L’innovation la plus soutenue d’Indiegogo n’est pas celle que vous croyez…

Moflin est l’un des projets les plus soutenus d’Indiegogo en ayant récolté plus de 625 000 euros depuis le lancement de son appel aux dons. Il s’agit là d’un animal de compagnie factice doté d’une intelligence artificielle, capable d’interagir avec son propriétaire tout en étant doué d’émotions. Un projet pas si exceptionnel que cela que nous allons décortiquer pour vous.

Indiegogo, le site de financement participatif permet à des milliers, si ce n’est des millions d’entrepreneurs de se lancer en obtenant des fonds pour pouvoir lancer leurs projets. Si généralement, les idées proposées sont de belles trouvailles, ce n’est clairement pas le cas d’un des projets les plus soutenus du site qui ne semble pas être une réelle innovation.

Pourtant, il existe une multitude de découvertes et innovations qui devraient bouleverser le monde tel qu’on le connaît.

Un animal en peluche qui réagit en fonction de vos interactions

Moflin se présente sous la forme d’une boule de poils synthétique avec deux yeux en plastique qui peut se tenir dans la paume de la main. Vanguard Industries, l’entreprise à l’origine du projet, affirme que cette peluche possède « des capacités émotionnelles évolutives, de la même manière que les êtres vivants ».

Pour faire simple, cet animal factice développera sa propre personnalité en fonction de l’interaction que vous aurez avec lui. Si vous prenez l’habitude de le caresser, de le prendre dans vos mains et de lui faire des papouilles, Moflin vous donnera « beaucoup d’affection » et n’hésitera pas à se blottir contre votre main. Au contraire, si vous ne le câlinez pas souvent, il essaiera de vous faire comprendre qu’il veut être câliné, en se trémoussant devant vous.

Moflin existe en deux coloris.

Selon son humeur et l’affection qu’on lui apporte, Moflin peut être heureux, se sentir en sécurité, être apaisé ou calme. Dans ces situations, il peut même se mettre à jouer de la musique ou diffuser des petites mélodies reposantes. Au contraire, s’il ne se sent pas d’humeur, il peut être excité, stressé, anxieux, triste ou fatigué. Dans ces cas, il peut se mettre à trembler, à vibrer.

L’intelligence artificielle permet de faire fonctionner cette « innovation »

Cet animal de compagnie factice est doué d’émotions grâce à une intelligence artificielle qui lui est propre. Sous les poils de Moflin se trouve un système robotique très complexe, composé d’engrenages, d’attaches, de fils reliés à des capteurs, et d’une puce centralisant toutes les informations. Lorsque vous touchez Moflin, les capteurs identifient le type d’interaction que vous avez avec lui. La puce se souvient que vous l’avez câliné ou que vous vous êtes contenté de le déplacer d’un endroit A à un endroit B. C’est en prenant en compte toutes ces interactions que l’animal connaît une évolution au niveau de ses émotions.

Si les équipes souhaitaient initialement proposer un chien artificiel, ils se sont tournés vers une structure robotique moins complexe et plus compacte.

Grâce à l’intelligence artificielle mise au point par les équipes de Masahiko Yamanaka, l’ingénieur à l’origine de Moflin, Vanguard Industries a notamment obtenu le prix de la meilleure innovation au CES 2021. À titre de comparaison, ce sont les solutions de production et de stockage d’énergie domestiques conçues par Jackery qui ont obtenu ce titre en 2023. Une innovation qui semble bien plus intéressante et pertinente pour l’avenir qu’un animal factice qui ne remplacera jamais l’affection d’un vrai chien ou d’un vrai chat.

Vanguard Industries attend que Moflin puisse être commercialisé

Pour l’heure, la société a dévoilé un prototype de Moflin, mais n’a toujours pas lancé sa production pour une commercialisation de sa boule de poils interactive, pourtant prévue pour 2022. Vanguard Industries accuse l’inflation et des retards de fabrication liée au COVID-19 pour justifier cette non-commercialisation – bien que l’entreprise travaille depuis plusieurs années pour proposer Moflin au grand public.

Malgré cela, toutes les ventes anticipées sont closes puisque tous les types de Moflin ont été achetés au prix de 343 euros TTC. À ce prix, ces chanceux obtiendront leur boule de poils gris argenté ou brun doré accompagnée d’un chargeur et d’une niche permettant de recharger leur animal factice.

En reliant le câble à la niche et en plaçant la boule de poils à l’intérieur, Moflin se recharge automatiquement.

Un prix très onéreux quand on sait qu’adopter un animal de compagnie auprès d’une association vous coûtera jusqu’à trois fois moins cher à l’achat. Certes, il vous faudra débourser encore plus d’argent pour vous en occuper et l’entretenir, mais un véritable petit chiot ou chaton vous apportera sans doute plus d’amour et de bonheur qu’une simple boule de poils synthétiques.