pour occuper votre logement saisonnier, tiraillé par la rude concurrence du secteur ? Cet article est fait pour vous ! Retrouvez plusieurs innovations qui vous permettront d’embellir votre habitation et la rendre plus attrayante pour les vacanciers ou pour les saisonniers.

Rentola : la plateforme pour mettre en avant vos locations saisonnières

Si le leader sur le marché reste AirBnB, la plateforme de locations de logements pour des vacances en France ou à l’étranger n’est pas très viable pour des séjours longue durée sur le sol français. C’est pourquoi nous vous proposons de vous rabattre vers Rentola, un site taillé sur mesure pour les locations saisonnières.

Ce site recense près de 95 000 logements divers et variés situés aux quatre coins de la France. En quelques clics, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur la plateforme et d’y proposer votre location. Bien entendu, le site vous demandera quelques vérifications d’usage afin d’éviter toute arnaque et confirmer que votre bien est réel.

Les saisonniers n’auront qu’à chercher la ville où ils souhaitent se rendre afin d’accéder à la liste des locations disponibles et pourront vous contacter par mail s’ils sont intéressés. Vous pourrez ainsi discuter des modalités de location avec le futur locataire. Des personnes peuvent également se rendre sur le site pour trouver un logement dans le cadre de leur travail saisonnier ou pour leurs stages et alternances.

Le site, très intuitif, invite son utilisateur à sélectionner les critères qui l’intéressent afin de trouver son logement saisonnier sur mesure.

Le bloc prise électrique et USB pour contenter tout le monde

Un manque qui peut se ressentir lorsqu’on est locataire se situe au niveau des prises. De nos jours, les appareils connectés ont souvent besoin d’être rechargés et chaque locataire en possède plusieurs.

Avec un bloc prise électrique et USB, vous pouvez multiplier le nombre de prises dans votre location saisonnière. Sur Amazon, ces multiprises se trouvent à des prix compris entre 15 et 30 euros. Un investissement très intéressant qui peut également être un vrai plus pour votre logement, et ainsi attirer de nouveaux locataires.

Le prix de ces prises varie en fonction du nombre de branchements disponibles.

Proposez aux futurs locataires, une visite 3D virtuelle de votre logement saisonnier

Un saisonnier ou un vacancier n’a pas forcément le temps, ni les moyens de se rendre sur place pour visiter un logement qui peut l’intéresser. Vous partirez avec une avance considérable si vous proposez une visite 3D de votre location saisonnière.

Des sites comme Visiome ou visite-virtuelle360 vous proposent des offres afin de simuler la visite d’un logement et de son environnement. Grâce à des photographies précises que vous prendrez de votre logement, ces plateformes modélisent en 3D votre bien pour le présenter à d’éventuels locataires. Afin de bénéficier de cette offre de visite virtuelle, il vous faudra débourser en moyenne 500 € HT.

La totalité du logement est modélisée en 3D et il est possible de visiter chaque pièce.

Cap sur la domotique pour rendre votre location saisonnière « intelligente »

Pour améliorer le confort et la sécurité de votre logement saisonnier, vous avez tout intérêt à ajouter quelques systèmes qui pourront faire pencher la balance en votre faveur :

Une serrure intelligente permet d’éviter de fournir une clé aux locataires successifs, et d’éviter la création de doublons. Le code peut être changé à chaque nouvelle location.

permet d’éviter de fournir une clé aux locataires successifs, et d’éviter la création de doublons. Le code peut être changé à chaque nouvelle location. Installer un système de sécurité et de vidéosurveillance pour éviter de se faire cambrioler, notamment lorsque votre logement est inoccupé. Une alarme connectée peut également rassurer les éventuels locataires qui se sentiront plus en sécurité.

pour éviter de se faire cambrioler, notamment lorsque votre logement est inoccupé. Une alarme connectée peut également rassurer les éventuels locataires qui se sentiront plus en sécurité. Les volets connectés , une véritable bénédiction pour ne pas utiliser la manivelle pour fermer ses volets.

, une véritable bénédiction pour ne pas utiliser la manivelle pour fermer ses volets. Enfin, les assistants virtuels peuvent faire office de concierge personnel.