Ikea : choisissez vos meubles grâce à l’IA et la réalité augmentée

Le marchand de meuble et décoration suédois Ikea lance un nouveau service sur son application mobile pour vous aider à choisir votre nouveau mobilier en réalité augmentée : Ikea Kreativ.

On sait qu’Ikea a un certain goût pour la réalité augmentée depuis le lancement de Ikea Place en 2017, une application mobile permettant de placer des meubles où vous le souhaitez. Le résultat était perfectible, mais n’augurait que du bon pour la technologie. C’est l’un des grands défis des commerçants de meubles : permettre à de futurs clients de se projeter et surtout, de visualiser leur espace de vie avec du nouveau mobilier. La société suédoise va plus loin en proposant cette fois de modeler plus en profondeur votre intérieur avec l’outil Ikea Kreativ.

Ikea Kreativ : remplacez vos meubles quelques secondes

Avec Ikea Kreativ, une nouvelle fonctionnalité de l’application Ikea, vous aurez ainsi la possibilité de scanner la pièce de votre choix et de supprimer vos propres meubles afin d’y mettre des modèles Ikea à la place. C’est le site The Verge qui a pu tester la fonctionnalité en avant-première tout en remarquant que le procédé n’était pas sans accroc. Il vous faudra ainsi « scanner » votre pièce en réalisant une photo panoramique ainsi qu’en pivotant votre iPhone plusieurs fois en formant le chiffre 8 afin de capter un maximum de données visuelles. Mais cela ne suffira pas à l’outil qui aura besoin des mesures précises de votre pièce afin de compléter le procédé.





Une fois ces mesures initiales réalisées, vous pourrez supprimer les différents meubles de votre pièce dans un fonctionnement qui pourrait rappeler l’outil correcteur localisé de Photoshop ou encore le Magic Eraser de Google. L’application va ainsi faire de son mieux pour reconstituer l’arrière-plan, comme c’est le cas avec les outils cités précédemment. Ne vous attendez donc pas à la perfection, mais cela devrait être suffisant pour la prochaine étape, la plus cruciale : placer de nouveaux meubles.

Vous aurez ainsi le choix entre un catalogue de plusieurs milliers de meubles et objets de décoration. Selon les expérimentations de The Verge, l’application s’en sortait plutôt bien dans le placement de l’objet sur le sol, le tout dans les bonnes proportions spatiales. À noter qu’il s’agit ici d’une simple représentation 2D de votre espace, il ne sera pas possible de déambuler en réalité augmentée dans la pièce pour visualiser le mobilier sous différents angles. Le résultat semble cependant suffisant pour se faire un avis avant d’acheter.

L’application permet de visualiser vos meubles directement dans la pièce / The Verge

Si Ikea Kreativ n’est pour l’instant que l’embryon d’un outil plus complet, il laisse entrevoir ce qu’il pourrait devenir une fois la réalité augmentée utilisée à son plein potentiel, et ce sans lunettes. L’outil est d’ores et déjà actif dans l’application Ikea aux États-Unis, mais il faudra attendre l’année prochaine pour la voir arriver chez nous.