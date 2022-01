D’après la dernière Newsletter du journaliste Mark Gurman, le successeur à l’iMac Pro de 2017 aura un design similaire à l’iMac M1 sorti en 2021 et des puces proches de celles du MacBook Pro. Apple pourrait lever le rideau sur la nouvelle machine au printemps de cette année.

Petit retour en arrière : l’iMac pro a fait son entrée dans l’offre Apple en 2017 et l’a quittée quatre ans plus tard. Véritable machine de guerre, cet ordinateur affichait une fiche technique hallucinante tout comme son prix qui dépassait les 5000€. Un processeur Intel Xeon, 128 Go de mémoire vive et un écran 5K, normalement ça suffit pour du traitement de texte ! L’année du départ de la bête, Apple a lancé l’iMac M1 24 pouces. Ce dernier amène de quoi réactualiser l’ordinateur signature de la marque avec un changement du design et de nouveaux composants. On résume, une nouvelle version et un retrait de la mouture pro ? Pas besoin de plus pour créer de l’attente et des rumeurs à propos de la remplaçante de cette dernière.

Un début de fiche technique et une date d’annonce ?

Le journaliste chez Bloomberg affirme que l’iMac Pro 2022 arborera un design particulièrement proche de l’iMac M1 sorti en 2021. On peut donc espérer une perte de poids et un affinage par rapport à celui de 2017 et ses dix kilos. Version destinée aux professionnels oblige, les composants ne seront pas les mêmes que l’iMac classique. Mark Gurman suppose d’ailleurs la présence de puces très ressemblantes aux processeurs M1 et M1 Max qui équipent la gamme MacBook Pro actuelle.

iMac Pro 2017

Le journaliste n’a pas apporté de nouvelles informations concernant l’écran de l’appareil. On reste donc sur ce que disent les rumeurs et les analystes du marché. Ce beau monde pense à un écran mini LED de 27 pouces avec la technologie ProMotion. Également attendue pour l’iPhone 14 Pro, cette dernière adapte le taux de rafraîchissement de l’affichage en fonction de l’utilisation et peut grimper jusqu’à 120 Hz.

Et l’annonce officielle c’est pour quand ? Et bien, Apple pourrait annoncer la version 2022 de l’iMac Pro pendant sa prochaine conférence qui devrait avoir lieu au printemps. Ça fait beaucoup de conditionnel ! Une estimation de plus pour la route, la firme pourrait aussi garder son annonce pour sa conférence dédiée aux développeurs. Dans ce cas, il va falloir attendre le mois de juin. Question tarif, on peut supposer sans trop de risque qu’il sera élevé à l’image du reste des produits Apple. Si les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dépassent facilement les 2000€, un ordinateur fixe avec des composants similaires en plus gros et plus puissant va certainement faire chauffer votre carte bleue. Mais tant que vous passez à la caisse pour une bonne raison, tout va bien ! Attention acheter un Macbook Pro pour utiliser Word et Chrome n’en est pas une.