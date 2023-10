iPhone : l’Union Européenne s’attaque à iMessage, un vrai changement à venir pour les Apple Addict ?

Depuis quelques années, l’Union Européenne mène la vie dure à quelques sociétés avec le DMA (Digital Market Act) et une de ses cibles préférées n’est autre qu’Apple. Après avoir fait changé la firme de stratégie sur plusieurs points, l’UE pourrait bien transformer également les iMessages des iPhone !

Vous utilisez un iPhone et son application de message aux bulles bleues ? Votre quotidien va peut-être changer. En effet, après avoir fait plier la marque à la pomme sur l’USB-C, l’Union Européenne pourrait s’attaquer aux iMessages. La raison est comme souvent la même : l’enfermement technologique. Et si cela ne faisait aucun doute pour les ports Lightning, il se pourrait bien que la punition soit différente pour les iMessages. Focus.

Les iMessages auront bientôt des concurrents

Concrètement, l’UE n’a pas encore réellement attaqué Apple sur ce point, mais n’a fait que demander des renseignements. Selon Reuters, la Commission Européenne aurait envoyé un questionnaire aux rivaux et aux utilisateurs évaluer l’importance des iMessages (mais également des services Microsoft) par rapport à ses concurrents.

Si l’enquête aboutissait et prouvait qu’Apple tire un avantage concurrentiel avec les iMessages, l’UE pourrait alors forcer Apple à accueillir davantage d’applications concurrentes sur son smartphone, de modifier les fonctionnalités des iMessages et/ou de payer une amende.

L’UE ne veut vraiment pas lâcher Apple…

Apple (encore) dans le viseur de l’Union Européenne

Ce n’est pas la première fois que l’UE s’attaque à Apple. Après avoir forcé la firme à la pomme à abandonner les ports Lightning pour passer à l’USB-C, l’UE est d’ores et déjà en train de s’attaquer au sideloading.

Pour le moment, seul l’App Store vous permet de télécharger des applications sur un iPhone et Apple profite de ce monopole pour imposer des taxes abusives aux développeurs. Cette situation a évidemment été analysée par l’UE qui se sert actuellement du DMA pour tenter d’imposer à Apple d’accueillir des magasins d’applications tierces.

Pour le moment, ce dossier est encore en cours et concernant les iMessages, il faudra attendre la fin de l’enquête dans 5 mois. On peut toutefois douter d’un véritable coup de massue sur Apple dans la mesure où vous pouvez télécharger WhatsApp, Messenger et vous passer des iMessages : pour le verdict final, rendez-vous en février.