Concerné par les questions environnementales, la marque suédoise dévoile sa propre Tiny house faite en collaboration avec les sociétés Escape Traveler et American RV. Derrière ce terme se trouvent des maisons design et écologique avec une superficie très réduite. Pour mériter cette appellation, l’habitation ne doit pas excéder 37 mètres carrés et être mobile comme une caravane. Ces maisons s’inscrivent dans une volonté de suivre un mode de vie économe et respectueux de l’environnement.

Bien qu’utilisé par peu de monde, les tiny house ont crée suffisamment d’attention pour intéresser une entreprise de poids comme IKEA. Ces maisons roulantes représentent peut-être l’avenir pour nos logements. Une démocratisation de ce mode de vie pourrait naître avec l’aide d’une technologie comme l’impression 3D. On vous parlait des maisons imprimées en 3D il y a quelque temps.

Fabrication et prix : un partenariat avec un spécialiste

Pour mener à bien le IKEA tiny home project, la marque a travaillé avec la société Escape Traveler. Cette dernière a fait de ces habitations réduites et mobiles sa spécialité depuis plusieurs années. L’entreprise propose une offre plus que garnie avec une douzaine de modèles sur son site. Comptez entre 33 000 et 95 000 euros pour ces tiny house made in USA. La petite maison du géant suédois possède donc pour base le modèle Vista Boho Xl, disponible à partir d’environ 39 000 euros. Pour bénéficier de cet espace de 17 m² entièrement meublé, agencé et décoré par IKEA, il faudra débourser entre 50 000 et 60 000 euros.

La majeure partie des articles à propos de la tiny house IKEA mentionnent la Vista Boho XL comme base. Toutefois, on remarque sur le site de Escape Traveler que 17 m² correspond à la surface de la Vista Boho ( 187 pieds carrés) et non pas au modèle XL. En effet celui-ci fait 213 pieds carrés soit environ 19 m².

Une tiny house écologique

Autonomie et économie

La tiny home se veut respectueuse de l’environnement et est par conséquent autonome en énergie. Elle possède en effet des panneaux solaires sur le toit pour faire fonctionner entre autres l’éclairage et le micro onde. Dans cette même logique, la maison dispose d’un système pour chauffer l’eau qui est alimentée par la remorque lorsqu’elle est en mouvement et de toilettes à compost. Pour l’eau comme pour l’électricité, IKEA explique avoir mis en place des dispositifs pour garantir une consommation écofriendly. En revanche, la firme ne mentionne pas le mode de chauffage présent dans la tiny house.

Des matériaux réutilisable

Les éléments utilisés pour l’intérieur ont soigneusement été choisis pour leurs matériaux durables, leurs praticités et leurs capacités d’adaptation à un petit espace. Par exemple, la plaque à induction est amovible pour être accroché au mur une fois la cuisine finie. Abbey Stark, la directrice du design intérieur chez IKEA a également insisté sur l’utilisation d’éléments recyclés. C’est le cas des placards de la cuisine fait avec d’anciennes bouteilles en plastique. Le bois de la tiny house demeure lui aussi écoresponsable. Celui qui couvre les murs provient par exemple d’une culture durable. Enfin, l’arbre utilisé pour faire le plan de travail a vu l’entièreté de ses branches trouver un but. L’objectif pour IKEA reste de créer une maison qui préserve les ressources naturelles et limite le gaspillage, biomasse comprise.

Une communication efficace

Pour donner à cette petite maison un aspect plus concret, IKEA s’est associé à la structure VoxMedia qui contient notamment le site Curbed. Spécialisé en immobilier et design urbain, ce média propose une visite virtuelle de la tiny house suédoise. La découverte des pièces s’accompagne de détails sur la fabrication ou la provenance du mobilier. Curbed nous fait visualiser l’optimisation de l’espace, chose vitale pour une habitation de la sorte. Les rangements verticaux, les chaises qui s’empilent ou la table repliable, tout est pensé pour faire de la place. Pour finir Curbed liste les différents produits IKEA présents dans la maison et fournis même le plan de celle-ci.

“Nous voulons satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures”

Disponibilité : où peut-on acheter la tiny house IKEA ?

Finalisée en avril 2020, cette tiny house devait bénéficier d’une campagne marketing importante avec notamment une tournée nationale aux États unis. Cependant ces plans ont dû être repensés à cause de la pandémie et la maison n’a toujours pas été commercialisée. C’est pour cette même raison que sa campagne de promotion demeure entièrement digitale.

Existe-t-il des tiny house française ?

Face aux difficultés pour se faire livrer depuis l’autre bout de l’atlantique des entreprises spécialisées dans ces petites maisons ont émergé en France. Latinyhouse.com par exemple est un constructeur normand situé à Poiley qui se décrit comme le leader français dans le domaine. L’entreprise compte aujourd’hui 105 tiny house créées. Il n’est pas seul sur le marché : Tinyhouse-baluchon, mapetitemaison, monautremaison…

Que vaut vraiment cette autonomie énergétique ?

Tout n’est malheureusement pas parfait. L’usage de panneaux solaires par exemple se heurte aux aléas de la météo qui rend leurs productions instables. Concernant l’eau, la récolte issue des précipitations risque de ne pas suffire pour une utilisation quotidienne. À moins de vivre dans une région très pluvieuse, il est probable qu’un raccordement au réseau de distribution de l’eau soit nécessaire.