Quelques mois après le lancement de l’Apple Watch Series 8, il est l’heure de regarder vers l’avant et se pencher sur ce que nous réserve l’Apple Watch Series 9. Nouveau design ? Nouvel écran ? Nouveaux capteurs ? Dans cet article, nous faisons le point sur les derniers bruits de couloir entourant la prochaine smartwatch d’Apple.

Les rumeurs se font pour le moment discrètes concernant la prochaine Apple Watch. Il faut dire que le célèbre fabricant a un calendrier 2023 bien chargé avec le futur lancement de son casque VR ou d’un possible Macbook Air de 15 pouces. Pourtant, la prochaine montre connectée d’Apple pourrait bien apporter son lot de nouveautés, notamment grâce au futur WatchOS 10.

L’Apple Watch Series 9 aura-t-elle un nouveau design ?

En 2022, la présentation de l’Apple Watch Ultra avait fait couler beaucoup d’encre avec son aspect bodybuildé et son écran parfaitement plat. En comparaison, les changements apportés à la Series 8 paraissaient bien légers avec notamment un écran un peu plus grand.

Pour le moment, aucune rumeur ne circule concernant le look de la Series 9. On aurait tendance à penser qu’il n’y aura d’ailleurs quasiment pas d’évolution. On pourrait tout de même avoir un écran un peu différent et des nouveaux choix de couleurs.

La version aventure de l’Apple Watch avait marqué les esprits avec son style affirmé

Quelle sera la fiche technique de l’Apple Watch Series 9 ?

Tout comme pour l’aspect visuel, les infos sont rares concernant la fiche technique de la prochaine smartwatch du fabricant américain. Les capteurs déjà présents sur les modèles actuels comme le lecteur de fréquence cardiaque ou l’oxymètre sont déjà plutôt performants. On attend peu d’évolutions de ce côté-là.

De même, si Apple présente une nouvelle puce à chaque génération d’Apple Watch, les vraies évolutions sont en réalité assez rares. En effet, la puce qui équipe la Series 8 équipait également la Series 7 et la Series 6. Il y a fort à parier que c’est ce même processeur qui équipera la prochaine génération.

De nouvelles fonctionnalités pour la nouvelle Apple Watch ?

Les infos se font rares concernant d’éventuelles nouvelles fonctionnalités. Apple travaille bien sur un capteur capable de mesurer la glycémie, mais cette fonction ne devrait pas arriver sur la smartwatch avant plusieurs années.

Qu’est-ce qu’on aimerait voir arriver sur l’Apple Watch Series 9 ?

L’Apple Watch truste les podiums de tous les comparatifs des meilleures montres connectées du marché depuis de nombreuses années. Et pour cause, elle se veut ultra complète et polyvalente au quotidien. Pourtant, elle pourrait être améliorée sur certains aspects. Voici ce qu’on aimerait voir sur le prochain modèle :

Une meilleure autonomie . Avec une seule journée d’autonomie seulement, c’est LE défaut récurrent de l’Apple Watch.

. Avec une seule journée d’autonomie seulement, c’est LE défaut récurrent de l’Apple Watch. Un GPS double bande , comme celui de l’Apple Watch Ultra. Celui-ci permettrait d’obtenir des données de localisation plus précises dans des terrains escarpés mais aussi dans les centres urbains.

, comme celui de l’Apple Watch Ultra. Celui-ci permettrait d’obtenir des données de localisation plus précises dans des terrains escarpés mais aussi dans les centres urbains. L’utilisation d’un écran MicroLED , une technologie qui permet d’obtenir une meilleure résolution avec plus de luminosité et avec une moins grande consommation d’énergie.

, une technologie qui permet d’obtenir une meilleure résolution avec plus de luminosité et avec une moins grande consommation d’énergie. La 5G. Et oui, l’Apple Watch reste l’un des rares produits Apple à ne pas encore utiliser cette technologie. Elle permettrait pourtant d’obtenir un débit plus rapide.

Le nouveau GPS permettrait d’obtenir des données plus précises pendant l’activité sportive

De grosses nouveautés prévues pour 2024

Si les informations se font rares concernant la Series 9, c’est qu’Apple se concentrerait sur l’année 2024 pour ses montres connectées. Le fabricant profiterait des 10 ans de l’Apple Watch pour présenter 3 nouveautés, à savoir :

Apple Watch 10 ou X qui pourrait disposer d’un écran encore plus grand,

Apple Watch Ultra 2 avec un écran microLED,

Apple Watch SE 3 équipée du même écran que la Series 8.

Quel prix pour l’Apple Watch Series 9 ?

Si la Series 6 et la Series 7 affichaient toutes les deux un prix de base à 429 euros, la Series 8 a subi une hausse de 70 euros de son tarif pour atteindre les 499 euros de base (Connexion Wifi seulement, boîtier en aluminium et 41mm de diamètre).

Espérons que le prix de la Series 9 se stabilise également à 499 euros et ne subisse pas une nouvelle augmentation.

Pour le moment, Apple n’a dévoilé aucune date de sortie pour sa prochaine smartwatch. Mais on ne prend pas trop de risque en vous disant qu’elle devrait être dévoilée en même temps que l‘iPhone 15 au début du mois de septembre 2023.

