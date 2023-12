Une nouvelle appli iMessage débarque sur Android, et elle fonctionne à merveille

Cela faisait plusieurs années que les utilisateurs Android attendaient une application iMessage digne de ce nom sur leur smartphone. Ils peuvent sortir les confettis, car il semble qu’elle soit enfin là.

Le « coffre-fort iMessage » a enfin été percé, et l’auteur du casse s’appelle Beeper. Après plusieurs tentatives infructueuses, l’éditeur d’applications mobiles a enfin trouvé le secret pour rendre iMessage accessible via un smartphone Android. Et contrairement à ses rivales (dont la très controversée Sunbird), l’appli Beeper Mini fonctionnera de manière totalement sécurisée. On vous explique tout en détail.

Beeper Mini : la nouvelle référence pour communiquer via iMessage sur Android ?

Ce n’est pas la première fois qu’une application tente de donner accès aux fonctionnalités iMessage sur Android. Mais Beeper Mini est sans conteste celle qui y parvient le mieux, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il faut savoir qu’elle introduit enfin les fameuses « bulles bleues » qui permettent de réagir aux messages avec des emojis, à l’instar de Messenger et WhatsApp. Un vrai plus par rapport aux concurrentes, qui ne permettaient pas d’envoyer et de recevoir ces messages enrichis sur Android.

Here's a quick look at Beeper Mini and how it brings iMessage to Android pic.twitter.com/uKsTA044Lr — Rich DeMuro (@richontech) December 5, 2023

Mais la véritable révolution de Beeper Mini est invisible, puisqu’elle concerne la confidentialité de vos messages. En effet, les autres applications faisaient jusqu’ici office d’intermédiaires : vos messages étaient alors envoyés sur les Mac des développeurs, qui se chargeaient de les convertir au format iMessage pour que votre interlocuteur sur iPhone puisse les recevoir. Bref, c’était loin d’être la méthode la plus sûre.

Sur Beeper Mini, en revanche, les messages ne passent pas par les serveurs de l’éditeur et peuvent être envoyés directement sur un iPhone via votre smartphone Android.

« Les développeurs de Beeper Mini sont parvenus à envoyer un message directement aux serveurs d’Apple, et d’en recevoir au sein de l’application. » expliquent nos confrères de The Verge.

Mais est-ce une garantie de pérennité pour autant ?

Elle a quand même fière allure, cette nouvelle appli iMessage pour Android (© Beeper)

Une application iMessage sur Android « trop bien conçue » pour Apple ?

Ce n’est un secret pour personne : dès que l’on cherche à titiller Apple sur son propre terrain, le géant américain ne tarde pas à prendre des mesures drastiques pour écarter la concurrence. Et ce pourrait être le cas avec Beeper Mini, qui a su exploiter le protocole RCS d’iMessage pour accéder aux fameuses bulles bleues (qui sont, de base, strictement réservées aux iPhone).

Nul doute que ce petit détournement ne doit pas enchanter la firme à la pomme croquée : on peut donc s’attendre à ce qu’elle modifie son protocole dans un futur proche, afin de rendre cette fonctionnalité de nouveau inaccessible sur Android.

Ah Apple, toujours là pour gâcher la fête…

Quoi qu’il en soit, Beeper Mini reste disponible en téléchargement sur le Google Play Store contre un abonnement mensuel de 2 dollars. Mieux vaut donc en profiter, tant qu’il est encore temps.